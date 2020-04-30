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- 'li uzmanlar yeni bulguları listeye ekledi! Corona virüsü belirtileri değişti!

ile ilgili her geçen gün bulguları bilim insanları tarafından açıklanmaya devam ederken gelen son bilgiye göre 'de artan vaka sayısı sonrası hastalık üzerinde yapılan araştırmalarda salgının izlerini takip eden uzman isimler yeni sonuçlar elde ediyor. Pandemi ve Gelişen Tehditler Bürosu'nun eski müdür yardımcısı Mario Ramirez, yaptığı açıklamda yeni hastalıklardaki semptomların sıklığının mevsimsel grip gibi tekrarlayan hastalıklarda bile zamanla değiştiğini söyledi. Yani tüm dünyayı kasıp kavuran KOVİD-19 virüsünün de belirtilerinin bu süreçte farklılaştığını savunan Ramirez, kişinin corona virüsü salgınına yakalandığı 2-14 gün aralığındaki süreçte yalnızca nefes darlığı, öksürük ve ateş değil özellikle de koku kaybının kişilerde gözlemlendiğine değinilirken birçok çarpıcı açıklama yapıldı. İşte corona virüsü ile ilgili ABD'li bilim insanları tarafından yapılan son dakika araştırmasının detayları…

Giriş Tarihi: 30.4.2020 08:02 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 08:10 ABONE OL
Corona virüsü son dakika - ABD'li uzmanlar yeni bulguları listeye ekledi! Corona virüsü belirtileri değişti!

ile ilgili haberleri gelmeye devam ederken özellikle de bilim insanları corona virüsü belirtileri üzerinde her geçen gün yeni bulgulara rastladıklarını açıklıyorlar. 'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, korona virüsün yeni belirtilerinin listeye eklendiği ve bu da sağlık uzmanlarının virüsü görme yöntemlerinin ülkelerindeki artan vaka sayısı ile daha fazla ve geniş çaplı araştırmalar yapabildikleri iddiasına neden oldu. Bu süreçte Pandemi ve Gelişen Tehditler Bürosu'nun eski müdür yardımcısı olduğu bilinen Mario Ramirez, yaptığı açıklamada yeni hastalıklardaki semptomların mevsimsel grip gibi tekrarlayan hastalıklarda bile zamanla değişebildiğini açıklarken corona virüsü belirtileri için yeni bulguların söz konusu olduğunu ifade etti. İşte ABD'den gelen corona virüsü son dakika araştırmasına ilişkin tüm detaylar…

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ İÇİN YENİ SEMPTOMLAR LİSTEYE EKLENDİ!

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, yeni koronavirüsün belirtilerini listeye ekledi ve bu da sağlık uzmanlarının hekimlerin hastaları etkileyen virüsü görme yöntemlerinin artan vaka sayısı ile daha salgına dair daha geniş çaplı araştırmaların yapılabildiğini iddia etti.

CDC raporlarının virüse maruz kaldıktan iki ila 14 gün sonra ortaya çıkabilecek belirtileri açıkladı!

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Corona virüsü son dakika - ABD'li uzmanlar yeni bulguları listeye ekledi! Corona virüsü belirtileri değişti!
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