İş adamı koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti! Paradan bulaştı iddiası ortalığı karıştırdı

İzmir'de mobilya sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Süleyman Avinca, bir süredir Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İzmir iş dünyasının sevilen isimlerinden Avinca ailesi ve kardeşleri tarafından son yolculuğuna uğurlanırken, ortaya ürkütücü bir iddia atıldı.

Plazma tedavisi de yapılan ancak buna rağmen kurtarılamayan Avinca'nın korona virüsü paradan kaptığı ve bu şekilde hastalandığı iddia edildi. Bu iddia kesinlik kazanmazken, akıllara virüsün paranın üzerinde ne kadar canlı kalabildiği sorusu geldi.

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KAĞIT PARA ÜZERİNDE UZUN SÜRE DURABİLİR

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Teoman Kaynar, insan dışkısında da corona virüsü tespit edildiğini bu yüzden kağıt ve metal paradaki tehlikeye dikkat çekerek: " Corona virüs kağıt para üzerinde uzun süre durabilir. Bu yüzden para saydıktan sonra ellerin yüzümüze götürülmemesi gerekir" dedi.