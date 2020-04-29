Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Ağız yarasına ne iyi gelir? Aft olarak bilinen ağız yarası nasıl geçer?

Ağız yarasına ne iyi gelir? Aft olarak bilinen nasıl geçer?

Günlük hayatta en çok karşılaşılan durumlardan bir tanesi de geçici yaralardır. Yemek yerken kullandığımız ağzımızın içinde çıkan yaralar ise en çok rahatsız edenleridir. Bu nedenle nasıl geçer sorusunun yanıtı sıkça araştırılıyor. Evde bu yaraları nasıl tedavi edeceğinizi bilmeniz için öncelikle ağız yarası neden olur sorusunun yanıtını bulmalısınız. Peki, aft olarak bildiğimiz ağız yarası nasıl geçer ve neden oluşur? Haberimizde, ağız yarasına ne iyi gelir sorusunun yanıtı ile birlikte ağız içi yarası nedenleri de yer almaktadır. İşte, ağız yarasına iyi gelen şeyler...

Giriş Tarihi: 29.4.2020 23:07 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 23:13 ABONE OL
Ağız yarasına ne iyi gelir? Aft olarak bilinen ağız yarası nasıl geçer?

Ağız yarası nasıl geçer sorusu her gün binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Çoğu durumda, hafif tahriş bir ağrının ortaya çıkmasına neden olur. Aft ya da ağız yaralarından kaçınmak, bir kişinin gelecekte tadını kaçıran ağız yaralarını önlemesine yardımcı olabilir. Peki, ağız yarası nasıl geçer? Ağız yarası nedenleri arasında bahsettiğimiz üzere kırık diş ya da dudak içini ısırmak gibi durumlarda ortaya çıkan tahrişler neden olabilir. Diğer durumlarda, altta yatan sağlık koşulları nedeniyle yaralar oluşur. Bazı ağız yaraları ya da aftlar bulaşıcı olabileceğinden ve tedavi gerektirebileceğinden, kronik veya uzun süreli yaralardan endişe duyan herkes doktora muayene olmalıdır. Haberimizde, ağız yarası neden olur sorusunun yanıtı ve tedavi seçenekleri hakkında bilgiler yer almaktadır

AĞIZ YARASI NEDİR? BU YARALAR NEDEN OLUŞUR?

Aft yaraları (aftöz ülserler veya aftöz stomatit) ağız içindeki küçük, ağrılı ülserlerdir. Dilde ve yanakların, dudakların ve boğazın iç astarlarında oluşabilirler. Genellikle kırmızı kenarlıkla beyaz, gri veya sarı renkte görünürler.

Aftlar ya da ağız içi yaraları, insanların yaklaşık %20'sini etkileyen en yaygın oral lezyon türleri arasında yer almaktadır. Kadınlar erkeklerden daha sık ağız yarası ile karşılaşırlar. Aft veya diğer ismiyle ağız yarasına yatkınlık kalıtsal olabilir ve durum ailelerde görülebilir.

PAMUKÇUĞA NE SEBEP OLUR?

Çoğu pamukçuk yaralarının nedeni iyi anlaşılmamıştır ve çok sayıda faktör yaraların ortaya çıkmasına neden olabilir. Pamukçuk ve ağız yaralarının bazı olası nedenleri şunlardır:

Ağız yarası basit pamukçuk yaralarına neden olabilir. Ağız yarası, sert diş fırçalama, diş tedavisi, diş telleri veya takma dişler veya bir spor kazasından kaynaklanabilir.

Turunçgiller de dahil olmak üzere asidik gıdalar, ağız yarası ve pamukçuğu tetikleyebilir veya daha da kötüleştirebilir.

  • Gıda duyarlılıkları veya alerjileri (yüksek asitli gıdalardan çikolata ve kahveye kadar her şey)
  • B12, çinko, folat (folik asit) veya demir vitamini eksikliği
  • Sodyum lauril sülfat içeren diş macunu
  • Ağızdaki bazı bakterilere alerji
  • Hormonlar
  • Duygusal stres
  • Sigara içmek
  • Çölyak hastalığı ya da Crohn hastalığı gibi gastrointestinal sistem hastalığı
  • Sistemik lupus eritematozus veya Behçet hastalığı gibi otoimmün bozukluklar
  • Soğuk algınlığı veya grip, HIV / AIDS veya organ nakli gibi diğer bağışıklık sistemi zayıflıkları
  • Crohn hastalığı veya beslenme yetersizlikleri gibi sistemik durumlar
  • Ağız kanseri
İshal nasıl geçer? İshale ne iyi gelir? İşte ishale iyi gelen yiyecekler...

