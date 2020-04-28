Karanfilin faydaları: Karanfil ne işe yarar ve hangi hastalığa iyi gelir?

Endonezya, Hindistan, Pakistan gibi Asya ülkelerine ve hatta Doğu Afrika bölgelerine özgü olan karanfil, birçok sağlık yararı sağlayan bir baharattır. Karanfil, özellikle Asya'da dünya çapında çeşitli şekillerde kullanılan popüler bir lezzet verici maddedir; karanfil bir dizi farklı Asya mutfağında, birçok yemeğinde temelinde yer almaktadır. Türkiye'de ise, yine yoğun olmamakla birlikte yaygın olarak kullanılan bir baharattır. Peki, karanfilin faydaları nelerdir ve hangi hastalığa iyi gelmektedir?

Karanfil, Syzygium aromaticum ağacından çiçeğin kurutulmuş tomurcuğudur. Myrtaceae adlı bitki ailesine aittir. Tropikal ve subtropikal koşullarda yetişen yaprak dökmeyen bir bitkidir. Karanfil, insanların kimi zaman yemek, kimi zaman da ilaç yapmak için kullanılan tomurcuklar, saplar ve yapraklar dahil olmak üzere bitkinin çeşitli kısımlarını kullandığı bir bitkidir. Karanfil yağı eski tıbbi özellikleri ile ünlüdür.

KARANFİLİN FAYDALARI NELERDİR?

KARANFİL AÇLIK DÜZEYLERİNİZİ DÜZENLEMEYE YARDIMCI OLABİLİR

Karanfil bir tür sihirdir, çünkü midenin yemekler arasında hırıltılı kalmasında rol oynayabilirler. Beslenme uzmanları, bir baharat için karanfilin etkileyici miktarda lif içerdiği ve açlık seviyelerinizi düzenlemenize yardımcı olabilecek bir besin maddesi olduğunu söylüyor. Bir çay kaşığı karanfil tek başına bir gram lif sağlamaktadır.

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KARANFİL KAN ŞEKER SEVİYELERİNİZİ KONTROL EDEBİLİR

Kan şekeri seviyelerini izleyen herkes, şeyleri düzenli tutmak için harika bir strateji bilmekten mutluluk duyacaktır, sadece yemeklerine karanfil eklemektir. Hem ülkemizdeki hem de dünya çapındaki uzmanlara göre karanfil, kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabilecek bir mineral olan manganez sağlamaktadır.

ANTİBAKTERİYELDİR

Tabii ki, kimyasal içermeyen gargara (ve meyve ve yeşil çay) ağız hijyeninizi iyileştirmenin harika bir yoludur - ancak karanfil ilavesiyle daha da iyi çalışabilir. Karanfil yağı, ön araştırma başına antibakteriyel bir ajan olarak araştırılmıştır. Bir çalışmada, karanfil, fesleğen ve çay ağacı yağı içeren bir ağız durulama ağzında plak ve bakterilerle savaşmaya yardımcı olduğu bulundu. Bu yüzden diş macunlarının çoğunda karanfil kullanılmaktadır.

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KARANFİL DİŞ AĞRISINA İYİ GELEBİLİR!

Karanfilin ağrıyı azaltan en önemli faydalarından biri, içerdikleri öjenol nedeniyle diş ağrılarına yardımcı olma kabiliyetidir ve bu da doğal bir antiseptik görevi görür. Aslında, bir çalışma ağrıyı, iltihabı, iyileşmeyi ve enfeksiyonu hafifletmek için başka bir yaygın seçenekten daha iyi çalıştıklarını buldu.

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Karanfil, güçlü anti-enflamatuar etkileri ile bilinir. Geçmişte yapılan bilimsel çalışmalar, onları günlük olarak yemenin sağlığa büyük oranda faydası olduğunu göstermiştir. Uzmanlar özellikle artrit konusunda yardımcı olmalarını önermektedir. Karanfil yağını losyon olarak kullanmak veya çaya karanfil eklemek de iltihapla savaşmaya yardımcı olabilir.

KARANFİLİN ZARARLARI

Karanfilin, hayattaki birçok şeyde olduğu gibi, bir sürü potansiyel fayda sağladığı açıktır, ancak aşırıya kaçarsanız, problemler ortaya çıkabilir. Eğer "yüksek miktarlar"da karanfil tüketirseniz kendinizi riske atabilirsiniz.