3 günlük protein diyeti listesi! Protein ağırlıklı diyet nasıl yapılır, hangi ürünler tüketilir?

Protein diyeti, protein değerleri yüksek olan et, süt, yumurta, peynir ve yoğurt gibi besinler tüketerek yapılmaktadır. Bu diyetin bir özelliği de hiç şeker tüketilmeden yapılıyor olmasıdır. Bu sayede vücudun yağ yakımı hızlanmaktadır. Kas ve kemik dokularının güçlenmesini sağlayan proteinler, sindirim aşamasında karbonhidratlar ile kıyaslandığında 2 kat kadar daha fazla enerji harcanmasını sağlamaktadır. Vücuttaki kas kütlesi fazla olan kişilerin diyet yaptıkları zaman daha hızlı kilo verdikleri bilinmektedir. Bu yüzden yağ dokusu daha fazla olan kadınların özellikle erkeklere kıyasla daha zor bir şekilde kilo verdikleri bir gerçektir. Ancak beslenme düzeninize protein ağırlıklı besinler eklediğiniz zaman, kas kütlenizin güçlenmesine ve artmasına katkıda bulunabilirsiniz. Protein diyetinde hızlı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olan kırmızı et, yumurta, yoğurt ve baklagiller fazlasıyla yer alırken, şeker oranı yüksek gıdalar ve karbonhidrat ise yasaklı yiyecekler arasında yer almaktadır.

Protein diyeti faydaları nelerdir?

Protein içeren besinlerin glisemik indeksi düşüktür. Bu sayede vücuttaki sindirimleri uzun sürer ve tokluk hissini arttırır. Sık sık acıkan veya yemeden duramayan kişiler için oldukça faydalıdır.

Protein diyeti vücut metabolizmasının hızlanmasına yardımcı olur.

Vücudunuzda biriken yağların enerjiye çevrilmesini sağlayan protein diyeti sayesinde, verdiğiniz kilonun kas ve sudan değil yağdan gitmesi sağlanır.

Vücut kas kütlenizin artmasını sağlayacağı için her türlü diyeti denediği halde çok yavaş bir şekilde kilo verdiğini söyleyenlerin hızlı bir şekilde zayıflamasına katkı sağlar.

Protein içeren besinler, besin değeri yüksek be doyurucudur. Bu sayede diğer diyetlerde olduğu gibi sürekli açlık hissine bağlı olarak halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi gibi etkileri ortadan kaldırır.

Diyet yaparken motivasyonunuzu kaybetmemek ve iradenize sahip çıkmak oldukça önemlidir. Protein diyeti kısa sürede hızlı kilo vermenizi sağladığı için diyet sırasında motivasyonunuzu yüksek tutmanızı sağlar.

3 günlük protein diyeti listesi örneği

1. Gün

Sabah: 1 bardak alkali su uyandığınız gibi içmelisiniz ( 1 bardak suya yarım limon suyu sıkarak alkali su elde edebilirsiniz )

Kahvaltı: yulaflı omlet ( 2 çorba kaşığı yulaf ve 3 yumurta beyazı ile hazırlanacak ), bol yeşillik, sivri biber, çay ( şekersiz )

Öğle: yağsız kıyma ile hazırlanmış köfte ( 4 adet ) bol yeşil salata

Ara öğün: 6 adet çiğ badem, 100 gram yağsız yoğurt

Akşam: 1 kase sebze çorbası, bol yeşil salata

2. Gün

Sabah: 1 su bardağı alkali su

Kahvaltı: 1 adet haşlanmış yumurta, bol yeşillik, salatalık, lor peyniri, yeşil çay

Ara öğün: 3 adet ceviz

Öğle: 120 gram ızgara balık, bol yeşil salata

Akşam: 1 kase mercimek çorbası, bol yeşil salata

3. Gün

Sabah: 1 su bardağı alkali su

Kahvaltı: lor peyniri ve maydanoz ile hazırlanmış omlet ( 3 yumurta ile ), sivri biber, çay ( şekersiz )

Ara öğün: 1 bardak yağsız ayran veya kefir

Öğle: ızgara tavuk göğsü, bol yeşil salata

Akşam: 1 kase yoğurt ile 4 kaşık yulaf ezmesi, 1 adet ceviz, 1 adet kivi, 1 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı keten tohumu, 1 tatlı kaşığı buğday ruşeymi (tüm malzemeler karıştırılarak tüketilir)

Protein diyeti zararları nelerdir?

Bu diyet çeşidini, proteinin aşırı tüketilmesinin vücuda bir takım zararlar verme ihtimali olduğu için uzun süreli yapmanız tavsiye edilmez. Aşırı protein almak yaşlanmayı hızlandırmaktadır. Kalp ve damar hastalıklarına sahipseniz veya yatkınsanız protein ağırlıklı beslenmeniz tavsiye edilmemektedir. Aşırı protein tüketimi böbrek rahatsızlıklarını da tetikleyebilmektedir. Aldığınız proteinin et ve yumurta kaynaklı değil bakliyat kaynaklı olması bu risklerin azalmasını sağlayacaktır.

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