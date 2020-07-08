Lezzetli meyve ahududunun faydaları nelerdir, nelere iyi gelir? İşte ahududunun faydaları ve besin değeri

Ahududu, günlük beslenmenizde dengeli tükettiğiniz takdirde, bağışıklık sisteminden dolaşım sisteminize kadar birçok fonksiyonunuzu destekleyecek özelliklere sahiptir. Fideden yetiştirilebilen ahududu, fazla sık tüketilmese de ülkemizde popüler bir meyvedir. Bu nedenle de ahududunun faydaları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, ahududunun faydaları nelerdir, besin değeri ve kalorisi ne kadar? İşte, bu mucize meyve hakkında merak edilenler…

AHUDUDUNUN ZARARLARI VE FAYDALARI BURADA!

Lezzetli ve bilindik bir meyve olduğu için ahududu faydaları vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaktadır. Ahududu, içerdiği C vitamini ve lif miktarı nedeniyle ön plana çıkmaktadır ancak potasyum, A vitamini ve kalsiyum açısından da zengin bir meyvedir.

AHUDUDU FAYDALARI: AHUDUDU NE İŞE YARAR?

Ahududu Ksilitol Açısından zengindir. Ahududu kalorisi düşük, lif ve antioksidan bakımından zengindir. 100 gram ahududu sadece 52 kaloridir ancak 6.5 gram lif içerir! Ahududu ayrıca düşük kalorili bir şeker ikamesi olan ksilitol içerir. Bir çay kaşığı ksilitol, şekerdeki 15 kaloriye kıyasla sadece 9.6 kalori taşır. Ksilitol bağırsaklarda basit şekere göre daha yavaş kan içine emilir ve yüksek glisemik indekse katkıda bulunmaz. Ahududu suyunun sağlık yararları her meyveye ne kadar iyilik yaptıklarından dolayı çeşitlidir ve çoktur.

Kefirin faydaları: Şifalı içecek Kefir nedir ve hangi hastalığa iyi gelir?

Ahududu tüketmek kalp hastalığı riskini azaltır: Ahududu, kan basıncını ve kalp atışını düzenlemeye yardımcı olan yüksek bir potasyum içeriğine sahiptir. Ek olarak, kırmızı kan hücreleri üreten demir, bakır ve manganez gibi mineraller bakımından zengindir.

Kilo vermeye yardımcı meyve ahududu: Diyet lifi ve manganez bakımından yüksek, ahududu sindirim sürecini yavaşlatır ve sizi daha uzun süre dolu hissetmenizi sağlar. Ayrıca, dehidrasyonla savaşan yüksek su ve potasyum içeriğine sahiptirler.

Ahududu göz sağlığını destekler: Ahudududaki A ve C vitamini, göz zarlarını temizleyerek ve kurumasını önleyerek göz hastalığına karşı savaşır.

Kanserle savaşmaya yardımcı olur: Ahududu meyvesi, dünyadaki kanserle savaştığı bilinen herhangi bir meyvenin en yüksek antioksidan konsantrasyonlarından birine sahiptir. Ayrıca ahududular bitki besleyicileri yoluyla iltihabı azaltırlar.

Bağışıklığı artırır: Ahududu bakımından zengin C vitamini içeriği, günlük enfeksiyon ve hastalıklara karşı bağışıklığı arttırırken, aynı zamanda virüslerle savaşmak için kan hücrelerini temizler.

Sağlıklı cilt: pürüzsüz bir cilt ister misiniz? Ahudududaki antioksidanlar kemik, deri ve kan damarlarının hücre yenilenmesini arttırırken hasarlı cilt dokusunu onarır.

Zerdeçalın faydaları: Şifalı baharat Zerdeçal nedir, nasıl tüketilir?

AHUDUDU ZARARLARI NELERDİR?

Ahududu alerjiniz varsa bu meyveyi yememelisiniz.

Meme kanseri, yumurtalık kanseri veya rahim kanseri geçmişiniz varsa veya devam ediyorsa, doktora tavsiyesi ile tüketmelisiniz. Şu alerjik reaksiyon belirtilerinden herhangi birine sahipseniz acil tıbbi yardım alın: kurdeşen; zor nefes alma; yüzünüzün, dudaklarınızın, dilinizin veya boğazınızın şişmesi.

Ahududu yan etkileri net olarak bilinmemektedir.

Bu, yan etkilerin tam bir listesi değildir ve diğerleri oluşabilir. Yan etkiler hakkında tıbbi tavsiye için doktorunuzla görüşmelisiniz.

AHUDUDUNUN BESİN DEĞERLERİ: AHUDUDU KAÇ KALORİ?

Bir fincan (123 gram) kırmızı ahududu şu besin değerlerine sahiptir:

(RDI: Günlük tüketilmesi tavsiye edilen miktar)

Kalori: 64

Karbonhidrat: 14.7 gram

Elyaf: 8 gram

Protein: 1.5 gram

Yağ: 0,8 gram

C Vitamini: RDI'nın %54'ü

Manganez: RDI'nın %41'i

K Vitamini: RDI'nın %12'si

E Vitamini: RDI'nın %5'i

B vitaminleri: RDI'nın %4-6'sı

Demir: RDI'nın %5'i

Magnezyum: RDI'nın %7'si

Fosfor: RDI'nın %4'ü

Potasyum: RDI'nın %5'i

Bakır: RDI'nın %6'sı

AHUDUDU VE BÖĞÜRTLEN ARASINDAKİ FARK

Böğürtlen ve ahududu benzer dış görünüşlerinden dolayı genellikle birbirleriyle karıştırılır.

Yetiştikleri asma üzerinde onlara ayırmak zor. Böğürtlen, ahududulardan daha dikenlidir, ancak dikensiz böğürtlen de vardır.

Ancak, hasattan sonra farkı söylemek daha kolaydır. Meyvenin saptan koparıldığı tarafına bakın. Ahududu, içi boş bir çekirdeğe sahiptir. Böğürtlenler gövdeye bağlı oldukları beyaz veya yeşil bir çekirdeğe sahip olurlar.

Her ikisi de yumuşak, bozulabilir meyvelerdir, ancak içi boş çekirdeği nedeniyle, siyah ahududu böğürtlenlerden daha yumuşaktır ve daha kolay bozulabilir.

Karanfilin faydaları: Şifalı baharat karanfil ne işe yarar ve hangi hastalığa iyi gelir?