Hamilelikte 4. Hafta: 4 Haftalık Gebelik Gelişimi

Gebe olan anne adayları 3. Haftayı geçtikten sonra, gebeliğinin 4.haftasına geldikleri zaman anne adayını bu haftada zorlu bir süreç beklemektedir. Bu haftalar bebek için önemli bir haftadır. Bebek bu haftalarda kemikleşme sürecine girmektedir. Bu önemli hafta embriyonik dönemin başlangıcı olarak biliniyor. Bu 4.haftadan itibaren gebeliğiniz 10. Hafta olana kadar, anne karnındaki bebeğinizin tüm organları gelişmeye başlar. Ayrıca bazı organlar çalışmaya başlayabilir. Hamileliğinizin 4.haftasında şimdilik bebeğinizin kalbini ve kafasını oluşturacak olan yapılar gelişmektedir. 4.Haftada anne karnındaki bebeğinizin içinde geliştiği amniyotik kese kırmızı kan hücreleri üretime geçiyor. Bu durumda plasenta devreye girene kadar bebeğinizin beslenilmesine yardımcı olacak. Anne adaylarının bebek hakkında merak ettiği sorulardan olan 4 haftalık gebelik kesesi kaç mm olmalı? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. 4 haftalık gebelikte kasık ağrısı işte detaylar.

4 HAFTALIK GEBELİK KESESİ KAÇ MM OLMALI?

Hamile anne adayları için bu 4.hafta hem çok riskli hem de bebeğinizin gelişmesindeki en önemli güzel haftadır. Bu haftalarda kalbiniz normalin üzerinde çok daha hızlı atabilir, bu sizi panik etmesin. Biraz yorgun hissedebilirsiniz bu haftalarda, oldukça düzenli ve sağlıklı bir şekilde beslenmeye özen gösteriniz. Bu süreçte ruhsal ve duygusal durumunuzda oluşan değişikliklere gidilebilir. Bu durum sizi üzmesin, bu haftaları atlattıktan sonra daha iyiye gidersiniz. Bu önemli haftada bebeğinizin boyu yaklaşım 1 mm yani bir haş haş tohumu kadar mini minnacık olmaktadır.

Bu 4. Haftada bebeğinizin kalp ve dolaşım sistemi şekillenir ve akciğer ile bağırsak gelişiminin erken evreleri gelişmeye başlamaktadır. Hamileliğin 4. haftasında vücudunuzda aktif bir şekilde bu süreçte değişime uğrar. Bu dönemde meydana gelen değişimler de çeşitlilik gösterilebilir. Bazı hamile kadınlarda ruh hallerinde dalgalanmalar, mide bulantısı ve kramp gibi erken hamilelik semptomları yaşanmaktadır. Bazı hamile kadınlarda ise rahatsızlık verici semptomlar yaşanabilmektedir. Hamile anne adaylarından bazıları ise, bunların hiçbirini hissetmeden bu dönemi rahat bir şekilde geçirebilirler.

4 HAFTALIK GEBELİKTE KASIK AĞRISI

Gebe olan anneler için nu dönem oldukça riskli ve hassa bir dönemdir. Bu haftalarda hamile olduğunuz pek anlaşılamayabilir. Bu haftalarda kilo artışı başlamamıştır. Bu haftalarda hassa bir döneme girmektesiniz. Ama panik yapılacak bir durum yoktur. Bu 4. haftalık gebelik de genelde şikayetlerden biri hafif kanama ve lekelenme olabilir.

Aynı zamanda 4 haftalık gebelikte şiddetli bir şekilde oluşan kasık ağrısı da bu dönemde karşılaşacağınız şikayetlerden birisi haline gelmiştir. Bu tür rahatsızlıklar hamileliğin erken dönem belirtileri olabilir. Bu durumlarda doktorunuza danışmakta fayda var.