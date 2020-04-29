Hamilelikte 14. Hafta: 14 Haftalık Gebelik Gelişimi

Anne adayları diğer haftalarda olduğu gibi bu haftalarda da yorgun hissedebilirler. Bu yüzden yorgunluk problemlerine karşın anne adayının sürekli dinlenmesi gerekebilir. Gebeliğin 14. Haftasından sonra gebelik hormonlarında artış görünmez. Bu önemli haftada anne adayının gebelik hormonları sabit kalır. Diğer haftalarda görülen mide bulantısı ve kusma şikayetleri gibi değişimlerinin azalacağı bir haftaya girmiş bulunmaktasınız. Ayrıca bu haftada daha çok rahat edeceğiniz bir döneme girmişsiniz demektir. Fakat progesteron hormonundan dolayı bağırsaklarınızın hareketlerinde gevşeme meydana gelmektedir. Bu gevşemeden dolayı gebe olan anne adaylarında kabızlık şikâyeti yaşayabilirler. Gebeliğin bu döneminde anne rahmi büyüdüğünden dolayı kalın bağırsakta etkisi artmaktadır. Bu haftalarda burun kanaması ve horlama gibi şikâyetlerde yaşanabilir. Anne ve baba adaylarının bebek hakkında merak ettikleri soruları bulunmaktadır. 14 Haftalık gebelikte bebeğin boyu ve 14 haftalık gebelikte cinsiyet belli olur mu? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. 14. Hafta gebelik şikayetleri işte detaylar.

14 HAFTALIK GEBELİKTE BEBEĞİN BOYU

Anne adayları 14. Haftaya girdikleri zaman bebekleri artık gelişimine fetüs olarak devam etmektedir. Gebeliğin 14. Haftasında anne karnında bulunan bebeğin boyu yaklaşık olarak 9 cm boyuna ulaşmaktadır ve günbe gün büyümektedir. Bebek bu haftalarda artık kendi parmak izi meydana gelmektedir. Ayrıca bu hafta itibari ile bebeğinizin dış üreme organları ile ilgili gelişmeler olmaktadır.

14 HAFTALIK GEBELİK KAÇ AYLIK OLUR?

14 haftalık gebelik kaç aylık olur diye soracak olursanız, gebelik dönemi hafta hafta hesaplandığından dolayı anne adayları bebeklerinin kaç aylık olduğunu merak etmektedirler. Toplam olarak gebe olan kişi 98 günlük hamiledir. Buda şuna denk gelmektedir 3 ay 8 günlük hamilelik döneminiz bulunmaktadır. Sabırlı olun daha önünüzde 6 ay daha bulunmaktadır.

14 HAFTALIK GEBELİKTE CİNSİYET BELLİ OLUR MU?

Anne adayları 14.haftasına girdikten sonra, bütün gün bekledikleri bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek istiyorlar. Bazı durumlar göz önünde bulundurulursa bu haftalarda ultrason muayenesi 14. veya 15. haftada bebeğin cinsiyeti belli olabilmektedir. Fakat daha net öğrenmek isterseniz gebeliğin 19. Haftasına gelindiği zaman bebeğinizin cinsiyeti kesinlik kazanmaktadır.

14 HAFTALIK ANNE KARNI

14 haftalık bebek anne karnında hissedilir mi diye soracak olacak iseniz, bebeğiniz 14 haftalık olduğu zaman, hafif hafif bebeğinizin hareketini hissedebilirsiniz. Fakat 16. Haftada bebek hareketleri daha net bir şekilde hissedilir. Gebeliğinde 14 haftalık anne karnı bu haftalarda daha da belirgin bir hale gelmektedir. Gebeliğinizin 14. haftasında anne karnınızda bulunan bebeğinizi biraz daha yukarıda hissedebilirsiniz. Bu haftalarda daha bol ve rahat giysileri tercih ediniz.

14. HAFTA GEBELİK ŞİKAYETLERİ

Gebeliğin 14.haftası ne kadar rahat olmaya başlasa dahil yine azar azar şikayetleriniz olabilir. Bunlardan biride vücudunuzda bazı kramplar yaşanabilmektedir. Büyümekte olan anne rahminden dolayı bacak damarlarında baskılar oluşur ve bu baskı da bacak kramplarına neden olmaktadır. Büyüyen anne rahminden dolayı şiddetli kasık ağrılarda meydana gelmektedir. Hamilelik döneminde bulunduğunuzdan ötürü, enfeksiyon alma riskiniz daha çoktur. Bu yüzden haftada bir doktorunuza görünmeniz tavsiye edilir.