Aşırı tuz tüketimi ülsere davetiye çıkarıyor

ÜLSER NEDİR?

Ülser, mide veya onikiparmak bağırsağın sindirim sıvıları ve mide asidi sebebiyle oluşan doku kaybına verilen isimdir. Bu durum mide asidine maruz kalınan yerlerden yaraların meydana gelmesiyle sonuçlanır. Çünkü asit giderek mide, yemek borusu ve onikiparmak bağırsakta aşınmalara yol açar, aşınmalar zamanla büyük ve derin yaralara sebep olur.

ÜLSERİN ORTAYA ÇIKMA NEDENLERİ NELERDİR?

Ülser, mideyi koruyan kaplayan kalın mukus tabakasının zayıflaması sonucunda oluşur. Bu tabakanın zayıflamasında mukusun azalması ve asit miktarının artması etkilidir. Cinsiyet fark etmeksizin herkeste görülebilen ülser, daha çok stres ve duyguların yoğun yaşandığı dönemlerde ortaya çıkar. Bunların yanı sıra ülserin oluşmasında etkili olan faktörler;

Bazı ilaçların uzun süre kullanılması,

Radyasyon tedavisi,

Sigara içmek,

Uykusuzluk,

Helicobacterpylori bakterisi,

Genetik yatkınlık,

Çok sık tüketilen kahve,

Uzun süre aç kalmak,

Aşırı tuz tüketimi,

Yanlış ve dengesiz beslenme,

Çevre kirliliğidir.

MİDEDE YANMA İLE KENDİNİ GÖSTERİYOR

Midede ülser adı verilen yaraların oluşmasıyla vücut çeşitli belirtilerle tanışır. En sık rastlanılan şikayetlerin başında karnın üst kısmında meydana gelen yanma ve ağrılar vardır. Şiddetli ağrıların yanı sıra;

Şişkinlik,

Gaz,

Mide bulantısı,

Kusma ile gelen rahatlama,

İştahsızlık,

Kilo kayıpları,

Hazımsızlık,

Yemekten sonra oluşan mide ağrıları da ülserin belirtileri arasında sayılır.

Birçok kişide ülser yukarıda belirtilen semptomlarla gözlemlenmez. Bu sebeple ülser ilerler ve çok ciddi kanamalara yol açabilir. Hatta delinmeler oluşabilir.

NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Ülserin teşhis edilmesinde kullanılan en etkili yöntem endoskopik incelemedir. Bunun yanı sıra, baryumlu grafiler ve ülsere sebep olan H. Pylori bakterisinin olup olmadığını anlamak içinse çeşitli laboratuvar testleri uygulanabilir. Laboratuvar inceleme kapsamında nefes testi yapılır. Bunun için öncelikle hastaya ağızdan radyoaktif karbon içeren madde verilir ve hastanın torbaya üfleyerek nefesini vermesi istenir. Eğer söz edilen bakteri varsa hastadan alınan nefes numunesinde radyoaktif karbona rastlanır.

TEDAVİSİ, HASTALIĞI ORTAYA ÇIKARAN NEDENLERE BAĞLIDIR

Mide ülserinin ortaya çıkmasında birçok farklı etmen rol aldığından tedavi süreci bu nedenlere bağlı olarak şekillenir. Genel olarak ilaç ile tedavi yöntemleri ülser için çözümler sunsa da ileri vakalarda cerrahi işlemler de uygulanabilir. Eğer bakterilere bağlı olarak gelişen bir enfeksiyon söz konusu ise antibiyotikler ve mide asidini dengeleyen ilaçlar kullanılır. Antibiyotik ve baskılayıcı ilaçların etki etmediği durumlarda ise sit ve pepsin salgısını engellemek için bu salgıyı uyaran sinirin kesilmesidir. Kanamaların olduğu vakalarda ise gastroskopiesnasında endoskopik tedavi yaklaşımları tercih edilerek kanamanın durdurulması sağlanabilir.

ÜLSERİ OLAN KİŞİLERİN BUNLARA DİKKAT ETMESİ ÖNEMLİ;