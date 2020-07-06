Uzm. Dr. Gül: “Bazı ağrıların sebebi psikolojik olabilir”

Gündelik hayatı zora sokan ağrılar hakkında bilgiler veren Uzm. Dr. Enver Gül, "Önemsemediğimiz ağrılar birçok hastalığı da beraberinde getirebiliyor. Özellikle omuz ve sırt bölgesinden kollara ve başa yayılan ağrıların nedeni kimi zaman psikolojik olabiliyor. Sabah yataktan yorgun kalkıp, gün ortasına doğru hiç haliniz kalmıyor mu? Biraz iş yapsanız veya yürüseniz bacaklarınıza ağrılar mı giriyor? Birçok doktora gitmenize rağmen çözüm bulamadıysanız bu sorunlarınızı da psikolojik olarak değerlendirmek gerekebilir. İnsanlar ruhsal olarak bir gerginlik içerisine girdiği zaman farklı tepkiler verebilir. Bir şeylerden korkma, aşırı titizlik, olmayan şeyleri görme veya depresyona girme gibi durumlar da vücut buna farklı yollarla tepki verebilir" dedi.

Ağrıların nedenleri hakkında da bilgi veren Dr. Gül, şunları söyledi:

"Psikolojik ağrı tipleri; baş ağrıları, kas ağrıları, sırt ağrısı ve karın ağrısı psikojen ağrının en yaygın tiplerinden bazılarıdır. Psikolojik ağrının nedeni geçmişte yaşanan sorunlar örnek vermek gerekirse zihinsel hasar, kötü anılar, bir yakınını kaybetmenin acısı gibidir. Bunun sebebi şimdiki zamanda da olabilir, bu da doğrudan insan ruhuyla bağlantılı süreçlerden ya da dış durumlardan kaynaklı olması olasıdır. Gelecekle bağlantılı da olabilir. Örneğin; zor durumda olanların beklentileri, varsayıma dayalı korkular, bazı olası olay ve sonuçlar gibi. Kaygı ve endişe bunları tetikleyebilir. Bu ve bunun gibi sorunları yaşayanların mutlaka doktor desteği alması önemlidir."