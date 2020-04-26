Bu yöntemle diş taşlarından kurtulmak mümkün! İşte diş taşlarını temizleyen süper yöntem...
Diş taşının oluşmasının temel sebeplerinden biri dişlerin etkin fırçalanmamasıdır. Günde iki kere diş fırçalayan kişilerde bile diş taşı görülebilir. Diş taşı oluşmaması için önemli olan dişin doğru teknikle fırçalanmasıdır. Diş taşı oluşumu düzenli ağız bakımı yapan kişiler de dahi görülmektedir. Bunu önlemenin yolu düzgün bir şekilde dişi fırçalamak ve diş ipi kullanmaktır. Diş taşı temizlenmezse diş kaybına yol açar. Peki diş taşlarından evimizde kendimiz kolay yöntemlerle kurtulabilir miyiz? İşte diş taşlarından kurtulmanızı sağlayacak yöntemler…
Giriş Tarihi: 26.4.2020 14:11Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 14:19ABONE OL
LİMON VE NANE YAĞI İLE DİŞ TAŞI TEDAVİSİ
Suyu biraz sıkılmış limon ve nane yağı karıştırın ve karışımı ağzınızı iyice durulamak için kullanın.