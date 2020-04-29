Hamilelikte 10. Hafta: 10 Haftalık Gebelik Gelişimi

Anne ve bebek için çok önemli bir hafta olan 10.haftadan sonra, anne adayı rahat bir nefes alabilir. Gebeliğin 10.haftasını sağlıklı ve rahat bir şekilde geçiren kimseler bundan sonra daha rahat olabilirler. Çünkü bebek için doğuştan gelen sakatlıkların çoğu bu haftadan önceki gebelikte ortaya çıkmaktaydı. Bundan dolayı anne adayı elinden geldiği kadar stres, radyasyon, alkol, kimyasal maddeler gibi insan sağlığına zarar veren zararlılardan uzak durmaya devam etmelidir. Gebeliğin 10.haftasında bebeğin fetal organ sistemlerinin gelişimi bu evrede hızlı bir şekilde hazırlanmaktadır. Anne karnındaki bebek bu haftada artık daha çok insan görünümüne benzemektedir. Bu haftalarda bebeğin elleri ve ayakları perde gibi idi daha önce, bu 10.hafatda ise el ve ayak parmakları birbirinden ayrılmaktadır. Bu 10.haftda bebekte kemikleşmeler meydana gelir. İskelet kemikleri ve kıkırdakları bu haftada oluşmaktadır. Göz kapakları şekillenir, dış kulağı son şekline kavuşmaktadır. Bebeğin diş etlerinin altında minicik diş tohumları oluşmaya başlamaktadır. Anne ve baba adayı olan güzel çiftlerin bebekleri hakkında merak ettiği konulardan biriside 10 haftalık gebelikte bebeğin boyu ve 10 haftalık gebelik kaç ay olur? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. 10 haftalık gebelikte cinsiyet belli olur mu? İşte detaylar.

10 HAFTALIK GEBELİKTE BEBEĞİN BOYU

Gebeliğinde 10 haftalık hamileyim diyen bir anne adayı yeni doğacak olan bebeğinin boyunu merak ediyordur. Gebeliğin 10.haftasında bebeğinizin boyu yaklaşık 3-4 santim,22-35 mm civarında kadardır. Adeta bebeğiniz küçük bir erik kadardır. Ağırlığı ise yaklaşık olarak 4-5 gramdır. Bu haftalarda karnınızda bir şişme meydana gelmez. Hamile olduğunuz dışarıdan bakıldığında anlaşılmaz. Fakat yavaş yavaş anne adayı daha bol giysiler giymeye başlamaktadır. Çünkü 10.haftaya girmekle beraber bebek embriyo olmaktan çıkar atık fetüs görünümüne sahiptir. Buda bebeğinizin günbe gün büyüyeceği anlamına gelmektedir. Bu hafta ile birlikte annede duygusal değişiklikler ve aşermeler meydana gelmektedir.

Hamilelikte 7. Hafta: 7 Haftalık Gebelik Gelişimi

Hamilelikte 7. Hafta: 7 Haftalık Gebelik Gelişimi

Hamilelikte 7. Hafta: 7 Haftalık Gebelik Gelişimi

Hamilelikte 8. Hafta: 8 Haftalık Gebelik Gelişimi

10 HAFTALIK GEBELİK KAÇ AYLIK OLUR?

Anne adayı gebeliğinin 10.haftasına geldiği zaman, bu haftadan sonra hata bir nefes alabilir. Çünkü bu haftadan sonra bebek önemli ölçüde olan gelişimini tamamlayıp fetüs evresine geçmektedir. Bu evrede oluşması gereken organları oluşumunu tamalar. Bundan sonraki haftalarda ise bebek sadece büyür. Bu gebeliğin 10 haftasının kaç aya denk geldiğini merak eden anneler için, toplam 70 gün buda 2 ay 10 günlük hamileliğiniz olduğu anlamına gelmektedir.

10 HAFTALIK GEBELİKTE CİNSİYET BELLİ OLUR MU?

Bebeklerinin dünyaya gelmesini dört gözle bekleyen anne ve baba adayı çiftler bebeklerinin cinsiyeti üzerinden isim kurma hayalleri kuruyorlar. Bebeklerinin cinsiyetini büyük bir heyecanla bekleyen anne ve baba adayı olan çiftler için şöyle diyebiliriz ki bebek 10.haftada yeni yeni embriyodan çıkıp fetüse dönüyor. Yani bebeğinizin cinsiyetini 10. Haftadan sonra daha net bir şekilde öğrenebilirsiniz. 10. Haftayı anne adayı rahat bir şekilde atlattıktan sonraki haftalarda daha az değişimlere uğrar, mide bulantısı baş ağrısı gibi rahatsız edici değişimlerden kurtulur.