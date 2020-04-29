Hamilelikte 8. Hafta: 8 Haftalık Gebelik Gelişimi

Gebeliğinin 8. Haftasında olan anne adayının, bu haftalarda karın bölgesinde henüz bir değişiklik görünmez. Çok hafif bir şekilde giysi giyindikten sonra, giysilerinin ölçüsünde çok hafif bir değişiklik olabilir. Hamileliğin 8. haftasında karın ağrısı olabilir. Bu ağrı bu haftalarda gayet normaldir. Bu haftada anne rahminde büyüme gözlemlenir. Rahim büyümesinden dolayı, anne adayında çeşitli rahatsızlıklar verir. Bu rahatsız edici değişimlerden dolayı doktorunuza giderek yardım isteyebilirsiniz. Bununla birlikte hamilelikte siyatik ve sinir ağrısı gibi şikayetlerde vardır. Gebelik ilerledikçe birçok anne adayının kalçasında, sırt bölgesinin altında, dizlerin yanlarında şiddetli ağrılar meydana gelebilir. Panik yapılacak bir durum değildir. Bunun sebebi büyümekte olan rahimden kaynaklanabilir. Anne adayı bu zorlu süreçte bazı değişimlere maruz kalabilir. Gebeliğin 8.haftasında anne adayında halsizlik, aşırı yorgunluk, kabızlık, mide bulantısı, gaz, bu haftalarda anne adayı ağız kenarında yoğun bir salyalanma görülebilir. Hazımsızlık, gaz, şiddetli baş ağrısı, sık sık idrara çıkma, vajinal akıntı ve ayrıca göğüslerde hassasiyet gibi belirtiler gözlemlenebilir. Doğacak olan çocukları hakkında bilgi almak isteyen anne ve babalar bebek hakkında her şeyi öğrenmek istiyorlar. Bu bilgiler genelde 8 haftalık gebelikte bebeğin boyu ve 8 haftalık gebelik kaç aylık olur? Merak edilen bu konuya değineceğiz.

8 HAFTALIK GEBELİKTE BEBEĞİN BOYU

Ane ve baba adayları bebeğin kilosunu, boyunu ve cinsiyetini tahmin yapmaktadırlar. Bebeğin boyu düzenli doktor kontrollerinde ortaya çıkmaktadır. Gebeliğin 8. Haftasında anne karnındaki bebeğin boyu 1 santimi geçti bile yani bu 8 haftalık anne karnındaki bebeğinizin boyu yaklaşık olarak 1.4 ila 2 cm civarı gibi bir ölçüde olabilir. Gebeliğin 8. haftasında anne karnında bulunan bebeğiniz bu haftalarda artık bir ahududu veya bir barbunya tanesi kadar oluyor. 8 haftalık gebelik kesesi kaç mm olmalı gibi sorular da merak edilenler arasında. Gebelik kesesi 8 ve 10 mm çapına uğraştığı zaman vajinal ultrasonografide gözlemlenebilir. Abdominal ultrasonografide gözlemlenebilmesi için gebelik kesesinin 16-20 milimetre olduğu zaman gözlemi yapılır.

Hamilelikte 6. Hafta: 6 Haftalık Gebelik Gelişimi

Hamilelikte 7. Hafta: 7 Haftalık Gebelik Gelişimi

8 HAFTALIK GEBELİK CİNSİYET TAHMİNİ

Bebeğinizin cinsiyetini çok merak ettiğinizi biliyoruz. Anne adayları bu evrede bir an önce çocuğum kız mı olacak, erkek mi olacak diye merak etmesi çok doğaldır. Fakat 8 haftalık gebelikte cinsiyet tahmini yapmak mümkün değildir.

8 HAFTALIK GEBELİK KAÇ AYLIK OLUR?

Gebelik hafta hesaplaması yapıldığından dolayı, anneler gebeliklerinin kaç aylık olduğunu merak etmektedirler. 8 haftalık gebe olan anneler, tam 2 aylık hamilelik dönemi olmuştur.

8 HAFTALIK GEBELİKTE MİDE BULANTISI

Mide bulantısı hamileliğin neredeyse her evresinde meydana gelebilecek bir durumdur. İlk zamanlar çok sık görülen bu durum hamileliğin son evresine doğru giderek azalacaktır. 8 haftalık gebelikte mide bulantısı da çok fazla olmaktadır. Ayrıca hamileliğin 8. haftasında kasık ağrısı da olabilir. Bunun için bol bol dinlenmelisiniz. Sizi yoracak işlerden kaçınmalısınız. Su tüketimi de bu evrede çok önemlidir.

8 HAFTALIK BEBEK HAREKET EDER Mİ?

Anne karnındaki bebekte bu haftalarda en önemli gelişimine uğramaktadır. Bu önemli haftada anne karnınızdaki bebeğinizin el ve ayak parmakları oluyor fakat henüz el ve ayakları perdelilerdir. Bir ahududu büyüklüğünde olan bebeğinizin minicik kolları ve bacakları bu hafta içerisinde oluşmaya başlamaktadır. Ayrıca bebeğinizin kulakları, üst dudağı ve burun ucu da belirgin bir şekilde oluşmaya başlamaktadır. Çokta az olsa içinizde bir bebeğin olduğunu hissedebilirsiniz.