İstanbul'da sivrisinek kabusu devam ediyor. Hastanelere yoğun bir şekilde sivrisinek şikayetiyle giden hasta sayısında artış meydana geldi. Geçen yıl ve bu yıl artan sivrisinek sorunun temel sebebi ise, mevcut ilaçlara karşı dirençli olmaları.
İstanbul'da sivrisinek kabusu... Bu kan grubunda olanlar dikkat! | Video
0 KAN GRUBU DİKKAT!
0 kan grubu bireyleri daha çok tercih ediyorlar. Sivrisinek ısırığı 0 kan grubu kişilerde daha çok meydana geliyor. Yapılan araştırmalara göre bunun nedeni, 0 kan grubundaki kişilerin vücutlarında farklı bir kimyasal madde salgılanmasıdır. Sivrisinekler bu maddeyi algılayıp ısırıyor.
Haziran ayının yağışlı geçmesinin ardından sivrisinek sayısında artış meydana geldi.
Avcılar, Başakşehir, Küçükçekmece bölgesinde yaşayan vatandaşlar camlarını açamadıklarını belirtirken, sinek ısırığının uzun süre geçmediğini ve yaraya dönüştüğünü belirtiyor.