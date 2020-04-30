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Bu çay kansızlığın dermanı...

Antik Çağdan günümüze miras olarak kalan kansızlık başta olmak üzere birçok hastalığa şifa oluyor. Antik Çağda özellikle zihinsel gelişimi arttırmak için kullanılan Gotu Kola çayı şimdilerde kansızlık problemine olan dermanıyla biliniyor. Peki, Gotu Kola çayı nasıl kullanılır? Gotu Kola çayının faydaları nelerdir? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 30.4.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 09:23 ABONE OL
Bu çay kansızlığın dermanı...

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİYOR

Kullanılmaya başladığı dönemden beri hafızayı güçlendirmesi ve algıyı açması özelliği ile biliniyor. Sakinleştirici etkisi de olan gotu kola uzun dönemlerden itibaren kullanılıyor.

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Bu çay kansızlığın dermanı...
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