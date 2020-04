Limonun faydaları: Limon hangi hastalığa iyi gelir ve faydaları nelerdir?

Limon denildiğinde akla ilk gelen ekşi bir sebzedir ancak limonun faydaları saymakla bitmez. Mutfakların vazgeçilmezi olan limonlar, mucize besinlerdir. Limon (Citrus limon) dünya çapında popüler bir sebzedir ve yemek pişirmede, içecek yapımında, temizlikte ve daha fazlasında kullanılır. Kabuğundan içine kadar her kısmı kullanılabilir ve tadını çıkarabilirsiniz. Peki, limonun faydaları nelerdir? Haberimizde, limonun faydaları ile ilgili detaylı bilgiler yer almaktadır.

LİMONUN FAYDALARI NELERDİR?

1. Bağışıklık sisteminizi güçlendirir

C vitamini bağışıklık sistemimizin en önemli yapı taşlarından birisidir. Sisteminizdeki C vitamini seviyesi, stresli olduğunuzda düşecek ilk şeylerden biridir, bu nedenle uzmanlar özellikle stresli günlerde ekstra C vitamini kullanmayı önerir.

2. Limonlar mükemmel potasyum kaynağıdır

Daha önce de belirtildiği gibi, limonlar beyin ve sinir fonksiyonlarının yanı sıra kalp sağlığı için iyi olan potasyum bakımından yüksektir.

3. Sindirime yardımcı olur

Limon suyu sadece sindirim sistemindeki toksinleri gevşeterek sağlıklı sindirimi teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda mide ekşimesi, geğirme ve şişkinlik gibi hazımsızlık semptomlarını hafifletmeye yardımcı olur.

4. Vücudu temizler

Enzim fonksiyonunu geliştirerek, karaciğerinizi uyararak vücudunuzdaki toksinleri temizlemeye yardımcı olur.

5. Nefesinizi tazeleyin

Limon, diş ağrısını ve diş eti iltihabını hafifletmeye yardımcı olur. Sitrik asit diş minesini aşındırabilir, limon suyu içtikten sonra dişlerinizi fırçalamaya devam edebilir veya içmeden önce dişlerinizi fırçalayabilirsiniz.

6. Limon cilde faydalıdır

Limon suyundaki antioksidanlar sadece lekeleri değil aynı zamanda kırışıklıkları da azaltmaya yardımcı olur!

Ayrıca limon, yara izlerine ve yaşlılık lekelerine de uygulanabilir. Kanınızı toksinlerden arındırdığı için cildinizin parlaklığını koruyacaktır.

7. Kilo vermenize yardımcı olun

Limonlar, tokluk hissi uyandırmaya yardımcı olan pektin lifi içerir.

8. İnflamasyonu azaltır

Limon suyunu düzenli olarak içerseniz, hastalık durumlarının meydana geldiği vücudunuzdaki asitliği azaltır.

Limon tüketmek, enflamasyonun ana sebeplerinden birisi olan eklemlerinizdeki ürik asidi giderir.

Limon suyu taze, konserve, konsantre, dondurulmuş, susuz ve toz halinde satılmaktadır. Genellikle limonata, meşrubat, kokteyl ve çay gibi içeceklerde kullanılır. Ayrıca tart, turta, pişmiş bar, kek, kurabiye, krema, puding, şerbet, şeker ve reçellerde de kullanılabilir.

Limon suyu da bazen farmasötik ürünlere dahil edilir. Hem aroma maddesi hem de fonksiyonel bir bileşen olarak kullanılır.

