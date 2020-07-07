Emziren anneler maske takmalı

Anne adaylarının ve annelerin büyük endişelerle geçirdiği pandemi sürecinin sonuna henüz gelmedik. Bu nedenle önlemlerimizi, normalleşme sürecinde de sürdürmemiz hayati önem taşıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gökçen Erdoğan, hamilelik döneminde tedbirli, sağlıklı ve mutlu olmanın yollarını anlattı…Dünya Sağlık Örgütü, zaman içinde bulaş yolundan tedbirlerin şekline dek pek çok konuda farklı görüşler sundu. Aslında araştırmaların genişletilmesi, tecrübelerin raporlanması, dünyanın hemen her bölgesinde farklı seyreden vakalarla karşılaşılması sonucu, verilerdeki değişiklikler de olağan.Pandemi sürecinde en çok karşılaştığım sorular; Covid-19'un anneden bebeğe geçip geçmeyeceği, Covid taşımayan bir annenin bebeğinin virüsle doğup doğmayacağı ve doğum sürecinin sağlık kuruluşlarında nasıl yürütüleceği ile ilgiliydi. Çünkü kamuda ve özel sektörde, sorunlu durumlar hariç gebelik takibinin bile askıya alındığı bir süreçten geçtik.Gebelerimiz bu süreçte online destekten ve iletişimden çoğu zaman memnun oldular. Güvende hissetmelerine yardımcı olan evde kalma sürecini de desteklemiş oldular. Üstelik normal şartlarda kamuda gebelik takibi yaptıran ve özel sektör için imkan bulamayan pek çok gebeye de online destek verdim.Doğumlarda ise her şeyin yolunda gitmesi halinde hem normal doğum, hem sezaryen doğum sonrası annelerimizi bir gece hastanede misafir edip sonra bebekleriyle eve uğurladık ve refakatçi sistemi işlemedi. Üstelik benim gördüğüm bütün taze anneler de bunu sevdiler. Aslında taze anne ve babanın baş başa oldukları özel bir süreçti ve mecburi de olsa deneyimlenmiş oldu.Komplikasyon halinde ise anneler, bebekleriyle birlikte izole biçimde hastanede daha uzun da kalabildiler. Sağlık sistemimiz hem kamuda, hem özel sektörde sağlık güvenliğini korumaya yönelik son derece titiz önlemler almıştı ve genel olarak başarılı, sağlıklı mutlu doğumlar, kavuşmalar gerçekleşti.Virüsün anneden bebeğe geçişiyle ilgili makale sayısı az ve tam olarak budur diyeceğimiz bir bilgi olmamakla birlikte böyle bir vertikal geçişin olduğunu gösteren bir çalışma da yok. Geçişin olmadığını düşünüyoruz. Ancak sağlık önlemleri kapsamında annenin emzirirken maske takması önemli ve bunu kesinlikle önemsiyoruz. Hastane ortamından virüs kapma olasılığı ise elbette herkes için olduğu gibi anne ya da bebek için de var ama gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki bu konuda çok ama çok sıkı önlemler alındı ve alınıyor.Çocukların virüsü taşımadığına ve onlara bulaşmayacağına dair bilgiler, bildiğiniz üzere kısa süre sonra yerini virüs taşıyıcısı olabildikleri ama yetişkinlere nispeten çok daha hafif atlatabildikleri bilgisine bıraktı. Tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Gebelerin korunması, beslenmesi, bağışıklıklarının yüksek tutulması, doğum sonrası dışarıyla temasın minimumda tutulması hâlâ çok ama çok önemli.