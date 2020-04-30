Salgından son dakika haberi: Corona virüsü ne zaman bitecek? sorusuna yanıt verdiler! Uzman isimler corona virüsü için o tarihleri işaret etti!

KOVİD-19 salgını neredeyse dünya üzerindeki bütün ülkeleri etkisi altına alırken aynı zamanda uzman isimlerin konuya dair öngörüler geliyor. Gelen son dakika açıklamalarından bir tanesi de Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr İlhami Çelik; corona virüsü salgını ne zaman bitecek? Sorusuna da yanıt verdi. Yaptığı açıklamada birçok uzmanda olduğu gibi yaz aylarını işaret ederken ülkemizdeki salgına dair hasta sayılarının düşüş halinin en büyük nedeninin ise hafta sonları uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu düşündüklerini ifade etti. Prof. Dr. İlhami Çelik gibi birçok uzman isimden de son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. İşte koronavirüsün biteceği tarihle ilgili olarak uzmanların yorumlarından bazıları ve son dakika haberlerinin detayları…

UZMAN İSİMLER AÇIKLIYOR! CORONA VİRÜSÜ NE ZAMAN BİTECEK?

Bilim insanlarının konuya yönelik açıklamaları peş peşe gelirken büyük bir çoğunluk yaz aylarında KOVİD-19 virüsünün vaka sayısı grafiğinin dünya genelinde inişe geçeceği yönünde iddialarda bulunuyor. Öte yandan Kobe Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Profesörü Kentaro Iwata, dünya geneline yayılan corona virüsü salgınında oldukça karamsar değerlendirmelerde bulunmuştu. İşte uzman isimlerden gelen corona virüsü salgını ne zaman bitecek? Sorusunun yanıtları…

İşte uzmanlardan gelen o yorumlar…