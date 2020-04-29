Hamilelikte 1. Hafta: 1 Haftalık Gebelik Gelişimi

Anne olmak için günler sayan anne adayları, bu zorlu süreçte fiziksel ve ruhsal olarak değişime uğramaktadır. Hızla almakta alınan kilo çoğu zaman anne adaylarını üzen bir durumdur. Bu zorlu süreçte anne adayını motive etmek gerekiyor. Bu zorlu süreçte gebe olan anne adayını baş ağrısı, karın ağrısı gibi durumlar gebeliğin ilk haftaları sıkça karşılaşabilir. Gebe olan anne adaylarının merak ettiği konulardan birisi de erken hamilelik belirtileri merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Gebelik haftası hesaplama işte detaylar.

ERKEN HAMİLELİK BELİRTİLERİ

Gebe olan anne adayları büyük bir bekleyiş ile bebeklerine bir an önce kavuşmak istiyorlar. Ebetteki bebek sahibi olmanın da zorlu bir süreci mevcuttur. Tam 23 hafta boyunca bebeklerini karınlarında taşıyacaklar. Bu zorlu süreçte anne adayında birçok değişim meydana gelecektir. Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde hamile olup olmadığınızı kolay bir şekilde anlayabilirsiniz. Bunun için ilk önce regl takvimini kontrol ediniz. Eğer ki regl zamanınız da gecikme olmuş ise en yakın eczaneden gebe test kiti alarak idrar yolu ile gebe olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz. Bir diğer yol ise en yakın sağlık kurumuna giderek kan testi yaparak gebe olduğunuzu anlayabilirsiniz. 1 haftalık gebelik kan testinde belli olur mu diye soracak olursanız ise, öncelikle regl takviminizi takip ederek, oluşan gecikmede günler geçmiş ise ona göre doğru zamanda yapılan gebelik testi size doğru sonuçlar verebilir. Anne adayları tarafından çokça sorulardan birisi haline gelen hamilelik belirtileri ilk hafta belli olur mu? Konusudur. Hamilelik belirtisi 7 ila 10 gün içerisinde ortaya çıkar. Fakat bazı anne adaylarında bu durum uzayabilir. Erken hamilelik belirtileri şu şekildedir;

Erken hamilelik belirtisinde ilk olarak anne adayının üzerinde halsizlik meydana gelir.

Anne adayı sık sık idrara çıkar

Karın ve kasık bölgesinde şiddetli bir ağrı meydana gelir

Regl zamanı geldiği halde, regl olmada gecikme

Hafif lekeli şeklinde kanama meydana gelmesi

Mide bulantısı

Karın bölgesinde şişkinlik hissi

Göğüs uçlarında sertleşme ve hassasiyet olması

Sürekli bir uyku isteği oluşması

Kasık bölgesinde dolgunluk hissi

Vajinal akıntı

GEBELİK HAFTASI HESAPLAMA

Hamile anne adayları büyük bir bekleyiş içinde olarak bebeklerini sağlıcakla kucaklarına alabilecekleri zamanı beklemektedirler. Bebeklerinin cinsiyetini, bebeklerinin boyutunu, kaç hafta hamile olduklarını bilmek istiyorlar. Gebe kadınlar bir kadın doğum uzmanlarına gittikleri zaman genelde kadın doğum uzmanları, gebelik takvimi hazırlarken, bilinenin aksine döllenme tarihini değil son adet gününün başlangıç tarihi hesaplamasını yaparak gerekli sonuçlara ulaşırlar. Döllenme tarihi ise adet gecikmesinden 15 gün sonra olarak bilinmektedir. Ayrıca gebelik ay olarak hesaplanmaz, hafta olarak hesaplanmaktadır.

Bir gebelik genel olarak 38 ile 42 hafta arası doğum süresi vardır. Gelişen teknoloji sayesinde tahmin veya doktora gitmeden de internet üzerinden aradığınız her şeye ulaşabilirsiniz. Zahmetsiz ve kolay bir şekilde gebelik hesaplamanıza internet üzerinden yapabilirsiniz. Bunun içinde mutlaka son adet günü tarihinizi bilmeniz gerekiyor.