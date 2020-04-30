Hayat Eve Sığar uygulaması indir: Hayat Eve Sığar nasıl kullanılır, yoğunluk haritasındaki renkler ne anlama geliyor?

Hayat Eve Sığar uygulamasına getirilen güncelleme ile birlikte kullancılar, vaka dağılım haritalarını görüntüleyebiliyor. Bu güncelleme ile birlikte uygulamaya olan ilgi de artış gösterdi. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması nasıl indirilir sorusuna yanıt aramaya başladı. Uygulamayı kullanmaya başlayanlar için bir başka merak konusu da; yoğunluk haritasındaki renkler ne anlama geliyor? İşte merak edilen o soruların cevapları…

Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması bir süredir Android ve App Store platformlarında yayında.Uygulama, corona virüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri gösteriyor.Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini soruyor. Kullanıcılar, 'ailem' bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor.Uygulama vatandaşları corona virüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirildi.Uygulama ile telefon numarası doğrulaması yapılarak adım adım sorulan soruları cevaplayıp, corona virüs hastalığı ile ilgili şikayetlere göre nasıl davranılması gerektiği belirtiliyor.Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına ulaşılabiliyor.