Bazı ilaçlar, aşağıdakiler dahil olmak üzere pamukçuk yaralarına neden olabilir:

  • Aspirin
  • Oral nikotin
  • Kemoterapi ilaçları
  • İmmünosupresanlar
  • Penicillamine
  • vazodilatuarlar
  • Proteaz inhibitörleri
  • Antibiyotikler

AĞIZ YARASI NASIL GEÇER? AFTA, AĞIZ YARASINA NE İYİ GELİR?

Çoğu durumda, pamukçuk yaraları herhangi bir tedavi gerektirmez ve ağız yarasından kurtulmak için yapmanız gereken spesifik bir şey yoktur, çünkü genellikle kendi başına iyileşir. Evde tedavi için kullanılan ilaçlar, pamukçuk yaralarının ağrısını ve iltihaplanmasını hafifletmek için kullanılabilir.

Zaten ağzınızda bir pamukçuk ve ağız yarası varsa, ağrının neden olduğu ağrıyı veya tahrişi hafifletmek ve iyileşmeyi hızlandırmak için kullanılabilecek bazı evde tedavğ ilaçları vardır:

Doğrudan boğaz, ağız gargaraları ve oral ilaçlar üzerine uygulanan topikal ilaçlar ağrı veya iltihabı hafifletebilir.

Ağrıyı hafifletmek için buz parçalarının güve içinde yavaşça çözünmesine izin verin.

Turunçgiller gibi asitli yiyeceklerden veya ağrıyı şiddetlendirebilecek baharatlı yiyeceklerden kaçının.

Herhangi bir vitamin eksikliği varsa (doktor bunu test edebilir), reçete edildiği gibi takviye alın.

Dişleri nazikçe fırçalayın ve yumuşak kıllı bir fırça kullanın.

Sodyum lauril sülfat içermeyen diş macunu ve gargara kullanın.

Başka bir ev ilacı, magnezyum sütünü Benadryl sıvı ile karıştırmak ve ağız durulaması olarak kullanmaktır. Ayrıca magnezyum sütünü pamuklu çubukla doğrudan pamukçuk ağrısına databiliyorsunuz.

Ağzınızı tuzlu su veya kabartma tozu ile durulayın. 1 su bardağı su başına 1 çay kaşığı karbonat karıştırın ve durulayın.

Diğer doğal ilaçlar arasında goldenseal ağız durulaması, ılık suda garnitürlenen deglisiritize meyan kökü (DGL) ve tuzlu su durulamaları bulunur.

Çinko pastiller rahatlama ve iyileşme hızını arttırmaya yardımcı olabilir. Boğulma riski olabileceğinden küçük çocuklara pastil vermeyin.

Diş ağrısı nasıl geçer? Geçmeyen diş ağrısına ne iyi gelir?

AĞIZ YARASINA İYİ GELEN YİYECEKLER

Lezyonlar ilk ortaya çıktığında C vitamini, B vitamini kompleksi ve lizin ağızdan alınabilir ve iyileşmenin hızlanmasına yardımcı olabilir.

Adaçayı ve papatya bitkilerini suya dökün ve günde dört ila altı kez ağız gargarası olarak kullanın.

Ekinezya otu iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olabilir

Havuç, kereviz ve kavun suları da yardımcı olabilir.

Birçoğunun bilimsel olarak test edilmediği veya etkili olduğu kanıtlanmadığı için herhangi bir ev ilacı kullanmadan önce bir sağlık uzmanına danışın.

Kabızlığa ne iyi gelir, ne keser? Doğal ve bitkisel çözümler ile kabızlık nasıl geçer, belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Ağız yarasına ne iyi gelir? Aft olarak bilinen ağız yarası nasıl geçer?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA