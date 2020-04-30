Karın ağrısı neden olur ve nasıl geçer? Israrcı karın ağrısına ne iyi gelir? Doğal ve bitkisel tedavi çözümleri

Karın ağrısı kaburgalarınızın altından pelvisinize kadar hissedilen ağrıdır ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaygındır. Karın ağrısı veya mide ağrısı olarak da bilinir. Karın, mide, karaciğer, pankreas, ince ve kalın bağırsak ve üreme organları dahil birçok organı bölgesinde barındırır. Karında büyük kan damarları da vardır. Bu nedenle karın ağrısı nedenleri, bu sağlık sorununun tedavisinde önemli rol oynamaktadır. Peki, ısrarcı karın ağrısı nasıl geçer ve karın ağrısına ne iyi gelir? Karın ağrısının ciddi nedenleri apandisit ve hamilelik sorunlarını içermektedir ancak genelde altta yatan bu kadar ciddi bir sorun değildir. Bununla birlikte, çoğu karın ağrısı zararsızdır ve ameliyat olmadan gider.

Çoğu insan sadece karın ağrısı semptomlarından kurtulmaya ihtiyaç duyar. Bazen karın ağrısı durabilir ve nedeni asla bilinmeyebilir veya nedeni zamanla daha belirgin hale gelebilir.

KARIN AĞRISI NEDENLERİ: KARIN AĞRISI NEDEN OLUR?

Kök ne olursa olsun - gıda hassasiyeti, mide üşütmesi, stres, gıda alerjileri, kabızlık, sabah bulantısı veya sizi rahatsız eden başka bir şey - üzgün bir mideniz olduğunda, acı çekmeyi ve hızlı durmasını istersiniz. Mide ağrısını yatıştırmak için gümüş bir mermi olmamasına rağmen, yardımcı olabilecek üzgün bir mide için bir avuç yiyecek ve doğal ilaç vardır.

Bunların dokuzu da ucuzdur ve bu öğelerin çoğunu mutfağınızda stoklu tutarsınız veya ihtiyacınız olan en kısa sürede bu teknikleri kolayca kullanabilirsiniz.

KARIN AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Karın ağrısını hafifletmek için bir ısıtma yastığı ya da sıcak su torbası deneyebilirsiniz.

Papatya veya nane çayı gaz atımına yardımcı olabilir. Vücudunuzda yeterince su olması için bol miktarda sıvı tükettiğinizden emin olun.

Ayrıca mide ağrısını daha az olası hale getirmek için bir şeyler yapabilirsiniz. Şunlara yardımcı olabilir:

Üç büyük öğün yerine birkaç küçük öğün yiyin

Yemeğinizi yavaş yiyin ve iyi çiğneyin

Sizi rahatsız eden yiyeceklerden uzak durun (örneğin baharatlı veya kızarmış yiyecekler)

Egzersiz, meditasyon veya yoga ile stresi azaltın

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Su ile karıştırılmış elma sirkesi içmek

Elma sirkesi (ACV) büyük nötrleştiricilerden biridir. Şekeri elmalardan fermente ederek yapılan sirke, alkaliniteyi arttırır ve sırayla bulantıyı hafifletir. Ayrıca gaz ve şişkinliği azaltabilir ve mide ekşimesini azaltabilir.

Bir çorba kaşığı sirkeyi oda sıcaklığında suya karıştırın. Ekşi tada tahammül edemezseniz, daha az su kullanın, burnunuzu tutun, böylece tadamazsınız ve karışımı birkaç saniye içinde geri çekebilirsiniz. Lezzetten hoşlanıyorsanız, daha fazla su kullanın ve boş zamanlarınızda yudumlayın.

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Karın ağrısı için Aloe Vera Suyu

Aloe vera suyu asit hazımsızlığı, mide ekşimesi, kabızlık ve diğer mide sorunlarına yardımcı olur. İkincisine meydan okumadığınız sürece, suyla karıştırılmış yarım bardak içmeyi deneyin ve vücudunuzun nasıl tepki verdiğini görün. Aloe vera suyu doğal bir müshil olduğundan, çok fazla içmek tuvalete daha fazla gitmenize neden olabilir.

Zencefil veya Nane Çayı

Zencefil ve nane, mide rahatsızlığı için en iyi yiyeceklerden bazılarıdır ve bulantı, sabah bulantısı ve karın rahatsızlığı semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. 500 gebe kadına ait altı farklı çalışma neticesinde, günde 1 gram taze zencefil almanın hamilelik sırasında beş kat daha az bulantı ve kusmaya neden olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmacılar, nane baharatının sindirim sistemindeki kasları gevşettiğini ve bu nedenle, özellikle mide ağrısına, şişkinliğe neden olabilen kronik bağırsak bozukluğu olan irritabl bağırsak sendromu olan kişilerde, karın ağrısı ve ishale neden olabilecek bağırsak kas spazmlarının şiddetini azalttığını bulmuşlardır.

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