Diş ağrısı nasıl geçer? Gece diş ağrısına ne iyi gelir?

Diş ağrısına ne iyi gelir ya da diş ağrısı nasıl geçer sorusu, geceleri diş ağrısı ile boğuşan herkes tarafından sorulmuştur. Diş ağrılarının çoğu diş kliniğinin kapalı olduğu geceleri, hafta sonları veya tatil günlerinde ortaya çıkma eğilimi vardır ve insanı çaresiz bırakır. Bu acıya sahip olduğunuzda, duymak istediğiniz son şey, bir diş hekimi görmeden önce bir iki gün beklemek zorunda kalacağınızdır. Beklemenin zorlayıcı olacağını biliyorsunuz ve bu süre zarfında kimseyle yemek yemek ya da konuşmak istemeyeceksiniz. Tek isteyeceğiniz diş ağrısının ortadan kalkması. Peki, diş ağrısına ne iyi gelir ve diş ağrısı nasıl geçer? Bir diş ağrısı ile başa çıkmanın en iyi yolu etkili ev ilaçları kullanmaktır. Ancak unutmayın, diş ağrısı için bu ev ilaçları altta yatan sorunu iyileştirmez. Sadece acıdan kurtulma sağlayacaklardır.

DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR VE DİŞ AĞRISI NASIL GEÇER?

Çoğu evde bulunan ortak maddeleri kullanan birçok diş ağrısı ev ilaçları vardır. Bu bileşenleri, yaşadığınız zayıflatıcı diş ağrısından kurtulmak için kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, ağrının nedenini bulmak ve en kısa zamanda tedavi görmek için bir dişçiyi ziyaret ettiğinizden emin olun.

DİŞ AĞRISININ NEDENLERİ

Diş ağrısına şunlar neden olabilir:

diş çürüğü

diş apsesi

kırık veya hasarlı bir diş

gevşek veya kırık bir dolgu

diş teli ile ilgili problemler

Bir enfeksiyon - bu genellikle bir diş (20 yaş dişi gibi) çürüdüğünde ya da diş etine hasar verdiğinde meydana gelir.

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Diş ağrısı nasıl önlenir?

Diş ağrısını önlemenin en iyi yolu dişlerinizi ve diş etlerinizi mümkün olduğunca sağlıklı tutmaktır.

Bunu yapmak için:

düzenli diş muayenesi yaptırın

şekerli yiyecek ve içecekleri azaltın - sadece yemek zamanlarında ara sıra tedavi edin

florür diş macunu ile dişlerinizi günde iki kez yaklaşık 2 dakika fırçalayın

yiyecekleri, birikintileri ve plakları çıkarmak için dişlerinizi her gün diş ipi veya diş arası fırça kullanarak temizleyin

DİŞ AĞRISI NASIL GEÇER?

Diş ağrısı ciddi bir sorundur. Diş eti ya da dişinizde iltihap olduğu anlamına gelebilir. Bu nedenle en kısa sürede diş doktorundan randevu almalısınız.

DİŞ RANDEVUSU BEKLERKEN: DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

İbuprofen veya parasetamol gibi ağrı kesiciler alabilirsiniz (16 yaşın altındaki çocuklar aspirin almamalıdır) - bir eczacı size diş ağrınız için hangi ilacı almanız gerektiği yönünde tavsiyede bulunabilir.

Ağzınızı tuzlu suyla çalkalamayı deneyin (çocuklar bunu denememelidir)

Ağzınız için ağrı giderici bir jel kullanın - bu eczanelerden satın alınabilir

Yoğurt veya çırpılmış yumurta gibi yumuşak yiyecekler yiyin ve ağrıyan diş ile çiğnemekten kaçının

Oksijenli su ile gargara

İhtiyacınız olan şeyler:

Oksijenli su

Oksijenli suyu alın ve ağzınızı iyice çalkalayın.

Oksijenli su ile çalkaladıktan sonra, ağzınızı birkaç kez de normal suyla çalkalayın. Gerektiğinde bunu tekrarlayın.

Bu gargara enfeksiyonu ve rahatsızlığı hafifletir. Genellikle diş ağrısı için bu ev ilacı, ateşin yanı sıra ağzınızda kötü bir tada neden olan enfekte bir diş için uygundur. Bu, tüm ev ilaçları gibi, diş ağrısı için geçici bir tedavidir.

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Diş ağrısı için poşet çay

Gerekli olan malzemeler:

Bir çay poşeti

Su

Çay poşetini alın ve biraz su ile ıslatın. Çay poşetini dişe uygulayın.

Dişiniz soğuğa duyarlı değilse, çay poşetini dişe uygulamadan önce bir süre buzlu suyun içine koyun.

Bunu gerektiği kadar yani günde bir veya iki kez uygulayın. Çaydan gelen tanenler şişmeyi azaltmaya ve aynı zamanda ağrıdan kurtulmaya yardımcı olacaktır.

Diş ağrısı için karanfil

İhtiyacınız olan şeyler:

1-2 damla karanfil yağı

Bu yağı doğrudan etkilenen dişe uygulayın ve üzerinde bırakın. Yağı yaymamaya çalışın. Yerinde kalmasını sağlayın. Bu yağı günde üç ila dört kez uygulayabilirsiniz.

Diş ağrısı, diş ağrısından hızlı bir rahatlama sağlamak için Doğu tıbbında yüzyıllardır kullanılmaktadır. Yağı birkaç dakika uyguladıktan sonra diş ağrınızın azaldığını göreceksiniz. Bunun nedeni ağrıyı azaltan öjenol adı verilen karanfil yağının önemli bir bileşenidir. Karanfil keskin bir baharat olduğu için biraz keskinliğe hazır olun.

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