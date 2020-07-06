Diş ağrısına ne iyi gelir? Çürük, iltihaplı, 20’lik diş ağrısı nasıl geçer? Ağrıyı kesen evde doğal ve bitkisel tedavi yöntemleri

Sağlık problemleri arasında en çok huzursuzluk veren ve can yakıcı bir problem olarak öne çıkan diş ağrısı, kimi zaman evde doğal ve bitkisel çözüm önerileri ile ortadan kaldırılabilir. Fakat çürüme, 20'lik diş, dolgu ağrısı, iltihap gibi durumlarda uzman hekim yardımına ihtiyaç duyulur. Eğer ağrı ile birlikte şişlik gibi semptomlar da söz konusu ise öncelikle evde diş ağrısını ne geçirir ve keser sorunun yanıtlarını uygulamak, ağrının hafiflemesine ve en azından doktora gidene kadar rahatlamaya sebep olacaktır. Diş ağrısına ne iyi gelir ve nasıl geçer? İşte diş ağrısına iyi gelen şeyler, evde doğal ve bitkisel yöntemler, çaylar, tedavi süreçleri…
Diş fırçalamak: Eğer çürük dişiniz varsa ve şayet meydana gelen ağrının sebebi gün içerisinde tüketilen besinlerin kırıntılarının çürük diş ve çevresinde birikmesi ise bu durumda öncelikle yapmanız gereken şey dişlerinizi fırçalamak olmalıdır. Bu sayede ağrıya sebep olan besin kırıntılarını dişinizden uzaklaştırabilir ve ağrının azalmasını sağlayabilirsiniz.
Dolgu: Eğer diş ağrısına sebep olan faktör çürük ise, bu durumda tedavi için uzman bir diş hekimine başvurmak gerekir. Çürük diş için evde tedavi süreci yürütmek mümkün değildir. Olabildiğince kısa bir süre içerisinde doktora başvurulması önemlidir. Çürük diş tedavisinde öncelikli tercih, dolgudur. Çürük diş ağrısı, dolguya rağmen devam ederse bu durumda kanal tedavisine ihtiyaç duyulur. Şayet kanal tedavisi uygulanan dişte hala ağrı söz konusu ise son aşamada dişin çekilmesi gerekebilir.
Kanal tedavisi: Çürük sayısının fazla olması ve bu çürüklere zamanında müdahale edilememesi dolayısıyla çürük sayısının zaman içerisinde artması şiddetli diş ağrılarını meydana getirir. Çoğu çürük diş tedavisinde genel olarak dolgu işleminin yetersiz kalması mümkündür.
Diş ağrısının sürekli bir hal alması, kronik bir soruna dönüştüğünün ve bu da bir iltihaplanma söz konusu olduğunun göstergesidir. Böyle bir durumda uzman doktora görünerek tedavi sürecine başlanmalıdır. Şiddetli ağrının çözümünde ağrıya sebep olan etkenin tespit edilmesi ve buna göre bir tedavi yöntemi izlenmesi gerekir. Bazen ağrının sebep dolgu vb. basit yöntemlerle çözülmesi bir sağlık problemi iken bazı durumlarda ise çene kemiğinde meydana gelen kistin diş köküne baskı yaparak ağrıya sebep olması mümkündür. Dolayısıyla iltihaba sebep olan bu gibi durumlarda, ağrının ortadan kaldırılması için ağrı kesici ve antibiyotik kullanımına başvurulur.
Ahmet Maranki, diş ağrısına ne iyi gelir noktasında tuz tavsiyesinde bulunuyor. Diş ağrısını kesmek için tuzlu su ile gargara yapılabileceğini söyleyen Maranki'nin diğer önerileri şu şekildedir:
Bu konuya başlamadan önce iltihaplı diş ağrısına ne iyi gelir konusunda araştırma yapıp doktor bilgisi ve önerisi olmadan hareket etmenin sağlıklı bir yöntem olmadığını vurgulayalım. Eğer dişte bir iltihap söz konusu ise bu problemin çözümü için evde tedavi yöntemlerini denemeden önce mutlaka uzman bir hekime görünmek gerekir.
Evde uygulanacak bitkisel yöntemler diş ağrısına kesin çözüm getirmez. Çünkü ağrının kaynağı iltihaptır ve bu iltihabın kurutularak yayılmasını önlemek için antibiyotik kullanımına ihtiyaç vardır. Şayet gerekli tedavi yöntemi uygulanmaz ve iltihap yayılırsa bu durum, dişlere zarar verebilir, bunun yanı sıra organlara sıçrayabilir. Bunun için iltihap halinde diş doktoruna gitmeyi ihmal etmemeniz gerekir. Aşağıda sıralayacağımız yöntemleri, doktora gitmeden önceki süre boyunca diş ağrısını hafifletmek ve azaltmak için uygulayabilirsiniz. İşte diş ağrısı nasıl hafifler, azalır sorunun yanıtları evde doğal ve bitkisel tedavi yöntemleri:
İltihap diş ağrısını kesen evde tedavi yöntemleri şu şekildedir:
Dolgu tedavisi ile ağrısı sonlandırılmak için tedavi altına alınan bir dişin tekrar ağrı yapması halinde akla ilk olarak besin kırıntılarının dolgulu diş ve çevresinde birikmiş olabileceği ihtimali gelir. Dolayısıyla ağrıyı kesmek için başvurulacak ilk yöntem de dişleri fırçalamak olacaktır.
