Pandemi döneminde sağlıklı oruç rehberi

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte dünya genelinde müslümanlar oruç ibadetlerine başladı. Ancak Ramazan ayı bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sürecinde yaşanıyor. Bağışıklık sisteminin güçlü tutulması çağrılarının sıklıkla yinelendiği bu dönemde oruç tutanlar nelere dikkat etmeli? Vücudun direnç kaybetmemesi için sahur ve iftarda neler tüketilmeli, nelerden uzak durulmalı?

Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Merve İşeri Uzunoğlu da bu soruların cevaplarını verdi.Uzunoğlu, bağışıklık sistemini kuvvetli tutabilmek için besin değerleri açısından yüksek bir beslenme programının önemli olduğuna dikkat çekti.

"BALIĞIN DÜZENLİ TÜKETİLMESİ OLDUKÇA FAYDALI"

Vücut direncini artıran vitamin, mineral ve antioksidanlar için renkli sebze ve meyvelerin tüketilmesinin önemini vurgulayan Uzunoğlu, "Baklagiller, yemişler ve balık çinko kaynaklarıdır. Balık aynı zamanda iyi bir D vitamini kaynağıdır; bu pandemi sürecinde erişilebildiği takdirde düzenli tüketilmesi oldukça faydalı olacaktır. Bu dönemde sağlıklı kalmak için vücudun mikrobiyotasını, yani vücutta bizimle birlikte yaşamını sürdüren bakteri, virüs gibi mikroorganizmalar topluluğunu dengede tutmak gerekir. İyi huylu mikroorganizmaları hayatta tutup çoğalmalarını sağlamak için prebiyotik ve probiyotiklere ihtiyaç duyarız. Bunları da yoğurt, kefir, peynir gibi fermente gıdalar ile soğan, sarımsak, pırasa, enginar gibi gıdalardan da alırız" bilgilerini paylaştı.

"ORUÇLU SAATLER DIŞINDA BOL BOL SU İÇİN"

"Beslenme açısından sahur ve iftarda yapılan en büyük hatalardan biri nişasta ağırlıklı gıdalar yani pide, ekmek, pilav gibi nişastalı gıdaların gereğinden fazla tüketimidir" diyen Merve İşeri Uzunoğlu, sahur ve iftarda vücut şekerini bir anda değil yavaş yavaş yükselten ve uzun süre tok tutan lifli tahılların bol miktarda tüketilmesi gereğini vurguladı. Merve İşeri Uzunoğlu, sebze ve meyve kaynaklı karbonhidrat alımı ve özellikle protein alımının yanında vücudun su kaybına neden olacak tuz ve şekerden mümkün olduğunca kaçınılması ve diüretik etki yapan çay ve kahvenin de minimumda tutulması gerektiğini belirtti. Oruç saatleri dışında bol su içilerek vücuttaki su dengesinin sağlanmasının önemli olduğunu ifade eden Uzunoğlu, "Ayrıca su vücutta arındırıcı özelliklere sahiptir, özellikle bu pandemi döneminde bol su içmek ağız boşluğu ve boğazı temizleyecektir" dedi.

PANDEMİ DÖNEMİNDE ORUÇ TUTANLAR NE YAPMALI, NE YAPMAMALI?

Beslenme Uzmanı Merve İşeri Uzunoğlu, Ramazanda virüsten korunmayı da dikkate alarak sağlıklı beslenme önerilerini şöyle sıraladı:

Ramazan'ın ilk oruç günleri vücut henüz bu beslenme biçimine alışmadığından ötürü sıvı kaybı daha çok olabilir, ilk günler zorlanmanın sebeplerinden biri de budur. Bol su tüketin, Ramazan'da iftar sonrasında sahura kadar sık sık su tüketin ve vücudunuzu arındırın



Renkleri sofranızdan eksik etmeyin, gökkuşağının renklerini düşünün ve tüm renkli gıdaları sofranıza dahil etmeye çalışın

Yüksek tuz, şeker içeren abur cubur ve hazır gıdalardan kesinlikle kaçının! Yüksek şeker ihtiva eden içeceklerin tüketimini kısıtlayın. Vücut şekerinin bir anda yükselmesi aşırı halsizlik, susuzluk ve baş ağrısı yapabilir; uzun vadede ise kronik rahatsızlıklara sebebiyet verebilir. Oruç sırasında dinlenen karaciğer ve sindirim sistemini alıştıra alıştıra beslemeniz gerekir.

Vücut karbonhidrat, yağ, protein, vitamin ve minerallere ihtiyaç duyar. Bu grupların tamamını dengeli aldığınızdan emin olun"