Corona virüsü son dakika - ABD'li uzmanlar yeni bulguları listeye ekledi! Corona virüsü belirtileri değişti!

Corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken özellikle de bilim insanları corona virüsü belirtileri üzerinde her geçen gün yeni bulgulara rastladıklarını açıklıyorlar. ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, korona virüsün yeni belirtilerinin listeye eklendiği ve bu da sağlık uzmanlarının virüsü görme yöntemlerinin ülkelerindeki artan vaka sayısı ile daha fazla ve geniş çaplı araştırmalar yapabildikleri iddiasına neden oldu. Bu süreçte Pandemi ve Gelişen Tehditler Bürosu'nun eski müdür yardımcısı olduğu bilinen Mario Ramirez, yaptığı açıklamada yeni hastalıklardaki semptomların mevsimsel grip gibi tekrarlayan hastalıklarda bile zamanla değişebildiğini açıklarken corona virüsü belirtileri için yeni bulguların söz konusu olduğunu ifade etti. İşte ABD'den gelen corona virüsü son dakika araştırmasına ilişkin tüm detaylar…

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ İÇİN YENİ SEMPTOMLAR LİSTEYE EKLENDİ!

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, yeni koronavirüsün belirtilerini listeye ekledi ve bu da sağlık uzmanlarının hekimlerin hastaları etkileyen virüsü görme yöntemlerinin artan vaka sayısı ile daha salgına dair daha geniş çaplı araştırmaların yapılabildiğini iddia etti.

CDC raporlarının virüse maruz kaldıktan iki ila 14 gün sonra ortaya çıkabilecek belirtileri açıkladı!