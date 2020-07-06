Diş ağrısına ne iyi gelir ve nasıl geçer? İltihaplı ve çürük diş ağrısını kesen evde doğal ve bitkisel çözüm önerileri

Bir diş ağrınız varsa, rahatsızlığınızın kökeninde ne olduğunu bulmak oldukça önemlidir. Ağrının nedenini bulduktan sonra ise herhangi bir ağrıyı, şişmeyi veya diğer semptomları en iyi nasıl gidereceğinizi belirleyebilirsiniz. Düzenli bir tuzlu su durulama ve soğuk kompres uygulaması tipik sorunları giderebilir, ancak daha ciddi diş ağrıları diş hekiminin müdahalesini gerektirebilir. Sizler için hazırladığımız haberimizde bazı çözüm yollarını ve bitkisel tedavi yöntemlerini sizler için derledik. Peki, diş ağrısı nasıl geçer? çocuklarda diş ağrısına ne iyi gelir? İşte detaylar…

DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Belirtileriniz bir veya iki günden fazla devam ederse, diş hekiminize başvurun. Belirtilerinizi nasıl hafifleteceğiniz ve gelecekteki ağrıyı nasıl önleyeceğiniz konusunda rehberlik edebilirler. Gün içerisinde birçok vatandaş "diş ağrısı nasıl geçer?" sorusuna internet aracılığı ile yanıt arıyor…

Diş ağrısına evde ne yapılır?

Birçok insan için, tuzlu su durulaması etkili bir birinci basamak tedavidir. Tuzlu su doğal bir dezenfektandır ve dişlerinizin arasına sıkışmış olabilecek gıda parçacıklarını ve döküntüleri gevşetmeye yardımcı olabilir. Bir diş ağrısını tuzlu su ile tedavi etme Güvenilir Kaynak ayrıca iltihaplanmayı azaltmaya ve oral yaraları iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Bu yaklaşımı kullanmak için 1/2 çay kaşığı (çay kaşığı) tuzu bir bardak ılık suya karıştırın ve gargara olarak kullanın.

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Hamilelikte diş ağrısına ne iyi gelir?

Hamile iseniz, emziriyorsanız veya bitkisel içeriklerden etkilenebilecek herhangi bir tıbbi durumunuz varsa, aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanmadan önce diş hekiminizle konuşmalısınız. Diş ağrısına bitkisel çözüm ibrahim saraçoğlu gibi birçok uzman tarafından tavsiyeler verilmektedir. İşte onlardan bazıları…

Diş ağrısına çözüm!

Bir hidrojen peroksit durulaması da ağrıyı ve iltihabı hafifletmeye yardımcı olabilir. Bakterileri öldürmeye ek olarak, hidrojen peroksit plakları azaltabilir ve kanama diş etlerini iyileştirebilir. Hidrojen peroksiti uygun şekilde seyreltdiğinizden emin olun. Bunu yapmak için, yüzde 3 hidrojen peroksidi eşit miktarda suyla karıştırın ve ağız gargarası olarak kullanın. Yutmayın...

İşte diş ağrısına evde çözümler!

Nane çayı ve sallama poşetleri ağrıyı uyuşturmak ve hassas diş etlerini yatıştırmak için kullanılabilir. Bunu yapmak için, kullanılmış bir çay poşeti etkilenen bölgeye uygulamadan önce soğumasını bekleyin. Yine de biraz sıcak olmalı. Ayrıca yaklaşımları değiştirebilir ve bunu alanı ısıtmak yerine ısıtmak için kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için, soğutmak için kullanılmış bir çay poşeti dondurucuya birkaç dakika koyun ve ardından torbayı dişinize uygulayın. Nanenin sağlık yararları hakkında daha fazla bilgi edinin.

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Şiddetli diş ağrısını ne geçirir?

Binlerce yıldır sarımsak, tıbbi özellikleri için tanınmış ve kullanılmıştır. Diş plağına neden olan güvenilir kaynak değil, aynı zamanda ağrı kesici olarak da işlev görebilir.

