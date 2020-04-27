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aşamalarını paylaştı

tarafından uygulamasına ilişkin bir bilgilendirici video paylaşıldı. Paylaşımda, Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü tarihten bu yana filyasyon çalışmalarının yapıldığı ve vaka artış hızının düşürülmesinde büyük başarı sağlandığına dikkat çekildi.

İHA Sağlık
Giriş Tarihi: 27.4.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 12:35 ABONE OL
Sağlık Bakanlığı filyasyon aşamalarını paylaştı

Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabından korona virüsle mücadelede önemli bir yer tutan filyasyon uygulamasına ilişkin bilgilendirici bir video paylaştı. Filyasyonun önemine dikkat çekilen videoda, filyasyonun tanımı ve filyasyon uygulamasının aşamaları da anlatıldı.

Sağlık Bakanlığı'ndan bilgilendirici corona virüsü (Covid 19) filyasyon videosu | Video

HASTALIKLARIN ÖNLENMESİNDE FİLYASYON ÇALIŞMASI YAPMAK ÇOK ÖNEMLİ

Söz konusu videoda, "Filyasyon bulaşıcı hastalık varlığında hastalığı taşıyan kişinin temas ettiği herkesin o hastalık açısından taranmasıdır. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde filyasyon çalışması yapmak çok önemlidir. Filyasyon uygulaması etkenin, temaslıların ve kaynağın belirlenmesine, koruma ve kontrol önlemlerinin alınmasına yönelik tüm çalışmaları içermektedir. Amaç; etkeni ve kaynağı erken dönemde saptayarak hastalığın yayılmasını engellemek. Ülkemizde ilk COVID-19 vakasının açıklandığı tarihten bu yana, bütün hastalar için filyasyon çalışmaları yapılmış, salgın eğrisi ve yayılım haritası çıkarılmış, diğer tedbirlerle birlikte vaka artış hızının düşürülmesinde büyük başarı sağlanmıştır" denildi. Öte yandan, filyasyonun uygulama aşamaları da sıralandı.

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Sağlık Bakanlığı filyasyon aşamalarını paylaştı
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