3 günlük protein diyeti listesi! Protein ağırlıklı diyet nasıl yapılır, hangi ürünler tüketilir?

Protein diyeti, protein değerleri yüksek olan et, süt, yumurta, peynir ve yoğurt gibi besinler tüketerek yapılmaktadır. Bu diyetin bir özelliği de hiç şeker tüketilmeden yapılıyor olmasıdır. Bu sayede vücudun yağ yakımı hızlanmaktadır. Kas ve kemik dokularının güçlenmesini sağlayan proteinler, sindirim aşamasında karbonhidratlar ile kıyaslandığında 2 kat kadar daha fazla enerji harcanmasını sağlamaktadır. Vücuttaki kas kütlesi fazla olan kişilerin diyet yaptıkları zaman daha hızlı kilo verdikleri bilinmektedir. Bu yüzden yağ dokusu daha fazla olan kadınların özellikle erkeklere kıyasla daha zor bir şekilde kilo verdikleri bir gerçektir. Ancak beslenme düzeninize protein ağırlıklı besinler eklediğiniz zaman, kas kütlenizin güçlenmesine ve artmasına katkıda bulunabilirsiniz. Protein diyetinde hızlı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olan kırmızı et, yumurta, yoğurt ve baklagiller fazlasıyla yer alırken, şeker oranı yüksek gıdalar ve karbonhidrat ise yasaklı yiyecekler arasında yer almaktadır.
Protein diyeti faydaları nelerdir?
3 günlük protein diyeti listesi örneği
1. Gün
Sabah: 1 bardak alkali su uyandığınız gibi içmelisiniz ( 1 bardak suya yarım limon suyu sıkarak alkali su elde edebilirsiniz )
Kahvaltı: yulaflı omlet ( 2 çorba kaşığı yulaf ve 3 yumurta beyazı ile hazırlanacak ), bol yeşillik, sivri biber, çay ( şekersiz )
Öğle: yağsız kıyma ile hazırlanmış köfte ( 4 adet ) bol yeşil salata
Ara öğün: 6 adet çiğ badem, 100 gram yağsız yoğurt
Akşam: 1 kase sebze çorbası, bol yeşil salata
2. Gün
Sabah: 1 su bardağı alkali su
Kahvaltı: 1 adet haşlanmış yumurta, bol yeşillik, salatalık, lor peyniri, yeşil çay
Ara öğün: 3 adet ceviz
Öğle: 120 gram ızgara balık, bol yeşil salata
Akşam: 1 kase mercimek çorbası, bol yeşil salata
3. Gün
Sabah: 1 su bardağı alkali su
Kahvaltı: lor peyniri ve maydanoz ile hazırlanmış omlet ( 3 yumurta ile ), sivri biber, çay ( şekersiz )
Ara öğün: 1 bardak yağsız ayran veya kefir
Öğle: ızgara tavuk göğsü, bol yeşil salata
Akşam: 1 kase yoğurt ile 4 kaşık yulaf ezmesi, 1 adet ceviz, 1 adet kivi, 1 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı keten tohumu, 1 tatlı kaşığı buğday ruşeymi (tüm malzemeler karıştırılarak tüketilir)
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