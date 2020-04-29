Hamilelikte 3. Hafta: 3 Haftalık Gebelik Gelişimi

Hamileliğin 3.haftasında, vücudunuzda meydana gelen, sperm ve yumurtanın buluşmasıyla döllenen yumurta, birkaç gün sonra bir hücre olmaktan çıkmaktadır. Bu süreçte bir kan hücresi olan bebeğiniz hala daha çok küçük olsa dahil saatler içerisinde hücre sayısında artış görülmektedir. Zigot, bu haftalar içerisinde dölyatağı tüpünden rahime doğru ilerlemektedir. Bu ilerleyiş yaklaşık6 gün kadar sürmektedir. Zigot rahime ulaştığı zaman, anne karnındaki 40 ila 42 hafta boyunca gelişeceği konumunu alır. Bu 3 haftalık gebelikte kasık ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı, ödem ve şişlik gibi çeşitli değişlikler oluşur. Anne adayı ve baba olmaya hazırlanan çiftlerin merak ettiği sorulardan 3 haftalık gebelik idrar testinde belli olur mu? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. 3 haftalık gebelik ultrasonda belli olur mu? 3 haftalık gebelik nasıl sonlandırılır? İşte tüm detaylar.

3 HAFTALIK GEBELİK İDRAR TESTİNDE BELLİ OLUR MU?

Günümüz teknolojisi ile birlikte, aradığımız her şeye bir tık ile ulaşmaktayız. İlişkiden 3 hafta sonra gebelik testi yaptırmak isteyen kadınlar, yakınlarında bulunan eczaneden gebelik kiti alarak öğrenebilirsiniz. Bir kapta bulunan idrarınıza, gebelik kitini batırdıktan sonra, bekleyiniz. Gebelik kitinde biraz bekledikten sonra renk değişimi oluşur. Bu renk değişimi ile tek veya çift çizgi olur. Eğer ki çift çizgi olur ise gebe olmuş olursunuz. Eğer ki tek çizgi ise gebe değilsinizdir. Gebe olan anne adayı 3.haftada hücrenin anne rahmine yerleşmesiyle birlikte gebelik hormonu salgılanmaya başlar. Anne rahminde bebeğinizi koruyacak amniyotik sıvısı birikmektedir. 3.hafta anne adayları için önemli bir süreçtir. Bundan dolayı bu önemli süreçte bebeğinizin ve kendi sağlığınızı koruyunuz.

3 HAFTALIK GEBELİK ULTRASONDA BELLİ OLUR MU?

Hamilelikte 3.hafta çok önemlidir. Bu süreçte bebek rahme yerleşir ve gebeliğiniz başlamış olduğu önemli bir süreçtir. Bu 3.haftada yüzlerce hücreden meydana gelen fetüs bölünmeye ve gelişmeye devam etmektedir. Anne ve baba olmaya hazırlanan çiftler bu 3 haftalık gebelik sürecinde doğacak olan bebeklerinin cinsiyetini, boyunu gibi fiziksel görüntüsünü merak etmektedir. Anne adayları bebeklerinin görüntüsüne 3 haftalık bir gebelik sürecinde ultrason ile bakamazlar. Bu 3 haftalık süreçte bebeğin görüntüsü oluşmaz, 3.haftanın sonlarına doğru bir kadın doğum uzmanında randevu almanız gerekiyor. Randevu aldıktan sonra 4 ila 6 hafta gibi bir süreçte istediğiniz sonuca varabilirsiniz.

3 HAFTALIK GEBELİK NASIL SONLANDIRILIR?

Gebe olunan 3.haftada anne olmaya hazır hissetmeyen kadınlar, 10.haftaya kadar gebeliklerini sonlandırabilir. Gebeliğini 2 şekilde sonlandırabilirsiniz. İlk olarak doktorunuz tarafından verilen ilaçlar ile sonlandırabilirsiniz. İlacın kullanılması için son âdet kanamasından sonraki 63. güne kadar verilen ilacı kullanınız.3 haftalık gebeliğinizi ilaçlarla sonlandırmış olmanız, düşük yapılmasına neden olur. Düşük olduğu zamanda birkaç gün boyunca kan kaybedebilirsiniz. Bu konuda fazlasıyla dikkatli olmanız ve sağlığınıza önem vermeniz gerekiyor.

Hamilelikte 2. Hafta: 2 Haftalık Gebelik Gelişimi