Pnömoni nedir? Pnömoni (Zatürre) belirtileri nelerdir, tedavisi mümkün mü?

Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı açıklanınca bazı terimler karşımıza çıkıyor. İlk defa duyduğumuz veya kelime anlamını merak ettiğimiz " Pnömoni nedir, belirtileri nelerdir? " sorusuna gün içerisinde yanıt aranıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizdeki corona virüsü vaka sayısını duyurunca tıp literatüründe Pnömoni olarak bilinen zatürrenin belirtileri ve tedavisi merak konusu oluyor. Tam bu noktada Pnömoni nedir? Sorusuna yanıt aranıyor. Peki Pnömoni (Zatürre) belirtileri nelerdir, tedavisi mümkün mü? İşte konuyla alakalı tüm bilgiler…

PNÖMONİ NEDİR? PNÖMONİ (ZATÜRRE) BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ülkemizde corona virüsü vaka ve ölü sayısının açıklanmasıyla birlikte birçok kelimenin anlamı merak ediliyor. Bunlardan birisi de Pnömoni yani zatürre oluyor. Pnömoni, ya da yaygın bilinen adıyla zatürre, akciğerdeki hava keseciklerinin iltihaplı bir sıvı ile dolmasıdır. Haberimizde, pnömoni ne demek, nedir gibi soruların yanıtlarına ulaşabilirsiniz.