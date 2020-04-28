Korona eklemleri de vuruyor!

KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Kireçlenmenin yaşlanma nedeniyle eklem kıkırdağında oluşan değişikliklerden kaynaklandığını ve hareketlerde kısıtlamaya, ağrıya neden olduğunu belirten Dr. Zeynep Sağırkaya, "Kadınlarda kireçlenme riski daha yüksek. Ancak bunun nedeni bilinemiyor. Hormon farklılıklarının etken olabileceği düşünülüyor" diye bilgi veriyor. Genetik faktörlerin yanı sıra özellikle sporcularda görülen yıllar içinden oluşan tekrarlayıcı küçük travmalar da diğer nedenler arasında. Tüm bu etkenler kişinin romatizmaya yakalanma riskini de ortaya koyuyor.

KORONAVİRÜS GÜNLERİNDE DAHA SAĞLIKLI OLABİLMEMİZ İÇİN...

Romatizmaya yakalanmayı önlemenin mümkün olmadığını kaydeden Dr. Zeynep Sağırkaya, "Koronavirüs günlerinde daha sağlıklı olabilmemiz için beslenmemize ve mümkün olduğunca çok hareket etmeye özen göstermek gerekiyor. Yüzme ve yürüyüş gibi her zaman önerdiğimiz sporları yapmak şu an mümkün olmasa bile pilates ve yogaya başlayabilirsiniz. Bunun için dijital ortamda sunulan olanaklardan yararlanabilirsiniz. Böylece kilo almazsınız ve dolayısı ile eklemlerinize aşırı yük binmez. " diye konuşuyor.

ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİNDEN DE YARARLANILIYOR

Romatizma tanısı, hastanın şikayetlerinin yanı sıra kan testleri ve görüntüleme yöntemlerinin sonucuna göre uzman doktor tarafından konuyor. Hayatın normal bir şekilde sürdürülmesini sağlayan çok sayıda tedavi seçeneği bulunduğunu söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Zeynep Sağırkaya, şöyle devam ediyor: "Tedavi, romatizmanın türüne ve hastanın şikayetlerine göre planlanıyor. Basit ağrı kesicilerden daha güçlülerine kadar bir dizi ilaç seçeneğimiz var. Bunun yanında eklem içine uygulanan kortizon, hyaluronik asit, PRP dediğimiz trombositten zengin plazma, kök hücre tedavileri fayda sağlıyor. Tamamlayıcı tıp uygulamalarından akupunktur, ozon, nöralterapi, proliterapi de diğer yardımcı tedavi yöntemlerini de kullanıyoruz."