SON DAKİKA: Ünlü doktordan flaş açıklama! Günde 10 dakika bunu yapmak corona virüsü riskini azaltıyor…

Tüm dünyayı etkisi altına alarak enfekte ettiği ülkelerde çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsü ile ilgili yurttan ve dünyadan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dünya genelinde insanlığa kabusu yaşatan koronavirüsle ilgili olarak Avustralya'da yapılan öenmli çalışmaların sonucunda Doktor Rachel Neale tarafından flaş bir açıklama yapıldı. Dr. Neale, günde 10 dakika zaman ayırılarak coronavirüse yakalanma riskini düşürecek bir tavsiyede bulundu. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

SON DAKİKA CORONA VİRÜSÜ HABERİ: GÜNDE 10 DAKİKA AYIRARAK KORONAVİRÜS RİSKİ AZALTILABİLİR

Doktor Rachel Neale yaptığı son dakika açıklamasında Covid-19'un insan vücudunda D vitamini eksikliği bulunması halinde etkisini daha kolay gösterebildiğini ifade ederek sözlerine şöyle devam etti...