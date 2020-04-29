Hindistan cevizi yağı faydaları: Coconut faydaları nelerdir ve hangi hastalığa iyi gelir?

Bilim adamları ve foodologlar Hindistancevizinin nereden ve ne zaman geldiğinden tam olarak emin değiller. Ancak en iyi tahminlerine göre, hindistancevizi Güney Pasifik kökenlidir ve muhtemelen Yeni Gine'de bulunan bir tür tarih öncesi bir bitkidir. Hindistan cevizi yenildiğinde besleyicidir. Hindistan cevizi yağının faydaları ise saymakla bitmez! Peki, Hindistan cevizi neye iyi gelir ve Hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir? Haberimizde, Hindistan cevizi hakkında merak edilen soruların cevabı yer almaktadır.

HİNDİSTAN CEVİZİ TARİHİ

Bildirildiğine göre, Vasco de Gama'nın filosundaki denizciler, meyveyi hobgoblin benzeri, ekşitmeden bir yüz için denizci lingo olarak adlandırdı. İngiltere'de "koko" geri getirilip tanıtıldığında, yerli halk koka "somun" terimini ekleyerek günümüzde hala yaygın olarak kullanılan adını verdi.

HİNDİSTAN CEVİZİ FAYDALARI

Bir Hindistan cevizi içinin beslenme uzmanları tarafından protein dolu olduğu düşünülürken, hindistancevizi içindeki sütün (sıvısı) hafif, düşük şeker seviyesine sahip olduğu söylenmektedir. Güney Pasifik'te bir gıda maddesi olmasının yanı sıra hindistancevizi de başka kullanımlara sahiptir. Örneğin, yerliler hindistancevizi böcek kovucu olarak kullandılar (sivrisinekler yanan bir hindistancevizi kabuğunun kokusundan ve pusundan nefret eder.)

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Belki de bir hindistancevizi içindeki en yararlı bileşen, sağlık-gıda savunucularının daha yüksek enerji seviyelerine ve daha güçlü bir metabolizmaya katkıda bulunduğu söylediği yağdır. Aslında, hindistancevizi yağının faydaları (ve bazı zararları) sağlık ve beslenme çevrelerinde sıcak bir gündem konusu haline gelmiştir. Bunun nedeni giderek daha fazla insan beslenme alışkanlıklarını daha iyi hale getirmek için hindistancevizi yağına yönelmektedir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI

Hindistan cevizi yağının hem içeride hem de dışarıda bazı sağlık yararları sağladığına dair artan bir kanıt var.

1. Kolestrole faydalıdır

Hindistan cevizi yağının kişinin kolestrol düzeyini başarılı bir şekilde dengelediği bilinmektedir.

2. Kan Şekeri ve Diyabet için iyi

Hindistan cevizi yağı, vücuttaki obezite düzeylerini düşürmeye yardımcı olabilir ve ayrıca insülin direnciyle savaşır. Genellikle iki tip diyabetle sonuçlanan sorunlardan biri olan insülin direncine karşı etkili olduğu gözlemlenmiştir.

3. Alzheimer Hastalığına Karşı Mücadeleye Yardımcı Olur

Hindistancevizi yağındaki MCFA bileşeni - özellikle de karaciğer tarafından keton üretimi - Alzheimer hastalarında beyin fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olur.

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4. Kalp Hastalığı ve Yüksek Tansiyonu Durdurmaya Yardımcı Olur

Hindistan cevizi yağı doymuş yağlarda çok yüksek olduğundan, kalp hastalığını önlemek ve yüksek trigliseritleri düşürmek için HDL (veya "iyi") kolesterolü arttırmaya yardımcı olur. Ek olarak, hindistancevizi yağı da oldukça dikkat çekici ve kalp sağlığı açısından iyi bir performans sergiliyor - kötü kolesterolü iyi kolesterole dönüştürmeye yardımcı oluyor.

5. Karaciğer Sağlığını Destekler

Hindistan cevizi yağı da karaciğere zarar gelmesini önler ve ayrıca idrar yolu enfeksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olur.

6. Enerjiyi Artırır

Rafine edilmemiş hindistancevizi yağı, öncelikle MCFA'nın doğrudan karaciğere atışıyla enerji ve dayanıklılığı arttırır ve bu da enerjiye dönüştürülmesini sağlar.

7. Sindirime Yardımcıdır

Hindistan cevizi yağının bir diğer faydası ise vücudun vitaminler ve magnezyum gibi yağda çözünen bileşenleri almasına yardımcı olarak, ihtiyaç duyduğumuz temel gıda sindirimine yardımcı olur. Ayrıca, zayıf sindirim sistemi olanların sindirimini güçlendirir ve mide iltihabına neden olan eden toksik bakterileri ve kandidayı da ortadan kaldırır. Bu sayede Hindistan cevizi yağı mide ülserlerini önlemeye yardımcı olur.

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8. Yaralar ve Yanıklar İçin Bir Merhem Gibi Kullanılabilir

Hindistan cevizi, özellikle yaralar, yanıklar ve dermatit tedavisinde cilt için iyidir. Rafine edilmemiş hindistancevizi yağı, kaprilik ve laurik içindeki iki ana yağ asidi ve cilt altındaki iltihabı azaltmak ve daha iyi iyileşmeyi teşvik eden antioksidan bileşeni sayesinde güneş kremi ve cilt için nemlendirici görevi görür.

9. Yaşlanma Karşıtı Bileşen Olarak Kullanılır

Antioksidanlar açısından zengin olan hindistancevizi yağının, genellikle karaciğer üzerindeki herhangi bir gereksiz stresi azaltarak yaşlanma sürecini yavaşlattığı bilinmektedir.

10. Kilo Vermeye Yardımcı Olur

Hindistan cevizi yağı, özellikle yağsız hindistancevizi yağı dozları ile bir yağ yakıcı ve bir kalori yakıcı olarak görev yaptığı için kilo vermeye yardımcı olabilir. Ayrıca iştah kesici olarak da işlev görür. Bir çalışma, hindistancevizi yağındaki kaprik asidin tiroid performansını artırmaya yardımcı olduğunu ve bu da vücudun istirahat kalp atış hızını düşürdüğünü ve artan enerji artışı için yağ yakmaya yardımcı olduğunu göstermektedir.

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