Ağız yarasına ne iyi gelir? Aft olarak bilinen ağız yarası neden olur ve nasıl geçer? Evde doğal ve bitkisel tedavi çözümleri

Ağız yarası nasıl geçer sorusu her gün binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Çoğu durumda, hafif tahriş bir ağrının ortaya çıkmasına neden olur. Aft ya da ağız yaralarından kaçınmak, bir kişinin gelecekte tadını kaçıran ağız yaralarını önlemesine yardımcı olabilir. Peki, ağız yarası nasıl geçer? Ağız yarası nedenleri arasında bahsettiğimiz üzere kırık diş ya da dudak içini ısırmak gibi durumlarda ortaya çıkan tahrişler neden olabilir. Diğer durumlarda, altta yatan sağlık koşulları nedeniyle yaralar oluşur. Bazı ağız yaraları ya da aftlar bulaşıcı olabileceğinden ve tedavi gerektirebileceğinden, kronik veya uzun süreli yaralardan endişe duyan herkes doktora muayene olmalıdır. Haberimizde, ağız yarası neden olur sorusunun yanıtı ve tedavi seçenekleri hakkında bilgiler yer almaktadır

AĞIZ YARASI NEDİR? BU YARALAR NEDEN OLUŞUR?

Aft yaraları (aftöz ülserler veya aftöz stomatit) ağız içindeki küçük, ağrılı ülserlerdir. Dilde ve yanakların, dudakların ve boğazın iç astarlarında oluşabilirler. Genellikle kırmızı kenarlıkla beyaz, gri veya sarı renkte görünürler.

Aftlar ya da ağız içi yaraları, insanların yaklaşık %20'sini etkileyen en yaygın oral lezyon türleri arasında yer almaktadır. Kadınlar erkeklerden daha sık ağız yarası ile karşılaşırlar. Aft veya diğer ismiyle ağız yarasına yatkınlık kalıtsal olabilir ve durum ailelerde görülebilir.

PAMUKÇUĞA NE SEBEP OLUR?

Çoğu pamukçuk yaralarının nedeni iyi anlaşılmamıştır ve çok sayıda faktör yaraların ortaya çıkmasına neden olabilir. Pamukçuk ve ağız yaralarının bazı olası nedenleri şunlardır:

Ağız yarası basit pamukçuk yaralarına neden olabilir. Ağız yarası, sert diş fırçalama, diş tedavisi, diş telleri veya takma dişler veya bir spor kazasından kaynaklanabilir.

Turunçgiller de dahil olmak üzere asidik gıdalar, ağız yarası ve pamukçuğu tetikleyebilir veya daha da kötüleştirebilir.

Gıda duyarlılıkları veya alerjileri (yüksek asitli gıdalardan çikolata ve kahveye kadar her şey)

B12, çinko, folat (folik asit) veya demir vitamini eksikliği

Sodyum lauril sülfat içeren diş macunu

Ağızdaki bazı bakterilere alerji

Hormonlar

Duygusal stres

Sigara içmek

Çölyak hastalığı ya da Crohn hastalığı gibi gastrointestinal sistem hastalığı

Sistemik lupus eritematozus veya Behçet hastalığı gibi otoimmün bozukluklar

Soğuk algınlığı veya grip, HIV / AIDS veya organ nakli gibi diğer bağışıklık sistemi zayıflıkları

Crohn hastalığı veya beslenme yetersizlikleri gibi sistemik durumlar

Ağız kanseri

İshal nasıl geçer? İshale ne iyi gelir ve ne keser? İşte ishale iyi gelen şeyler

Bazı ilaçlar, aşağıdakiler dahil olmak üzere pamukçuk yaralarına neden olabilir:

Aspirin

Oral nikotin

Kemoterapi ilaçları

İmmünosupresanlar

Penicillamine

vazodilatuarlar

Proteaz inhibitörleri

Antibiyotikler

AĞIZ YARASI NASIL GEÇER? AFTA, AĞIZ YARASINA NE İYİ GELİR?

Çoğu durumda, pamukçuk yaraları herhangi bir tedavi gerektirmez ve ağız yarasından kurtulmak için yapmanız gereken spesifik bir şey yoktur, çünkü genellikle kendi başına iyileşir. Evde tedavi için kullanılan ilaçlar, pamukçuk yaralarının ağrısını ve iltihaplanmasını hafifletmek için kullanılabilir.

Zaten ağzınızda bir pamukçuk ve ağız yarası varsa, ağrının neden olduğu ağrıyı veya tahrişi hafifletmek ve iyileşmeyi hızlandırmak için kullanılabilecek bazı evde tedavğ ilaçları vardır:

Doğrudan boğaz, ağız gargaraları ve oral ilaçlar üzerine uygulanan topikal ilaçlar ağrı veya iltihabı hafifletebilir.

Ağrıyı hafifletmek için buz parçalarının güve içinde yavaşça çözünmesine izin verin.

Turunçgiller gibi asitli yiyeceklerden veya ağrıyı şiddetlendirebilecek baharatlı yiyeceklerden kaçının.

Herhangi bir vitamin eksikliği varsa (doktor bunu test edebilir), reçete edildiği gibi takviye alın.

Dişleri nazikçe fırçalayın ve yumuşak kıllı bir fırça kullanın.

Sodyum lauril sülfat içermeyen diş macunu ve gargara kullanın.

Başka bir ev ilacı, magnezyum sütünü Benadryl sıvı ile karıştırmak ve ağız durulaması olarak kullanmaktır. Ayrıca magnezyum sütünü pamuklu çubukla doğrudan pamukçuk ağrısına databiliyorsunuz.

Ağzınızı tuzlu su veya kabartma tozu ile durulayın. 1 su bardağı su başına 1 çay kaşığı karbonat karıştırın ve durulayın.

Diğer doğal ilaçlar arasında goldenseal ağız durulaması, ılık suda garnitürlenen deglisiritize meyan kökü (DGL) ve tuzlu su durulamaları bulunur.

Çinko pastiller rahatlama ve iyileşme hızını arttırmaya yardımcı olabilir. Boğulma riski olabileceğinden küçük çocuklara pastil vermeyin.

Diş ağrısı nasıl geçer? Geçmeyen diş ağrısına ne iyi gelir?

AĞIZ YARASINA İYİ GELEN YİYECEKLER

Lezyonlar ilk ortaya çıktığında C vitamini, B vitamini kompleksi ve lizin ağızdan alınabilir ve iyileşmenin hızlanmasına yardımcı olabilir.

Adaçayı ve papatya bitkilerini suya dökün ve günde dört ila altı kez ağız gargarası olarak kullanın.

Ekinezya otu iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olabilir

Havuç, kereviz ve kavun suları da yardımcı olabilir.

Birçoğunun bilimsel olarak test edilmediği veya etkili olduğu kanıtlanmadığı için herhangi bir ev ilacı kullanmadan önce bir sağlık uzmanına danışın.

Kabızlığa ne iyi gelir, ne keser? Doğal ve bitkisel çözümler ile kabızlık nasıl geçer, belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?