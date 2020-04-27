Son Dakika Haberleri | Corona virüsü aşı çalışmaları ile ilgili flaş açıklama: "En az 8 milyon..."

Corona virüsü ile ilgili bugüne kadar birçok uzman isim açıklama yapıyor. Son olarak corona virüsü aşısı ile ilgili bir açıklama Dr. Musa Bostancıoğlu'dan geldi. Bostancıoğlu, Aşı Haftası kapsamında yaptığı açıklamalarda koronavirüs salgını sonucu aşının ne kadar hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Dr. Bostancıoğlu, 1918'de en az 70 milyon insanın hayatını kaybettiği İspanyol Gribinden sonra görülen en ölümcül salgının kovid-19 pandemisi olduğunu belirterek, "Üstelik bu virüse birebir etkili ilaç olmadığı gibi maalesef aşısı da henüz üretilemedi. Bu korkunç hastalıktan koruyan aşı bulundu haberi çıksa birçok ailenin elinde avucunda ne varsa seferber ederek o aşıya ulaşıp minik yavrusuna yaptıracağından hiç birimizin şüphesi olmasa gerek. Yüzyıllardır bebek ve çocukları hasta edip bazen sakat bırakan ama çoğu zaman öldüren difteri, boğmaca, tetanoz, kızamık, verem, menenjit gibi hastalıklar kovid-19'dan daha az ölümcül değil. Böylesi hastalıklara yönelik üretilen ve onlarca yıldır da uygulandığı için çocuklarımızı ölümden ve sakatlıktan kurtaran rutin aşılar da koronavirüs aşısından daha az değerli değil." ifadelerini kullandı.



"EN AZ 8 MİLYON CAN AŞIYLA KURTULUYOR"

Aşıların modern tıbbın en önemli buluşu olduğuna ve bugüne kadar hiçbir icadın insan hayatını kurtarmakta bu kadar başarılı olamadığına işaret eden Dr. Bostancıoğlu, şöyle devam etti: