Kırmızı ve yeşil elmanın faydaları nelerdir? Elmada hangi vitaminler var, neye iyi gelir?

Uzmanların da dediği gibi "one apple a day, doctors away" (günde 1 elma, doktorlar uzakta). Elma "beslenmenin güç merkezi" olarak adlandırılır. Elmanın besin değeri fazlasıyla yüksektir, içerdiği vitamin ve elementler sayesinde vücudu güçlendirir ve bağışıklık sistemini dengeler. Elma vücudu kanserden de korur. Bu kadar faydasına ek olarak kalorisi de düşüktür, sağlıklı bir hayat şekli için doktorların da önerdiği gibi mutlaka tüketilmelidir.

Elmada Hangi Vitaminler Bulunur?

C vitamini. Elma önemli bir C vitamini kaynağıdır. Çok güçlü bir antioksidan olan C vitamini, hücreleri yeniler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle kış aylarında vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Vücudun üretemediği bir vitamindir, besinler yoluyla alınmalıdır.

K vitamini. Kanın pıhtılaşmasını gerçekleştiren ve kemikleri güçlendiren K vitamini, sık tüketilen yeşil yapraklı sebzelerde de bulunur.

B6 vitamini. B6 vitamini vücudun proteinleri sentezleyebilmesini sağlar. Vücudun daha başka nişasta, şeker, karbonhidratlar ile magnezyumu işleyebilmek, sinirler arasında iletişimi sağlayabilmek için B6 vitaminine ihtiyacı vardır.

A vitamini. A vitamini genelde göz, kemik, diş ve dişeti sağlığı için gereklidir. Vücudun dokularını onarmak amacıyla kullandığı A vitamini antioksidandır, hücreleri yeniler. Enfeksiyonlarla mücadelede önemli rol oynar.

E vitamini. E vitamini çok güçlü bir antioksidandır, bağışıklık sistemini güçlendirir. Sağlıklı saçlar, cilt ve tırnaklar için de E vitamini gereklidir.

Yeşil Elmanın Faydaları Nelerdir?

Kilo vermeye yardımcı olur. Yalnızca 80 kalori olan bir adet yeşil elma içeriğinde bol miktarda karbonhidrat ve amino asit bulundurması sebebiyle oldukça enerji veren bir meyve olarak tercih ediliyor. Sağlıklı bir biçimde kilo vermek istiyorsanız her gün aç karnına yeşil elma tüketerek hem tok hem de enerjik kalabilirsiniz.

Şeker hastalığını önler. Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabeti önleyen doğal ürünler arasında yeşil elma da yer alıyor. Sabahları aç karnına tüketeceğiniz yeşil elma vücudun ihtiyaç duyduğu şeker miktarını azaltıyor ve vücudu şeker hastalığına karşı koruyor.

Kalp, damar sağlığını korur.

İçeriğindeki antioksidanlar, hücresel yapılanmayı ve yenilenmeyi sağlar. Bu da erken yaşlanmanın önüne geçer.

Aç karnına yeşil elma tüketimini kalp sağlığı üzerindeki etkileri şu şekildedir:

Yüksek kolesterolü dengeleyen yeşil elma atardamarlarda plak oluşumunu önler,

İçeriğinde potasyum bulunduran yeşil elma kasları ve kalbi koruyan elektrolitleri dengeler,

Elma tüketimi kalpte ve beyinde çeşitli etkilere neden olan iltihapları önlemeye yardımcı olur.

Sindirim sistemini düzenler. İçeriğinde bol miktarda lif barındıran yeşil elma, her sabah aç karnına tüketildiğinde kronik kabızlık rahatsızlığına tedavi edici bir etkiye sahip olmaktadır.

Beyin sağlığını korur. Güçlü bir antioksidan olan yeşil elma beyine zarar veren serbest radikallerin oluşumunu önler. İçeriğinde yer alan C vitamini, magnezyum ve flavanoidler birlikte hücrelerin yenilenmesine ve beyin hücreleri için oksijenin ortaya çıkarılmasına yardımcı olur.

Diş plağı oluşumunu önler. Sabahları aç karnına yeşil elma tüketmenin faydalarından birisi de dişlerde bakteri plakları oluşumunu engellemesidir.Yeşil elma içeriğinde yer alan asitler dişleri temizler, tükürük oluşumunu arttırır ve ph seviyesini dengeleyerek ağız kokusunu engeller.

Kırmızı Elmanın Faydaları Nelerdir?

Kırmızı elma Anadolu'da bir çok yerde yaygın bir şekilde yetişen, sulu olması ve hoş aroması ile karakterize olmuş bir elma çeşididir. Özellikle kepekli elma adını verdiğimiz kırmızı elma türü, mide ve bağırsakları çalıştırarak kalori yaktırır ve hatırı sayılır miktarda kalori harcatır. Bu da elma ile zayıflama kürü olarak yabancılar tarafından bilinen bir bitkisel zayıflama kürüdür. Kırmızı Elmanın içeriğindeki bazı kimyasallar Parkinsonizm ve Alzheimer gibi beyin hastalıkları konusunda da koruyucudur. Çünkü taze kırmızı elmada bulunan bazı antioksidanlar, beyin hücrelerini oksidatif stresten kaynaklanan nörotoksiditen korumaktadır. Kırmızı elmanın diğer faydaları şu şekildedir:

Kırmızı elma renk bakımından kırmızı olmasından dolayı antioksidan maddeler bakımından yeşil elmaya nazaran daha zengindir.

Kırmızı elma, astım riskine karşı koruyucu görev görür. Kişinin daha az hastalanması için yardımcı olabilir.

Saçları kökten uca onarır, güçlendirir. Gür ve güçlü saçlar için kırmızı elma tüketimi ideal seçenektir.

Mide sağlığını koruyabilir. Düzenli tüketilen kırmızı elma, hazımsızlığı giderir, mide kramplarının engellenmesini sağlar.

Kolesterolü düzenleyici etkiye sahiptir. Kırmızı elma diğer elmalar gibi vücut yağlanmalarının minimum seviyeye inmesine yardım eder.

Kabuklu Elmanın Faydaları Nelerdir?

Araştırmalara göre triterpenoid olarak adlandırılan elma kabukları içerisindeki bazı bileşikler, kanser hücrelerine karşı büyüme önleyici faaliyet için potansiyal göstermektedir. Elmayı kabuğuyla yemenin bir diğer önemli faydası ise yüksek lifli yapısı ile sindirimi kolaylaştırmasıdır.

Elma Suyunun Faydaları Nelerdir?

Massachusetts Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar, elma suyunun Alzheimer hastalığının başlamasını önlemeye yardımcı olduğunu göstermiştir.

Elma suyu tüketmek, vücuda önemli miktarda nem kazandırır.

Elma suyu saç ve saç derisi sağlığı için oldukça önemlidir. Deri ile ilgili problemlerde doğal bir şekilde katkı sağlar. Elma suyunun saç derisine birkaç dakika boyunca uygulanması, kepek ve kafa derisi problemlerinin çözümünde kullanılabilir.

Göz sağlığına oldukça faydalıdır. Elma suyunda yeterli miktarda A vitamini bulunur. Bu vitamin, gözün görme düzeyini arttırır ve göz bozukluklarını önlemeye yardımcı olur.

Elma suyu, safra kesesi taşlarını önlemeye yardımcı olur.

C vitamini bakımından faydalı olması, kemik sağlığının korunmasında oldukça etkilidir.

Bağırsak problemlerini çözmede yardımcıdır.

Elma suyu, demir eksikliği problemi çekenler için oldukça yararlıdır.

Cildi sıkılaştırır ve cildin güzel görünmesini sağlar.

Günlük 1 bardak elma suyu içilmesi, bünyeyi de rahatlatarak antioksidan etki yaratır.