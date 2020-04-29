Hamilelikte 13. Hafta: 13 Haftalık Gebelik Gelişimi

Gebeliğin 13. Haftasında anne karnındaki bebeğin ses tellerinde gelişmeler meydana gelmektedir. Bebeğinizin yüzü artık net bir şekilde insan görünümünde olmaktadır. Bebeğinizin başının yan tarafında oluşmaya başlamakta olan gözler artık birbirine daha çok yaklaşmaktadır. Bebeğinizin başının yanında bulunan kulaklarıda, başın yanında normal pozisyonu almaktadır. Doğacak olan bebeğinizin akciğerleri de bu önemli hafta içerisinde gelişmekte ve bebeğiniz ilk nefesini almaya başlamaktadır. Bebeğiniz anne karnına bağlı olan göbek kordonu aracılığıyla, oksijen vücuduna taşınacaktır. Bebeğiniz bu şekilde su kesesinin içinde nefes almış olacaktır. Gebeliğinizin 13. Haftasında vücudunuzda çatlaklar oluşabilir, şişkinliğiniz ve gaz şikâyetleriniz de olabilir. Bu değişimler dolayı panik yapmayınız, gebeliğin 13. Haftasında bunlar gayet normal belirtilerdir. Anne ve baba adayları 13 haftalık gebelikte bebeğin boyu ve 13 haftalık gebelikte cinsiyet belli olur mu? Gibi konuları merak ediyorlar. Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. 13 Haftalık hamile karnı işte detaylar.

13 HAFTALIK GEBELİKTE BEBEĞİN BOYU

Gebeliğin 13. Haftasında İkinci trimesterin başladığı bir dönemdir. Bebeğiniz bu dönemde yaklaşık olarak 7 cm boyunda olup 23-25 gram ağırlığında olmaktadır. 13 haftalık gebelik kaç aylık olur? Diye merak eden anne adayları için şöyle diyebiliriz.

Anne karnındaki bebek bu hafta ile beraber embriyo olmaktan çıkıp fetal olarak devam etmektedir. Fetal büyüme bu haftadan itibaren 24. haftaya kadar büyük bir oranda gelişme kazanılır. Bebeğinizin 13 haftalık dönemi toplam olarak 91 günlük gebe olmuş olursunuz. Buda 3 ay 1 günlük hamile olduğunuz anlamına gelmektedir. Geriye 6 ay kalmıştır.

13 HAFTALIK GEBELİKTE CİNSİYET BELLİ OLUR MU?

Anne ve baba adayları bebek anne rahmine girer girmez doğacak olan çocukları için şimdiden isim arayışına girmeye başlamışlardır. Anne ve baba adayı doğacak olan çocuklarının cinsiyetini büyük bir heyecan ve merakla beklemektedirler. Anne karnındaki bebek daha yeni yeni embriyodan çıkıp fetüs dönemine girmiş bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı 13 haftalık gebelikte bebeğinizin cinsiyetini öğrenmek için daha erken olabilir. Anne karnındaki bebeğinizin bu haftalarda üreme organları gelişmiş olsa dâhil, eğer ki bebeğiniz uygun pozisyonda durmuyor ise bebeğinizin üreme organlarını doktorunuz ultrasonda görmeyebilir. Bundan dolayı 1 veya 2 hafta kadar beklemenizde yarar var.

13 HAFTALIK HAMİLE KARNI

Anne adayının hamileliğinin 13 haftasında anne rahmi bu haftalarda bebeğin gelişimden dolayı biraz daha büyüyecektir. Gebeliğin 12. ve 13. Haftalarında anne rahmi leğen kemiğini doldurmaktadır ve anne karnı bu haftalarda ileriye doğru büyümeye başlamaktadır. Gebeliğin 13. haftasında anne karnında, düzgün bir top şeklinde büyüme meydana gelmektedir. Anne adayı bu haftalarda biraz kilo almaya başlar. Bu haftalarda artık bel ölçünüz değişmektedir. Giydiğiniz kıyafetler karnınızın büyümesinden dolayı dar gelmeye başlayacaktır. Bu haftalarda daha bol, rahat kıyafetler giymeniz tercih edilir.