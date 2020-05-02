Epidermodisplazya verrüsiformis hastalığı nedir? Epidermodisplazya verrüsiformis hastalığının tedavisi var mı?

Cilt lezyonlarının farklı türleriyle ortaya çıkan dermatolojik bir hastalık olan Epidermodisplazya verrüsiformis, oldukça nadir görülüyor. Çeşitli belirtilerle kendini gösteren virüs, bağışıklık sistemi tarafından tolere edilebilir. Epidermodisplazya verrüsiformis nedir, tedavi edilir mi?

EPİDERMODİSPLAZYA VERRÜSİFORMİS HASTALIĞI NEDİR?

Lewandowsky – Lutz displazi, cilt lezyonlarının farklı türleriyle ortaya çıkan bir dermatolojik hastalık türüdür. HPV – insan papilloma virüsünün – (esas olarak 5, 8 ve 14 serotipleri) bu durumdan sorumlu olduğuna inanılmaktadır. Genetik yatkınlığa sahip kişilerde, 17 numaralı kromozomun mutasyonuyla EVER2 veya EVER1 olmak üzere iki gen içerisinde meydana gelir. Gerçekten de, bu yatkınlığa genetik olarak ve otozomal resesif bir şekilde kalıtıldığı belirlenmiştir. İnsanlardaki genetik bozukluk, derinin immünolojik potansiyelini düşürür; virüsün derin tabakalara nüfuz etmesi ve klinik semptomların ortaya çıkması söz konusudur. Virüs (uygun genetik koşullarda) bağışıklık sistemi tarafından tolere edilebilir.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Epidermodisplazya Verrüsiformis belirtileri çok çeşitlidir. Deri lezyonları genellikle vücudun yüz bölgesinde (başta alın olmak üzere), ellerin sırt kısmında, ön kol veya alt bacak bölgelerinde görülür. Belirtiler, mukoza zarlarında veya üst derinin eklentilerinde (saçlar, tırnaklar) görülmez. Cilt lezyonlarının görünümü, basit ve iyi huylu olarak görülen eritemler olabilir. Farklı renklerin yığın halini almış hiperpigmentasyonlar ve siğiller görülebilir. Bu yüzden hastalık, erken aşamada düz siğil (verrucae plane) veya kepek versikolor (pitriyaz versikolor) gibi hastalıklarla karıştırılabilir.