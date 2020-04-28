Koronavirüs testi online nasıl yapılır, sonucu nereden öğrenilir? Corona virüsü testi yapan hastaneler neler ve ücretli mi?

Sağlık Bakanlığı tarafından erişime sunulan Koronavirüs Önlem sayfası ile koronavirüs testi online olarak yapıyor. Bu hizmet ile corona virüsü belirtileri taşıdığını düşünen ve kafalarında soru işareti bulunan vatandaşların soru işaretleri kolaylıkla gideriliyor. Corona testi sonrası çıkan sonuçlar bir kesinlik taşımıyor ve tavsiye niteliğinde oluyor. Tam bu noktada, online corona testi hakkında araştırmalar da yoğunluk kazandı.

ONLİNE KORONAVİRÜS TESTİ NASIL YAPILIR, CORONA TESTİ HASTANELERDE ÜCRETLİ Mİ?

Haberimizden, adım adım internetten koronavirüs testi online ekranına ulaşabilir; yurt genelinde hangi hastanelerde corona testi yapıldığını ve bunun ücretli olup olmadığın bilgisini de öğrenebilirsiniz.

İşte, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Önlem sayfası ile internetten ve online corona testi giriş sayfası;