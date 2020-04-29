Hamilelikte 15. Hafta: 15 Haftalık Gebelik Gelişimi

Gebeliğin 15. Haftasında anne ve bebek gayet sağlıklı ve rahat bir döneme girmiş bulunmaktadır. Bu haftalarda anne adayı daha enerjik ve şikayetsiz bir dönemde bulunmaktadır. 15 haftalık bebek anne karnında ne durumdadır diye merak edecek olursanız anne karnında bu haftalarda bebeğinizin organlarında hızlı bir gelişim devam etmektedir. Bebeğinizin boynu bu haftalarda biraz daha uzamaktadır. Gebeliğin 14. haftasında anne karnında bulunan bebeğinizin gözleri birbirine daha da yakın durmaya başlamaktadır. Fakat gözleri hala kapalı durumdadır. Diğer haftalara oranla bebeğinizin vücudu daha dik durmaktadır. Fakat hala ince bir görümü vardır.

Anne karnınızdaki bebeğinizin, anne karnında nefes alıp verme denemelerine devam etmektedir. Bebeğinizin kemikleri bu haftalarda sertleşmeye devam etmektedir.

14.haftada bebeğinizin saçları, kaşları ve kirpiklerinde de gelişmeler meydana gelmektedir. Ayrıca pigment içermektedir. Ayrıca en önemli gelişmelerden biri de bebeğinizin beyni gelişmeye devam etmektedir ayrıca beyin, sinirleri ve kasları arasındaki bağlantılar gelişimini tamamlamak üzeredir. 15 Haftalık gebelikte bebeğin boyu ve 15 Haftalık gebelikte cinsiyet belli olur mu? Merak edilen bu soruları yanıtlayacağız.

15 HAFTALIK GEBELİKTE BEBEĞİN BOYU

Anne karnında bulunan bebeğiniz, artık bir fetüs durumunda olmaktadır. Bebeğiniz riskli haftaları geride bıraktıktan sonra gelişimine hızlı bir şekilde devam etmektedir. Gebeliğinizin 14. haftasında anne karnındaki bebeğinizin boyu yaklaşık olarak 8-9 santim olmakta buda orta boy bir elmanın boylarında demek oluyor. Bebeğinizin ağırlığı ise yaklaşık olarak 43-45 gram olarak bilinmektedir.

15 HAFTALIK GEBELİK KAÇ AYLIK OLUR?

15 haftalık gebelik kaç aylık olur diye soracak olursanız. Anne adaylarının toplam gebelik günleri 105 gündür buda şu demektir 3 ay 15 günlük hamile olduğunuz anlamına gelmektedir.

15 HAFTALIK GEBELİKTE CİNSİYET BELLİ OLUR MU?

Anne ve baba adaylarının en çok merak ettiği konulardan biriside bebeklerinin cinsiyetini öğrenmektir. Bebek riskli haftaları geçip embriyo olmaktan çıkıp artık doğuma kadar fetüs olarak devam etmektedir. Bu önemli haftaya girmiş bulunan anne adayı artık bebeğinin cinsiyetini öğrenebilir. Fakat bebeğinizin cinsiyeti bu haftalarda değişiklik gösterebilir, tamamen bebeğinizin bulunmuş olduğu pozisyondan kaynaklıdır. Daha kesin bir bilgi almak isterseniz eğer size tavsiye 20. Haftada ultrasonla bebeğinizin cinsiyetine baktırın.

15 HAFTALIK BEBEK HAREKETLERİ HİSSEDİLİR Mİ?

15 haftalık bebek hareketleri hissedilir mi diye merak eden anne ve baba adayları için şunu diyebiliriz; Anne adayının gebeliğinin 15. Haftasında anne karnında bulunan bebeğinizin sinir sistemleri ve eklemlerinin bu haftalarda gelişimini tamamlamış bulunmaktadır. Anne karnında bulunan bebeğiniz, anne karnında hareketli olmaktadır. Fakat hala küçük durumda olduğundan dolayı, anne bu hareketleri hissedemeyebilir. Bu hareketlerin dışarıdan duyulması için, bebeğinizin biraz daha büyük olması gerekmektedir.

15 HAFTALIK GEBELİKTE ANNE KARNI

15 haftalık bebek anne karnında ne durumdadır ve nasıl göründüğünü merak edenler için şunu diyebiliriz; bebeğiniz 15. Haftadan sonra bir elma yahut bir portakal büyüklüğünde olmaya başlamıştır. Bu haftalarda bebeğinizin büyümesi ile beraber anne karnında da yavaş yavaş büyümeler gözlemlenmektedir. Daha rahat ve geniş kıyafetler giymenizde fayda var.