Bunu kullanmak için, bir macun oluşturmak için sarımsak karanfilini ezin ve etkilenen bölgeye uygulayın. Küçük bir miktar tuz eklemek isteyebilirsiniz. Alternatif olarak, bir diş sarımsakını yavaşça çiğneyebilirsiniz.

Soğuk kompres yapın!

Özellikle herhangi bir travma diş ağrınıza neden olduysa, yaşadığınız ağrıyı hafifletmek için soğuk kompres kullanabilirsiniz. Soğuk kompres uyguladığınızda, bölgedeki kan damarlarının daralmasına neden olur. Bu ağrıyı daha az şiddetli hale getirir. Soğuk algınlığı da şişliği ve iltihabı azaltabilir.

Bu yaklaşımı kullanmak için, etkilenen bölgeye bir seferde 20 dakika boyunca havluyla sarılmış bir buz torbası tutun. Bunu birkaç saatte bir tekrarlayabilirsiniz.

Diğer doğal ilaçlar

Evde aşağıdaki ilaçları yapabilirsiniz, ancak malzemeleri kaynaklamanız gerekebilir. Tüm ürünler yerel sağlık gıda mağazanızda veya çevrimiçi olarak mevcuttur. Ağzınız, dişleriniz ve diş etleriniz şu anda muhtemelen hassastır, bu nedenle bu malzemeleri saygın bir üreticiden satın almak özellikle önemlidir. Bu, potansiyel tahriş riskinizi azaltabilir.

DİŞ AĞRISINI NE KESER?

Karanfil, tarih boyunca diş ağrılarını tedavi etmek için kullanılmıştır, çünkü yağ ağrıyı etkili bir şekilde uyuşturabilir ve iltihabı azaltabilir. Doğal bir antiseptik olan öjenol içerir.

Bu yaklaşımı kullanmak için, az miktarda karanfil yağını pamuklu bir topun üzerine sürün ve etkilenen bölgeye uygulayın. Karanfil yağını zeytinyağı veya su gibi birkaç damla taşıyıcı yağ ile seyreltmek isteyebilirsiniz. Bunu günde birkaç kez yapın.

Ayrıca küçük bir bardak suya bir damla karanfil yağı ekleyebilir ve bir gargara yapabilirsiniz.

İLTİHAPLI DİŞ AĞRISINA ÇÖZÜM!

Buğday çimi sayısız iyileştirici özelliğe sahiptir ve dahili olarak alınırsa vücudunuzu içeriden iyileştirmeye çalışabilir. Ağzınızdaki iltihabı hafifletebilir ve enfeksiyonları önleyebilir. Yüksek klorofil içeriği de bakterilerle savaşabilir.

Bunu kullanmak için ağız suları olarak buğday çimi suyu kullanın.

ÇÜRÜMEYE BAŞLAYAN DİŞE NE YAPILIR?

Kekik ayrıca güçlü antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahiptir. Diş ağrılarını tedavi etmeye yardımcı olabilecek Güvenceli Kaynak.

Bunu kullanmak için, birkaç damla kekik esansiyel yağını ve birkaç damla suyu pamuklu bir topun üzerine sürün. Yağı su ile seyrelttikten sonra, etkilenen bölgeye uygulayın.

Ayrıca küçük bir bardak suya bir damla yağ ekleyebilir ve bir gargara yapabilirsiniz.

Diş hekimine görün!

Diş ağrınız şiddetli ise veya daha ciddi bir tıbbi durumun sonucuysa, düzgün bir şekilde tedavi edebilmeniz için diş hekiminizi görmeniz gerekir. Birçok diş ağrısı tıbbi yardım gerektirir. İbuprofen gibi tezgah üstü ağrı kesici, bir diş hekimi görene kadar yardımcı olabilir.

Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, diş hekiminizi görmeniz gerekmektedir:

ateş nefes alma veya yutma güçlüğü bir veya iki günden fazla süren genel ağrı herhangi bir bölgede şişme yemek yerken ve ısırırken acı hissi anormal kırmızı ve kanayan diş etleri kötü tat alma

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