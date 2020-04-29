Hamilelikte 2. Hafta: 2 Haftalık Gebelik Gelişimi

Anne olmaya hazırlanan anne adayında, gebeliğin başlandığı andan itibaren anne adayının vücudunda gebelik süresi boyunca değişiklikler meydana gelmektedir. Bu gebelik sürecinde bebek gelişiminde, bebek büyürken anne karnı da beraberinde büyür. Bu süreçte annede hızlı bir kilo alımı gerçekleşir. Anne adayının vücudunda su artımı yaşanır. Bu vücuttaki su artımından dolayı, şişliklere ve ödeme sebep olur. Böyle zorlu bir süreçte anne adayının yanında olunmalı, ona güven vermelisiniz. 2 Haftalık gebe olan anne adayları tarafından merak konusu olan 2 haftalık gebelik idrar testinde çıkar mı? Merak edilen bu soruya değineceğiz. 2 haftalık gebelik ultrasonda belli olur mu? İşte detaylar.

2 HAFTALIK GEBELİK İDRAR TESTİNDE ÇIKAR MI?

Gebe olduğunu öğrenmek isteyen anne adayları için günümüzde gelişen teknolojiler ile birlikte artık her şey çok kolay bir hale geldi. Gebe olan anne adayları tarafından sıklıkla sorulan sorulardan olan 2 haftalık gebe olan anne adayının idrar testinden, gebe olduğunu öğrenebilir miyiz gibi sorular gündemde olmaktadır. Adet gecikmesinin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra, gebe olmaktan şüpheleniyor iseniz test yaptırabilirsiniz. Günümüzde kan testi, idrar testi ile kolay bir şekilde gebe olduğunuzu öğrenebilirsiniz.

2 haftalık gebe olan Fertilizasyon (döllenme) ovulasyon olduğu bu 2 haftada döllenme meydana gelir. Birkaç gün boyunca bu süreçte tüpte bulunan sperm ile döllenmiş yumurta bir taraftan bölünerek çoğalırken bir taraftan da rahime doğru hareket ederek rahim içine varır. Bebek için önemli bir gelişim olan bu süreçte anne adayı çok dikkatli olmalıdır. İdrar testi yaptırmak isteyen anne adayı eczaneden idrar kiti alarak gebe olduğunu öğrenebilir. Bu gebelik kiti için, idrar bir kabın içine alındıktan sonra test çubuğunu içine daldırılıp, biraz bekledikten sonra renk değişikliği takip edilerek, eğer ki çift çizgi olursa gebe olduğunuz sonuçlanabilir, tek çizgi olursa gebeliğiniz negatiftir.

2 HAFTALIK GEBELİK ULTRASONLA BELLİ OLUR MU?

Dünyanın en eşsiz duygularını yaşamaya hazır olan hamile adayları bu süreçte yoğun bir duygu ve fiziksel değişimler ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bu süreçte anne adayı yoğun bir şekilde vücudu su alabilir, bu alınan sudan dolayı vücudunda, ayaklarında ödem ve şişlik meydana gelebilir. Bundan dolayı besinler ile karşılanamayan vitamin ve mineral ihtiyacını takviye ilaçlarla sağlanması gerekiyor. Anne adayının bu zorlu sürecinde diş etlerinde hassasiyet ya da kanama görülebilir. Anne karnındaki bebek büyümeye devam ettikçe leğen kemikleri gevşer ve genişlemeler başlar. Ayrıca göğüs kafesinde de genişlemeler olmaktadır.

Bunun yanı sıra sık sık idrara çıkma sıklığı artar. Anne adaylarında mide bulantısı ve bayılmalar da görülebilmektedir. Anne adayı ve baba adayları doğacak olan çocuklarının anne karnındaki görüntüsünü, boyunu ve cinsiyetini büyük bir heyecan içerisinde merak etmektedirler. Anne ve baba adayı olan kimseler, 2 haftalık bebeğin ultrasonda görünüp görünmeyeceğini merak ediyorlar. Bebeğin ultrasonda oluşan görüntüsü için vajinal ultrasonla gebeliğin 4,5 ve 5. haftalarında görüntülenebilir. Bebeğin anne karnında yapılan ultrasonda ise, hamileliğin 6 haftalık olmasının beklenmesi gerekiyor. Bu şekilde bebeğin yapısı oluşur ayrıca bebeğinizin kalp atışlarını da duyabilirsiniz.