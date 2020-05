Bu yaz klima değil camları açın

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, COVID- 19 küresel salgını döneminde klima kullanımı hakkında GÜNAYDIN'a önemli açıklamalar yaptı…

Eğer sıcağa dayanamıyorsanız, evinizde veya kişisel aracınızda klima kullanabilirsiniz. Klimanın kendisinin bir zararı yok ancak bulunduğunuz ortamda, araçta virüsü saçan, bulaştıran birisi varsa (çünkü bu olasılık hep var bundan sonra), klimalar o kişinin bulaştırma özelliğini artırabilir. Çünkü fanlı klimalar kullanılıyor. Yani rüzgarla hava damlacıklarının size çarpması daha kolay olur. Konuşmayla, hapşırmayla havaya saçılan partiküller pozitif basınç nedeniyle size daha çabuk ulaşabilir.

DOĞAL HAVALANDIRMA DAHA DOĞRU

Klima çalışınca içerideki hava soğusun diye pencereler, kapılar kapatılıyor. Bu yüzden de sürekli içeride aynı hava devridaim oluyor. Bulaşma açısından çok uygunsuz. Çünkü biz içerideki virüs yoğunluğunu azaltmak istiyoruz; kapıyı, pencereyi açmalıyız ki karşılıklı sürekli hava değişimi olsun, virüs yükü ve bulaşma azalsın. Virüsle karşılaşmak kadar, virüsün yoğunluğu, yükü de önemli.

O nedenle bu dönemde başkalarıyla birlikte olduğumuz alanlarda klima kullanmak güvenli değil, doğal havalandırma daha doğru. Pencereyi, kapıyı açıp sürekli hava akımı sağlamamız lazım.

Sıcağa çok dayanıklı değiliz ama sıcakla beraber yaşamayı öğrenebiliriz. Giydiklerimize dikkat ederek, öğle saatlerinde kendimizi kalabalıktan izole ederek, çalışma saatlerimizi düzenleyerek klima kullanmadan bu yazı geçirebilecek planlar yapmakta fayda var.

Merkezi sistem klima kullanan binalarda da aynı sorunlar var. İçerideki havayı kullanıyor, yeni havayla değiştirmiyor. Mesela belli bir havalandırma kapasitesi var, 30 kişilik planlanmış; eğer orada 300 kişi olursa yetersiz olur ve bu da risk oluşturur. Akıllı binalar bu dönemde riskli, doğal havalandırma her zaman için daha güvenlidir.

Kendi çapınızda önlemlerinizi alın. Küçük bir işletme sahibiyseniz pencereyi kapatıp içeriyi klima ile soğutmaya çalışmak çok doğru değil.

Büyük oteller, AVM'ler ise havalandırma sistemlerini güvenli şekilde düzenleyecek. Büyük AVM ve otellerde de uçaktaki sistemler devreye girerse ya da belki de yapmışlardır, hazırlamışlardır; bu şekilde önlemler alındıysa korkacak bir şey kalmayacak. Bakteri, virüs tutan filtreler varsa akıllı binalarda, AVM'lerde, otellerde; o zaman sorun olmayabilir. Şu an hangisinde ne kadar var ve kapasiteleri ne kadar bilmiyoruz.



Önlemler alınacak turizm sezonu öyle başlayacak



Otellerde odanızdaki kişisel klimayı çalıştırabilirsiniz ama eğer merkezi sistemse, pencereyi, kapıyı açamıyorsanız; o zaman elbette sakıncalı olur.

Burada en önemli şey, kalabalık, toplu alanlar. Şu anda Türkiye'de bununla ilgili, 'COVID-9 free otel' çalışmaları yapılıyor. Bunlar yakın zamanda paylaşılacak. Bu tedbirlerin hepsi düşünülüyor. Sadece oteller değil, toplu ulaşım araçları, trenler, metro, metrobüs, tramvaylar üzerinde de çalışılıyor. Bu çalışmalar yakın zamanda yayınlanacak ve belki de Türkiye bu konuda bu çalışmayı yapan ilk ülke olacak. COVID-19 açısından güvenli bir tatil, güvenli bir otel, güvenli bir seyahat ile ilgili tedbirler alınacak. Şu an eski ezberler üzerinden konuşuyoruz ama yeni sezonda pek çok şey eskisi gibi olmayacak.

Merkezi havalandırmaların filtreleri virüsler için uygun hale getirebilirse (biraz zor ve masraflı ama) o zaman sorun kalmayabilir. Havalandırma kapasitelerinin artırılması önemli. Bir de otellerdeki müşteri yoğunluğu azaltılacak muhtemelen, oteller düşük kapasite ile hizmet verecek. İnsanların sağlığı için gerekli önlemler alınmadan sezon başlamayacak.