Fırçalamanıza rağmen geçmeyen diş ağrısı için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz:
Tuzlu su ile yaptığınız gargara, diş ağrısına iyi gelecek ve ağrının hafiflemesini sağlayacaktır. Ağrı hale geçmediyse bu durumda bir ağrı kesici ilaç kullanabilirsiniz. Öte yandan dolgulu dişte meydana gelen bir ağrının sebebinin mutlaka tespit edilmesi gerekir. Dolgunun değişmesi veya yenilenmesine ihtiyaç olabilir.
Yirmilik dişler olarak adlandırılan arka dişlerin çıkmaya başlamasının ardından kısa bir süre sonra ağrı hissi meydana gelir. Bu noktada öncelikle yirmilik diş ağrısı neden olur sorusuna yanıt aramak gerekir. Uzman bir doktor gözetiminde cevabı aranan bu soru, ağrının kaynağının tespit edilmesine olanak sağlayacaktır. Tedavi de buna göre belirlenecektir.
Kimi zaman yirmilik dişlerin çıkması için çene yapısında yirmilik dişlere yetecek kadar yer olmayabilir. Bu durumda diş kökünden dışarı çıkan yirmilik diş, komşu dişe baskı uygulayacak ve ağrıya sebep olacaktır. Bu gibi durumlarda genellikle yirmilik dişin cerrahi operasyonla alınması gerekir.
Diş çürüğü:
Dişlerin arasında bakteri oluşumunun söz konusu olması bir süre sonra diş minesi ve kemiğinde tahribata, ilerleyen dönemde çürüğe sebep olur. Çürüyen dişte önce iltihap meydana gelir, ardından süreç şiddetli bir şekilde yaşanan ağrılar ile devam eder.
Ağız içi yara (aft):
Ağız içinde meydana gelen yaralar, bir süre sonra bağışıklık sistemini zayıflatır. Bununla birlikte ağız ve diş sağlığını önemli ölçüde tahribata uğratır. Bağışıklık sistemindeki çöküntüye bağlı olarak ortaya çıkan ağız içi yaraları, iltihap oluşumuna sebep olur. İltihaplı yaralar diş etlerini etkiler ve bu da şiddetli ağrılar ile birlikte rahatsız edici bir boyuta ulaşabilir. Bu gibi durumlarda tedavi süreci, uzman doktor denetiminde iltihabı kurutarak yok etmek amacıyla planlanır. Çoğunlukla ihtiyaç tedavisine ihtiyaç duyulur.
Yetersiz ağız ve diş bakımı:
Dişlerin bakımı doğru şekilde yapılmadığı, dişler düzenli olarak fırçalanmadığı takdirde yemekten sonra diş köküne çöken bakteriler, çürümeye ve dolayısıyla şiddetli ağrılara sebep olur. Diş bakımı için yalnızca fırçalamak yeterli değildir. Diş ipi ve çeşitli yöntemlerden de faydalanılması gerekir. Öte yandan asitli içecekler ve yiyecekler diş minesine zarar verir. Asitli içeriğe sahip besinler tüketildikten sonra ağız bakımı doğru şekilde gerçekleştirilmezse diş ağrısının ortaya çıkması kaçınılmazdır.
Yirmilik diş:
Belirli bir yaştan sonra arka dişler dökülür. Dökülen dişlerin yerine 20'lik dişler çıkmaya başlar. Çenenin sağında ve solunda ikişer tane olmak üzere toplamda dört tane olan yirmilik dişler, doğru bir şekilde çıkmaz, komşu dişlere baskı yaparsa ağrıya neden olabilir. Kimi zaman ise yirmilik işler, çevre dişler ile temas etmeden çıkar ve ağrıya sebep olmaz.
Diş ağrısı, genel olarak ani bir şekilde ortaya çıkar. Ortaya çıktıktan kısa bir süre içerisinde yüzün büyük bir bölümü etkileyecek düzeyde rahatsız edici boyuta ulaşabilir. Ağrı arttıkça iltihap ve benzeri problemlerle birlikte dişlerde fonksiyon kaybı söz konusu olur. Fonksiyon kaybıyla birlikte konuşma, çiğneme gibi faaliyetlerde aksaklık meydana gelir. Ağrının süresi ve şiddeti artarsa mutlaka bir diş hekiminin müdahalesine ihtiyaç duyulur.
Gömülü dişler, çene yapısında yer olmadığı halde çıkmaya çalışıyor ise kulakta, şakakta, çene altı ve boyunda ağrıya sebep olabilir. Bu tip ağrıların söz konusu olması halinde vakit kaybetmeden uzman bir diş hekiminden yardım alınmalıdır. Bunların haricinde diş ağrısı belirtileri şu şekilde sıralanabilir: