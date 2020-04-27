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Son Dakika Haberleri | aşı çalışmaları ile ilgili flaş açıklama: "En az 8 milyon..."

tedavi çalışmalarının yanı sıra potansiyel corona virüsü aşı çalışmaları ile ilgili de son dakika haberleri geliyor. Corona virüsü kaynaklı KOVİD-19 salgını dünya genelinde hızla yayılırken, 3 milyondan fazla insan bu virüs ile enfekte oldu. Aşısı olmayan bir hastalığın dünyaya yayılarak salgın yapabildiğine ve aşıların ne kadar önemli olduğuna koronavirüs (kovid-19) salgınında bir kez daha şahit olunduğunu belirten Uzman Dr. Musa Bostancıoğlu, "Çünkü aşısı olan bir hastalıkta zaten pandemi olmaz. Örneğin, aşısı olduğu için görülmediğinden unutulan difteri, boğmaca, tetanoz, kızamık, kabakulak, menenjit ve hepatit gibi hastalıklar, kovid-19'dan bile daha tehlikeli ve ölümcüldür." dedi. İşte, uzman doktorun corona virüsü aşısı ile ilgili yaptığı açıklama...

Giriş Tarihi: 27.4.2020 14:39 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 14:50 ABONE OL
Son Dakika Haberleri | Corona virüsü aşı çalışmaları ile ilgili flaş açıklama: En az 8 milyon...

ile ilgili bugüne kadar birçok uzman isim açıklama yapıyor. Son olarak corona virüsü aşısı ile ilgili bir açıklama Dr. Musa Bostancıoğlu'dan geldi. Bostancıoğlu, Aşı Haftası kapsamında yaptığı açıklamalarda koronavirüs salgını sonucu aşının ne kadar hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Dr. Bostancıoğlu, 1918'de en az 70 milyon insanın hayatını kaybettiği İspanyol Gribinden sonra görülen en ölümcül salgının kovid-19 pandemisi olduğunu belirterek, "Üstelik bu virüse birebir etkili ilaç olmadığı gibi maalesef aşısı da henüz üretilemedi. Bu korkunç hastalıktan koruyan aşı bulundu haberi çıksa birçok ailenin elinde avucunda ne varsa seferber ederek o aşıya ulaşıp minik yavrusuna yaptıracağından hiç birimizin şüphesi olmasa gerek. Yüzyıllardır bebek ve çocukları hasta edip bazen sakat bırakan ama çoğu zaman öldüren difteri, boğmaca, tetanoz, kızamık, verem, menenjit gibi hastalıklar kovid-19'dan daha az ölümcül değil. Böylesi hastalıklara yönelik üretilen ve onlarca yıldır da uygulandığı için çocuklarımızı ölümden ve sakatlıktan kurtaran rutin aşılar da koronavirüs aşısından daha az değerli değil." ifadelerini kullandı.

"EN AZ 8 MİLYON CAN AŞIYLA KURTULUYOR"

Aşıların modern tıbbın en önemli buluşu olduğuna ve bugüne kadar hiçbir icadın insan hayatını kurtarmakta bu kadar başarılı olamadığına işaret eden Dr. Bostancıoğlu, şöyle devam etti:

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Son Dakika Haberleri | Corona virüsü aşı çalışmaları ile ilgili flaş açıklama: "En az 8 milyon..."
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