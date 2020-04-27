Oruç organların dinlenip yenilenmesini sağlar

Ramazan ayı bu yıl COVID-19 salgınının gölgesinde geçiyor. Ancak salgın, oruç tutmaya engel değil. Oruç tutmanın organların yenilenmesini sağladığını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Temel Özcan, Ramazan'da yeterli ve sağlıklı beslenmenin yollarını anlattı…Herhangi bir sağlık problemi olmayanlar için oruç, vücudu yenileme fırsatı olabilir. Oruçtaki açlık süresi boyunca sindirim sistemini dinlendirmek, diğer organların yeterli enerjiyi almasını sağlar. Bu sayede bütün sistemler yenilenme fırsatı bularak toparlanır ve çok daha iyi çalışır.Bu dönemde kilo problemi olan bireyler Ramazan ayını zayıflamak için fırsat olarak görmekte ve yalnızca iftarda bir şeyler tüketmektedir. Böyle bir beslenme şekli sonrası birey kilo vermek yerine kilo bile alabilir. Kilo almamak için sahura mutlaka kalkmak ve hafif gıdaları tercih etmek yerinde olur.Bu Ramazan ayını Covid-19 salgını dolayısıyla evlerde geçirdiğimiz için spor yapmak zor olacağından, mümkünse iftara 2 saat kala evde hafif tempolu yürüyüş tercih edilmelidir.Sahura kalkılmadan oruç tutulursa aç kalma süresi artacağından, metabolik hız düşer, halsizlik, baş ağrısı ve kan şekeri düşmesi görülür. Sahurda hafif bir öğün yapmak çok önemlidir.Gün boyu susuzluk yaşamamak için tuzlu besinler fazla tüketilmemelidir. Sadece su içerek oruç tutmak sakıncalıdır. Bu durumda yorgunluk, dikkatte azalmalar olur.Tüketilen gıdalar iyi çiğnenmeli ve öğün aralarında bol sıvı tüketilmelidir.Vücudun şeker ihtiyacı, taze veya kuru meyvelerden ve bol sebze tüketilerek karşılanmalıdır. Tatlı ihtiyacı için arada sütlü tatlılar ya da meyve kompostosu tercih edilebilir.Kaliteli bir protein kaynağı olan ve kolay sindirilen yumurta, özellikle sahurda tercih edilebilir.Gaz problemi yaşayanlar yemeklerde kimyon tüketebilir, hatta çaya da kimyon ekleyebilirler.İFTAR:Su veya zeytin veya hurma ile oruç açıldıktan sonra1 kase çorbaBol salata (az yağlı)6-8 yemek kaşığı sebze yemeği veya baklagil2-3 köfte kadar tavuk, balık, hindi ya da kırmızı et (etli sebze /baklagil şeklinde olabilir)1 kase yoğurt ya da cacıkEl kadar pide ya da karabuğday ekmeği ya da 4 kaşık pirinç/bulgur/ kinoaARA ÖĞÜN:1 kase sütlü tatlı veya 2 top dondurma veya meyve tatlısı veya 2 kare bitter veya 1 avuç ceviz, fındık, bademAçık çay veya bitki çayıSAHUR:2 yumurtalı omlet veya menemen, 5 adet zeytin, 4 tam ceviz ya da varsa yarım avokado, domates ve yeşillik, 8-10 çilek ya da 1-2 hurma/ kayısıOruç tutmak sağlıklı insanların metabolik dengesini değiştirmez ancak şeker hastaları için son derece sakıncalı olabilir. Şeker hastalarının vücudunda insülin yetersizliği ve şeker kullanımında dengesizlik olduğu için iftardan sonra hiperglisemi koması olabilir, felç veya ölüme neden olabilir. Oruç, hamileler ve bebek sağlığı açısından riskli olabilir. Emziren kadınların sıvı alımı azalacağından süt salınımı etkiler, bebek yeterince anne sütü alamaz. Bununla birlikte aç kalmak; 9 yaşın altındaki çocuklar, akli dengesi ve psikolojik durumu bozuk olanlar, çok yaşlı ve hasta olanlar, ağır kalp ve böbrek hastası olanlar, mide ülseri, safra kesesi iltihabı veya taşı olanlar, karaciğer yetmezliği olanlar ve ağır enfeksiyon geçirenler için risklidir.