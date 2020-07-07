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'da sivrisinek kabusu... Bu kan grubunda olanlar dikkat!

'da sayıları hızla artan sivrisinekler kan emmek için hangi kan grubu insanları tercih ediyor? İstanbul'da sivrisineklerin sayısı neden artıyor? Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, İstanbul'da böcek ve sinek ısırması şikayeti ile başvuru sayılarında anormal bir atış gösterdiğini belirterek; sivrisineklerin kimyasallara karşı direnç geliştirmiş olma ihtimallerine dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 7.7.2020 12:46 Son Güncelleme: 7.7.2020 13:11 ABONE OL
İstanbul'da sivrisinek kabusu... Bu kan grubunda olanlar dikkat!

'da sivrisinek kabusu devam ediyor. Hastanelere yoğun bir şekilde sivrisinek şikayetiyle giden hasta sayısında artış meydana geldi. Geçen yıl ve bu yıl artan sivrisinek sorunun temel sebebi ise, mevcut ilaçlara karşı dirençli olmaları.

İstanbul'da sivrisinek kabusu... Bu kan grubunda olanlar dikkat! | Video

İstanbul'da sivrisinek kabusu... Bu kan grubunda olanlar dikkat!

0 KAN GRUBU DİKKAT!

0 kan grubu bireyleri daha çok tercih ediyorlar. Sivrisinek ısırığı 0 kan grubu kişilerde daha çok meydana geliyor. Yapılan araştırmalara göre bunun nedeni, 0 kan grubundaki kişilerin vücutlarında farklı bir kimyasal madde salgılanmasıdır. Sivrisinekler bu maddeyi algılayıp ısırıyor.

İstanbul'da sivrisinek kabusu... Bu kan grubunda olanlar dikkat!

Haziran ayının yağışlı geçmesinin ardından sivrisinek sayısında artış meydana geldi.

İstanbul'da sivrisinek kabusu... Bu kan grubunda olanlar dikkat!

Avcılar, Başakşehir, Küçükçekmece bölgesinde yaşayan vatandaşlar camlarını açamadıklarını belirtirken, sinek ısırığının uzun süre geçmediğini ve yaraya dönüştüğünü belirtiyor.

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İstanbul'da sivrisinek kabusu... Bu kan grubunda olanlar dikkat!
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