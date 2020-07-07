İstanbul'da sivrisinek kabusu... Bu kan grubunda olanlar dikkat!

0 KAN GRUBU DİKKAT!

0 kan grubu bireyleri daha çok tercih ediyorlar. Sivrisinek ısırığı 0 kan grubu kişilerde daha çok meydana geliyor. Yapılan araştırmalara göre bunun nedeni, 0 kan grubundaki kişilerin vücutlarında farklı bir kimyasal madde salgılanmasıdır. Sivrisinekler bu maddeyi algılayıp ısırıyor.