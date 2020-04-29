Hamilelikte 5. Hafta: 5 Haftalık Gebelik Gelişimi

Gebeliğinizin 5.haftası oldukça önemli bir zamandır. Bu hafta da hem bebeğin hem de annenin sağlığına fazlasıyla önem vermesi gereken bir zamandır. Bu 5 haftalık süreçte mide bulantıları sık sık şiddetlenebilir. Hamile kadın sık sık mide bulantısını gidermek için uzman doktorlar şu tavsiyede bulunmaktadır; Anne adayı gebelik sürecinde mümkün olduğunca yağlı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durmalı, bol bol sıvı tüketmeli, bu zorlu süreçte vitamin eksikliğiniz olur, bu yüzden doktorunuzun önerdiği vitamin takviyelerini eksik etmeyin. Bu önerilere anne adayı uymuş bulunursa bu zorlu süreci daha az etkili bir şekilde atlatabilir. Anne ve baba adayı doğacak olacak bebekleri hakkında bilgi edinmek istiyorlar. 5 haftalık gebelikte bebeğin boyu ve 5 haftalık bebek ultrasonda görülür mü merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. 5 haftalık ikiz gebelik belli olur mu? İşte detaylar.

5 HAFTALIK GEBELİKTE BEBEĞİN BOYU

Anne adayı gebeliğinin 4. Haftasını bitirdikten sonra, 5.haftaya girdiği zaman, anne karnındaki bebekte bu haftalar da büyük bir oranda hızla gelişme kaydedilmektedir. Bu önemli haftada, anne karnındaki embriyonun baş ve kuyruk kısmının yavaştan görülmeye başlandığı zamandır. Anne karnında bulunan embriyo bu dönemde yaklaşık 1-2 mm boyutlarındadır. Embriyo çok küçük olduğundan dolayı ultrasonografide 5 haftalık bebek kalp atışı duyulmaz. Hamileliğin 5. haftasında bebeğin boyu 1,5-2 mm, yaklaşık bir susam tanesi kadar olmaktadır. Anne adayları, embriyoyu saran, 5 haftalık gebelik kesesi kaç mm olmalı gibi soruları merak etmektedirler. Yaklaşık olarak anne karnındaki kesenin çapı yalnızca 2-4 mm civarında olmaktadır.

5 HAFTALIK BEBEK ULTRASONDA GÖRÜLÜR MÜ?

Hamileliğin 5. Haftasında anne ve baba adayı bebeklerinin görüntüsünü görmek istiyorlar. Bu haftalarda ilk ultrason hamileliğin daha sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için genelde vajinal ultrason yapılır. Anne karnındaki bebek daha çok küçük olduğu için ultrasonda minicik bir beyaz nokta olarak görülmektedir. 5 haftalık bebeğin ultrason görüntüsü çekildiği zaman minicik bir kurbağaya benzer. Daha net bir ultrason görüntüsü için 10. Haftayı anne ve baba adaylarının beklemesi gerekiyor. Çünkü 5. Haftada bebek embriyodur hala, büyüklüğü susam kadardır.

5 HAFTALIK İKİZ GEBELİK BELLİ OLUR MU?

Anne ve baba adayının genlerinde ikiz durumu varsa doğacak olan bebeklerinin de ikiz olmasından şüphe duyarlar. Hamileliğin 5.haftasında ikiz gebelik ultrason ile tespit işlemi yapılmaktadır. Bebeğinizin ikiz olduğunu öğrenmenin, kendini belli etmeye başladığı zaman 5. ve 6. haftalarda gerçekleşmektedir. Çektirdiğiniz ultrason görüntülerinizde eğer ki iki adet kese var ise, bu durum ikiz gebeliğinizin var olduğu, yani ikiz bebeklerinizin dünyaya geleceği haberini vermektedir.

İkiz bebek dünyaya getirmek oldukça zor bir süreçtir. Böyle bir durumda anne adayının moralini yüksek tutmaya çalışın. Ayrıca anne adayı 2 minik can taşıdığı için bu haftalarda düzenli ve sağlıklı bir şekilde besin tüketimine dikkat etmelidir.

Hamilelikte 1. Hafta: 1 Haftalık Gebelik Gelişimi