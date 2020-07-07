Boğaz Ağrısına Ne İyi Gelir Nasıl Geçer? Evde Boğaz Ağrısı Nasıl Geçer? Yanma, İltihap, Şişliğe İyi Gelen Şeyler

Boğaz ağrıları çeşitli şekillerde karşımıza çıkabilir. İltihap, yanma ve şişlik ile kendini gösteren rahatsızlığa genellikle kış aylarında rastlanır. Yaz aylarında da soğuk su tüketimi nedeniyle insan hayatına olumsuz yönde etki etmektedir. Bu noktada boğaz ağrısına ne iyi gelir ve boğaz ağrısı nasıl geçer gibi sorular akıllara gelir. Yutkunamıyorum şikâyeti ile evde doğal çözüm yolları arayarak bu rahatsızlığı atlatmak isteyenler ayrıntılara bu başlık altında ulaşabilir. Boğaz ağrısı enfeksiyonu yanması, iltihabı ve şişliği nasıl geçer başlığı altından boğaz ağrısına iyi gelen şeyler görebilirsiniz. Peki, boğaz ağrısına ne iyi gelir ve nasıl geçer?

Boğaz Ağrısına Ne İyi Gelir?

Boğaz ağrısına iyi gelen şeyleri araştırarak evde doğal yollar ile bu ağrılardan kurtulmak isteyenler doğru yerdeler. Günümüzün en sık rastlanan rahatsızlıkları arasında belki de ilk sırada yer alan boğaz ağrılarına her mevsimde rastlanmaktadır. Kışın soğuk havalar nedeniyle, yazın ise soğuk su tüketimi nedeniyle ortaya çıkan bu rahatsızlık ileri boyutta olmadığı sürece evde doğal yollar ile iyi edilebilir.

Adaçayı gargarası

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, boğaz enfeksiyonlarına karşı adaçayı gargarasını önerdi. Saraçoğlu'nun açıkladığı karışım şöyle;

Bir su bardağı suyun içerisine bir tatlı kaşığı Adaçayı ekleyin. On dakika kapağı kapalı olarak demleyin. Bu karışım ile günde iki üç kez gargara yapın. Eğer kronik bir durum var ise adaçayı gargarasına üç dört yaprak Ebegümeci bitkisi yaprağı ilave edin. Gargarayı bu şekilde yapın.

Boğaz Ağrısı Nasıl Geçer?

Tuzlu su gargarası: Ilık tuzlu su ile gargara yapmak, boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Tuz, mukusu şişmiş, iltihaplı dokunuzdan çeker ve rahatsızlığı gidermeye yardımcı olur.

Bal: Balla tatlandırılmış ılık çay, tahriş olmuş boğazınızı yatıştırmaya yardımcı olabilir. Çay ayrıca, boğaz ağrısının tedavisinde bir başka önemli adım olan sizi nemlendirir. Bir sonraki boğaz ağrısı gıdıklamaya başladığında bir fincan demleyin.

Antibakteriyel, ağrı kesici ve zengin antioksidan kaynağı olarak hizmet eden ve iltihabı azaltmaya yardımcı olan yeşil bir çay seçmeyi düşünebilirsiniz.

Nane: Nane nefesi tazeleme kabiliyeti ile bilinir. Seyreltilmiş nane yağı spreyleri de boğaz ağrısını hafifletebilir. Nane, ince mukus ve boğaz ağrısı ve öksürüğü sakinleştirmeye yardımcı olan mentol içerir. Nane ayrıca iyileşmeyi teşvik edebilecek anti-enflamatuar, antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahiptir.

Boğaz Yanması, Şişliği ve İltihabı Nasıl Geçer?

Kabartma tozu gargarası: Tuzlu su gargarası daha yaygın olarak kullanılırken, tuzlu su ile karıştırılmış gargara kabartma tozu da boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Bu çözeltinin gargara edilmesi bakterileri öldürebilir ve maya ve mantarların büyümesini önleyebilir.

Çemen otu: Çok yaygın olarak bilinmese de Çemen otunun birçok sağlık yararı vardır. Aynı zamanda birçok formu vardır. Çemen otu tohumu yiyebilir, topikal yağı kullanabilir veya çemen otu çayı içebilirsiniz. Çemen otu çayı boğaz ağrısı için doğal bir ilaçtır.

Sarımsak: Sarımsak ayrıca doğal antibakteriyel özelliklere sahiptir. Enfeksiyonlarla mücadele yeteneği ile bilinen bir organosülfer bileşiği olan allisin içerir.

Acı biber: Genellikle ağrı kesici olarak kullanılan acı biber, ağrı reseptörlerini bloke ettiği bilinen doğal bir bileşik olan kapsaisin içerir.

Bilimsel olarak kanıtlanmamış olmasına rağmen, ılık su ve bal ile karıştırılmış acı yutmak, boğaz ağrısı için ağrının giderilmesine yardımcı olabilir. İlk yanma hissinin yaygın olduğunu unutmayın. Ağzınızda açık yaralar varsa kırmızı biber alınmamalıdır. Her ikisi de çok sıcak olabileceğinden, birkaç damla acı sos veya hafif bir acı serpin ile başlayın.

Ulusal Kanser Enstitüsü Güvenilen Kaynak, 1 bardak ılık su, 1/4 çay kaşığı kabartma tozu ve 1/8 çay kaşığı tuzun bir arada gargara yapmasını ve hafifçe terlemesini önerir. Durulamayı gerektiğinde her üç saatte bir kullanmanızı öneririz.

Boğaz Ağrısına İyi Gelen Şeyler Nedir?

Boğazı nemli tutun.

Bol su tüketimi gereklidir.

Çok konuşmamalıyız. Boğazı yorarsak daha çok tahrişe sebep olacaktır.

Alkol ve sigara tüketmemeliyiz.

Kafein içeren içeceklerden uzak durmalıyız.

Et ve tavuk suyu içebiliriz.

Ilık su ile bal karışımı içebiliriz.

Tuzlu su ile gargara yaparsak boğazı yumuşatır.

Pastil kullanarak boğazı yumuşatabilirsiniz.

Boğaz Enfeksiyonu Belirtileri Nelerdir?

Boğazda yanma

Boğazda kuruluk hissi

Boğazda şişlik

Ağız tadının değişmesi

Ağız kokusu oluşması

Ateş

Terleme

Halsizlik

Baş ağrısı

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