Güçlü bağışıklık için ramazanda da egzersize devam edilmeli

Köroğlu, yaptığı açıklamada, bu yıl ramazan ayının, sosyal izolasyon kurallarına uyulması gerektiğinden, zorunlu durumlar dışında evlerde geçirileceğini aktardı.

Bütün dünyayı etkisi altında bulunduran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle evde kalınan süreçte fiziksel aktiviteyi uygun egzersizler yaparak mümkün olduğunca artırmanın sağlık için çok önemli olduğunu belirten Köroğlu, "Oruç tuttuğumuz mübarek ramazan ayı boyunca da evlerimizde sağlığımızı korumak ve bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için uygun egzersizleri yapmaya devam edelim ve olabildiğince aktif kalalım." ifadesini kullandı.

Köroğlu, sağlıklı, dengeli beslenme, yeterli su alımı ve yeterli uyku alışkanlığıyla doğru egzersiz yapma alışkanlığını birleştirip fiziksel aktiviteyi artırma durumunda ramazan ayını son derece rahat, sağlıklı ve huzurlu geçirmenin mümkün olduğunu vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Ancak her egzersiz herkese uygun değildir, aslında egzersizler tıpkı ilaçlar gibi kişiye özel seçilip reçete edilen tedavi yöntemleridir. Egzersiz programının reçete edilebilmesi için en ideali hastanın bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimi tarafından bütüncül olarak değerlendirilmesidir. Değerlendirme sonucunda hangi egzersizlerin, günün hangi zaman diliminde, günde kaç defa, kaç tekrar yapılacağı belirlenip hastalar bilgilendirilir. Kişiye uygun olmayan, yanlış egzersizler ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Kişinin yaşı, kilosu, eşlik eden başka hastalıklarının olup olmadığı (özellikle hipertansiyon, diyabet, kalp, damar hastalıkları, kas iskelet sistemi hastalıkları gibi), metabolizması, daha önceki egzersiz alışkanlıkları ve fizik muayene bulgularına göre egzersiz programı şekillendirilmelidir."

SU TÜKETİMİNE DİKKAT

Hipertansiyon, diyabet, kalp, damar hastalıkları gibi kronik hastalıkları olanların ramazan ayı öncesinde hiç egzersiz yapmamışlarsa egzersizlere başlamak için öncelikle kendilerini takip eden hekimlerinin görüş ve önerilerini mutlaka almaları gerektiğini belirten Köroğlu, şöyle devam etti:

"Ramazan ayından önce düzenli spor yapan, egzersiz alışkanlığı olan kişiler spor ve egzersizlerine programlarını hafifleterek, bazı önerileri dikkate alarak devam edebilir. Düzenli spor, egzersiz alışkanlığı olan kişilere ramazan ayından önceki temponun aynı yoğunlukta devamını önermeyiz. Ramazan ayından öncekine göre daha düşük tempoda ve yoğunlukta, tekrar sayısı, set sayısı azaltılarak, ağırlık kullanılarak yapılan egzersizlerde ağırlık miktarı azaltılarak ve egzersiz süresi kısaltılıp dinlenme süreleri artırılarak egzersiz yapmaları uygun olacaktır. Kronik hastalığı olmayan, oruç tutabilecek sağlık düzeyine sahip kişilere yönelik egzersiz için en uygun saatler ise iftardan yaklaşık iki saat sonraki zaman dilimi olarak ifade edilebilir. Ramazan ayında sağlıklı bir egzersiz programı için şart olan sağlıklı beslenme ve yeterli su alımı amacı ile iftarda hafif yiyecekleri tercih etmek, yeterli su alımını sağlamak iftar sonrasında yapılacak egzersiz için çok önemlidir."

İFTARDAN İKİ SAAT SONRA AEROBİK EGZERSİZLER YAPILABİLİR

Köroğlu, sindirim sistemi başta olmak üzere tüm vücut sağlığı için ideal beslenme yöntemlerinden birinin, iftarı hafif gıdalarla geçirip egzersiz yaptıktan sonra yine bir miktar hafif gıdalar tüketmek ve dengeli, sağlıklı bir sahur programı uygulamak olduğunu anlattı.

"İftardan yaklaşık iki saat sonra aerobik egzersizler yapmak oldukça doğru bir tercih olacaktır." diyen Köroğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle ramazan ayı öncesinde herhangi düzenli bir egzersiz programı olmayan kişiler için en uygun olan egzersiz, hafif tempolu yürüyüştür. Ev içinde koridorlarda, odalar arasında yürüyüş yapılabilir. Ramazan ayının ilk günlerinde yürüyüş için ayrılan süreler daha kısa tutulup aşamalı olarak artırılabilir. Ramazan ayı öncesinde yoga, pilates, fitness egzersizleri yapan kişilerin egzersiz süresini ve yoğunluğunu düşürerek ve daha az yorucu hareketleri tercih ederek egzersizlerine devam etmeleri uygun olacaktır. Düzenli spor, egzersiz alışkanlığı olan eşlik eden başka hastalığı olmayan kişiler, egzersiz yapmak için sabah saatlerini ve sahurdan yaklaşık bir saat sonraki zaman dilimini de tercih edebilirler."