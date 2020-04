Ramazan’da sigarayı bırakmada yüzde 25 daha başarılıyız

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Ramazan'da sigarayı bırakmanın fırsat olduğunu belirterek, bunu bilimsel rakamlarla açıkladı…Koronavirüs nedeniyle evlerimizde kaldığımız bugünlerde sağlığımıza verdiğimiz önem arttı. Ailecek sağlığımız ve geleceğimiz için evde kalırken, çocuklarımızın, sevdiklerimizin yanında sigara içmeye devam ettik mi? Eğer öyle ise hem bu virüsün bize hayatımızın ne kadar kıymetli olduğunu öğrettiği bugünlerde, hem de Ramazan ayı vesilesiyle sigara başta olmak üzere bağımlılıklardan arınmalı ve kurtulmalıyız.Bugün çoğunluğu gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde olmak üzere dünya genelinde 15 yaş ve üzerinde 942 milyonu erkek ve 175 milyonu kadın olmak üzere 1.25 milyar kişi sigara içiyor. Ne yazık ki her yıl yedi milyondan fazla kişi tütün kullanımından ötürü erken ölüyor.Bilimsel verilere göre bu belanın sarmalındaki bireyler, 'Kurtulunması gereken bir bağımlılık' içinde olduklarının farkındadırlar. Çalışmalara göre tütün bağımlılarının yüzde 70-80 gibi büyük bir çoğunluğunun sigarayı bırakmak istediği, yüzde 20-30'luk diliminin her yıl bırakmayı denediği, bunlardan sadece yüzde 3-5'inin ise sigarayı destek almadan bırakabildiği bilinmektedir.Özelikle Ramazan ayında sigarayı bırakmada yakalanan başarı oranının normal zamanlara göre yüzde 25 arttığı da yine bilimsel bir gerçektir.Esasında inancı gereği (yıldan yıla değişmekle beraber bazı yıllar) 17-18 saat yemeden içmeden sabretme iradesi gösterebilen insanoğlu, iftardan sonra da bir irade daha göstererek kendisini teslim alan alışkanlıklara tabiri caizse bitirici yumruğu indirebilir. Bunun için gündüz oruçlu iken kullandığı o eşsiz iradesinin küçük bir kısmını iftardan sonra harekete geçirmesi yeter de artar bile.Bir gezintiye çıktığında en temiz yerleri seçen insanoğlu, kendi bedenini toksinlerden, zehirlerden ve dumanlardan arındırmak için gereken çabayı göstermezse kendi kendisine ihanet etmiş olur. Aynı şeyi sevdiklerine ve çevresine karşı da yapmış olur.Ölümlerin 6 milyonu direkt olarak sigara içmekten, yaklaşık 900 bini ise başkasının içtiği sigara dumanına maruz kalınmasından dolayı meydana gelmektedir.Ülkemizde ise yaklaşık 20 milyon kişi sigara içmekte ve sigaranın sebep olduğu kalp-damar hastalıkları, kanserler, diyabet ve kronik obstrüktif akciğer hastalıkları nedeniyle her yıl 100 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmektedir.O halde bu bereketli ayı tüm bağımlılıklara karşı bir sığınak, bir rehabilitasyon mevsimi olarak görmeliyiz. Gelin bedenimizi düzensiz beslenmeden sigara, alkol, uyuşturucu illetine kadar tüm olumsuzluklardan kurtararak yeni bir başlangıca hep birlikte imza atalım. Her geçen gün ömürden gidiyorken, bu Ramazan bize ömrümüzün geri kalanını daha mutlu daha sağlıklı kılsın.