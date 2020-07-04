Bilim Kurulu Üyesinden çarpıcı koronavirüs açıklaması! Yaz aylarında görülen belirtiler...

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Üyesinden çarpıcı koronavirüs açıklaması! Yaz aylarında görülen belirtiler...

Coronavirüs ile ilgili Üyesinden çarpıcı bir açıklama geldi. Yaz ayları için vatandaşları uyaran Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, coronavirüsün brçok etkisi olduğunu dile getirdi. Çelik, vatandaşları yaz ayları ile birlikte görülmeye başlayan coronavirüs belirtileri ile ilgili uyardı. Birinci dalganın tamamen bitmiş olmadığını belirten Çelik, Virüsün hastalık yapıcı etkisinde azalma söz konusu değil" diye konuştu.

DHA
Giriş Tarihi: 4.7.2020 10:32 Son Güncelleme: 4.7.2020 10:36 ABONE OL
Bilim Kurulu Üyesinden çarpıcı koronavirüs uyarısı! Yaz aylarında görülen belirtiler...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, coronavirüs ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. ÇElik Yaz ayları ile birlikte coronavirüsün belirtilerinin değiştiğini dile getirdi.Yaz ayında bulantı, kusma ve ishal en çok görülen belirtiler oldu" dedi.

Bilim Kurulu Üyesinden çarpıcı koronavirüs uyarısı! Yaz aylarında görülen belirtiler...

Prof. Dr. İlhami Çelik, koronavirüs salgını ile mücadelenin sürdüğünü belirterek, "Birinci dalga tamamen bitmiş değil. Ancak yaz geldiği için insan vücudu biraz daha dirençli. Yazın çok fazla zatürre ve solunum sıkıntısı yaşamadığımız için virüsün etkisi bu şekilde gözüküyor. Yoğun bakım ünitelerinde halen tedavi gören hastalarımız var. Ortalama 70 yaş üzerinde ölüm görüyorduk, ancak kendi hastanemizde 50 yaş civarında kaybettiğimiz hastalarımız da oldu. Virüsün hastalık yapıcı etkisinde azalma söz konusu değil" diye konuştu.

Bilim Kurulu Üyesinden çarpıcı koronavirüs uyarısı! Yaz aylarında görülen belirtiler...

'KORONAVİRÜSÜN BİRÇOK ETKİSİ VAR'

Koronavirüs vakalarında farklı belirtilen ortaya çıktığını kaydeden Prof. Dr. Çelik, "Koronavirüsün birçok etkisi var. Uluslararası vakalar var. Nörolojik semptomlar bunlardan bir tanesi.

Bilim Kurulu Üyesinden çarpıcı koronavirüs uyarısı! Yaz aylarında görülen belirtiler...

Yaz ayında bulantı, kusma ve ishal en çok görülen belirtiler oldu. Klasik olan öksürük, ateş ve nefes darlığı idi. Halen öksürük, yüksek ateşi görüyoruz; ama bunların yanında bulantı, kusma ve ishali de görüyoruz. Ciltte döküntü, koku kaybı da halen görülen semptomlar. Mayıs'ta çok sık kemik ve eklem ağrıları yoğun görülmeye başlanmıştı. Haziran ayı itibarıyla yüksek ateş belirtisi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu Üyesinden çarpıcı koronavirüs uyarısı! Yaz aylarında görülen belirtiler...

'SONBAHAR'DA VAKA ARTIŞI OLABİLECEĞİNİ SÖYLEMEK MÜMKÜN'

Sonbaharda koronavirüsün artış göstermesini beklediklerini ifade eden Prof. Dr. Çelik, "Şu an için ikinci dalgadan söz etmek mümkün değil; çünkü biz birinci dalgada vakaları sıfırlamadık. Biz henüz hastalığı minimum düzeye indirgemedik. Yazın daha az seviyede olacağını söylüyorduk. Karantina, sokağa çıkma kısıtlamalarını daha erken kaldırmış olsaydık vaka ve hasta sayısı daha büyük rakamlara ulaşmış olacaktı.

Bilim Kurulu Üyesinden çarpıcı koronavirüs uyarısı! Yaz aylarında görülen belirtiler...

Sonbaharda insanlar daha çok kapalı alanlara gireceği için vaka sayısında artış olabileceğini söylemek şimdiden mümkün. Eylül ayında meteorolojik durum çok önemli. Salgının seyri, virüsün hastalık yapıcı özelliği belirleyici olacak. Sonbaharda hastalığın yüksek sayılara çıkacağından söz edebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

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Bilim Kurulu Üyesinden çarpıcı koronavirüs açıklaması! Yaz aylarında görülen belirtiler...
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