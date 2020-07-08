Ananasın faydaları nelerdir, nelere iyi gelir? Ananas nasıl yenir? İşte ananasın faydaları ve besin değeri!

Ananasın faydaları ve zararları ile ilgili bugüne kadar pek çok bilimsel araştırma yapılmıştır. Tıp alanında yoğun olarak kullanılmasa da ananas, birçok beslenme ve diyet uzmanı tarafından hem beslenmesine dikkat edenlere hem de kronik hastalara tavsiye edilmektedir. Ananasın faydaları arasında en çok bilinen özellik, A ve C vitamini açısından zengin oluşudur. Elbette ananasın yetiştiği iklim ve doğal olup olmaması, içindeki besin değerlerini etkilemektedir. Bu başlık altında, ananasın faydaları ve zararları hakkında bilgiler yer almaktadır. Eğer siz de beslenmenize dikkat ediyor veya diyet programı uyguluyorsanız, ananasın besin değeri ve kalorisi de aşağıda yer alıyor!

ANANASIN FAYDALARI NELERDİR? MUCİZE MEYVE ANANASIN SAĞLIĞA FAYDALARI!

Yapılan bilimsel araştırmalara göre ananaslar bromeliad ailesinin üyeleridir ve yenilebilen meyve üreten tek bromeliad türüdür. Tıpkı Hindistan cevizinde olduğu gibi her ananas ölçeği ayrı bir çiçek veya meyvedir.

Ananasların sağlığa yararları oldukça fazladır. Ananas yüksek miktarda C vitamini ve manganez içermektedir. Ananaslar diyet lifi ve bromelain (ihtiyacımız olan bir enzim) elde etmek için harika meyvelerdir. Antioksidan özellikleri için önemli olan yüksek miktarlarda manganezin yanı sıra ananaslar, enerji üretiminde rol oynayan yüksek miktarda tiamin (bir tür B vitamini) içermektedir.

Avrupalı kaşifler, 17. yüzyılda Güney Amerika'da çam kozalağı gibi görünen bir meyve bulduğunda, bunu ananas olarak adlandırdılar. Dışarıdaki pullu yumrulara "gözler" denir. Bir dilim kestiğinizde hem tatlı hem de turta kıvamında olan parlak sarı etini bulacaksınız. Yüzyıllar boyunca ananaslar o kadar nadirdi yenilen bir meyveydi ki, sadece çok varlıklı insanlar onları satın alabiliyordu. Bazı insanlar akşam yemeğinde gösteriş için bu egzotik meyveyi kirlarmış. Bugün, Filipinler, Endonezya, Hindistan ve Çin gibi tropikal ya da subtropikal ülkelerde ananas yetişmektedir. Marketler ve pazarlar onları dünyanın her yerine taşıyor.

Market veya manavdan bir tane satın aldığınızda fark etmeyebilirsiniz, ancak farklı ananas türleri vardır. En popüler ikisi, küçük dikenli yaprakları olan silindir şeklindeki "Pürüzsüz Cayenne" ve bilim adamlarının Hawaii'deki bir laboratuvarda yarattığı "Ekstra Tatlı" çeşididir.

Antioksidanlar açısından zengindir

Bazı kültürlerde ananas tıbbi bir bitkidir. Çünkü iltihabı azaltabilecek bromelain adı verilen bir maddeye sahiptir. Tezgahın üzerinde bromelain takviyeleri ve içinde bromelain olan cilt kremleri satın alabilirsiniz. Ancak besinlerinizi hap ve kremlerden ziyade yiyeceklerden almak en iyisidir.

Ananasdaki vitamin ve mineraller viral ve bakteriyel enfeksiyonları kısaltmaya ve kemiklerinizi güçlendirmeye yardımcı olabilir. Ananasın sperm kalitesini artırarak kanserin önlenmesine ve hatta doğurganlığa yardımcı olabileceğine dair çok az kanıt vardır.

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Bizzat ananas ile ilgili doğrudan bilimsel çalışmalardan ziyade, anansın da içerdiği bromelain takviyeleri çalışmaları, ananas yemenin aşağıdakilere yardımcı olabileceğini göstermektedir:

Göğüs ağrısı

Bronşit

Sinüs enfeksiyonları

Artrit

Kan pıhtıları

İshal

Kas ağrısı

Göz hastalıkları

Gut

ANANASIN BESİN DEĞERİ: ANANAS KAÇ KALIRİDİR?

Bir kase taze ananas şu değerlere sahiptir:

Kalori: 82 gram

Protein: 0.89 gram

Yağ: 0.20 gram

Karbonhidratlar: 22 gram

Elyaf: 2.3 gram

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ANANAS NASIL SOYULUR VE KESİLİR?

Ananasın soyulması için uzun bir bıçağa ihtiyacınız olacak.

İlk olarak nanası üstünden ve altından kesin

Ananası tabanına dik olarak çevirin. Ananasın kenarındaki koyu kahverengi "gözlere" dikkat edin. Bunlar ananas boyunca uzunlamasına yer alırlar ve çok hoş olmayan bir tada sahiptir.

İşte, o kahverengi noktaları dahil ederek kesiniz ananasın kenarlarını yontar gibi kesiniz.

Daha sonra istediğiniz şekilde dilimlere ayırabilirsiniz.

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