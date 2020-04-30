Böbrek yetmezliği olanlar dikkat!

Dr. Öğr. Üyesi Kürşad Öneç, Ramazan ayında ve Koronavirüs (Covid-19) salgınında risk grubunda yer alan böbrek hastalarının dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Kronik böbrek hastalarının içinden geçtiğimiz salgın döneminde ve Ramazan ayında sağlıklarına dikkat etmesi gereken hassas gruplar içinde yer aldığını vurgulayan Dr. Kürşad Öneç, "Böbrek hastalığı dediğimizde tek bir hasta grubundan bahsetmiyoruz. Bunların bir kısmı diyalize giren hastalar, bir kısmı da diyaliz olmadan hayatlarını idame ettiren hastalardır. Diyalize giren hastalar en büyük risk gruplarımızdır. Böbrek hastalarının beslenmeleri, diyetleri, kullandıkları ilaçların düzenli alınması, bu hastaların hayatlarını idame ettirmeleri için son derece önemlidir" diye konuştu.

İLERİ EVRE HASTALAR...

Evre-1 denilen erken dönem böbrek hastalarının az ilaç kullandıkları için Ramazan ayını mutlaka hekime danışarak geçirmesi gerektiğini ifade eden Öneç, "Bu hastaların oruç tutup tutmayacağına, hekimlerin hastanın durumunu birebir hasta bazlı değerlendirerek karar vermesi gerekiyor. Bunun yanında orta ve ileri evre böbrek yetmezliği olan hastalarının Ramazan ayı boyunca oruç tutmalarını önermiyoruz. Çünkü sıvı alımlarının uzun süre kesilmesi, bu hastalarda böbrek yetmezliğinin maalesef ilerlemesine sebep oluyor. Bu evredeki hastalarımız çoklu ilaç kullanıyorlar. İlaçlarının gün içerisinde düzenli alınması da son derece önemli oluyor. Oruç tuttukları zaman ilaç saatleri düzenli olmadığı ve uzun süreler sıvı tüketmedikleri için hastalarımız, ortalama 7-10 gün sonra bir takım problemler yaşamaya başlıyor. Bu nedenle orta ve ileri evre böbrek yetmezliği olan hastalara oruç tutmayı önermiyoruz" ifadelerini kullandı.

RİSK GRUBUNDALAR

Böbrek hastalarının vücut bağışıklık sistemlerinin çok düşük olması nedeniyle Koronavirüs (Covid-19) salgınında risk grubu içerisinde yer aldığını anımsatan Dr. Öğr. Üyesi Öneç, "Bu hastalarımızdan mutlaka izolasyon şartlarına uyulmaları ve evden çıkmamalarını istiyoruz. Ancak süreç uzadığı zaman hastaların psikolojileri negatif yönde etkilenmekte. Bu durumda ev içinde hafif egzersizler önerebiliyoruz ancak burada hastanın fiziki durumu çok önemli. Özellikle diyalize giren hastalarımız maalesef fizik kondisyonu çok iyi olmadığından yeterli fizik aktivite yapmaları mümkün olmuyor" dedi.

