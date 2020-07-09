Boyalı ve yıpranmış saçlar için maske önerileri: Boyalı saç bakımı nasıl yapılır?

İnsanda kafa üzerinde bulunan kıl kümesine saç denilmektedir. Saçlarımızı bazen mecburiyetten yaş almadan dolayı beyazladığı için, bazen de kendimizde değişiklik yapmak için boyamak isteriz. Ancak saçımızda yapmış olduğu bazı değişimler saçlarımızı yıpratabilmekte, eski canlılığını kaybedebilmektedir. Boyadan sertleşen saç nasıl açılır? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Evde boyalı saç bakımı işte detaylar.
BOYALI SAÇ BAKIMI NASIL YAPILIR?
BOYALI SAÇLAR İÇİN ŞAMPUAN
Boyanmış olan saçlarınız için şampuan ve bakım kremini duşun ilk başında uygulayın. Ayrıca saç bakım kremini duş süresinde durulamayın. Bu uygulamayı haftada bir defa derinlemesine onarıcı saç maskesi de uygulayarak yapabilirsiniz.
Uyuyacağınız vakit gece yatarken durulanmayan bir bakım ürünü kullanınız. Bu bakım ürünü, boyama işleminden kaynaklanan hasarın bir kısmını gidermeye yardımcı olacaktır.
Ilık bir duş ile saçınızı yıkayınız. Köpüksüz şampuanlar kullanmaya özen gösterin.
BOYALI SAÇLAR İÇİN MASKE TARİFİ
İşlem görmüş, boyanmış saçlarınızın bakımı için evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemler ile saçlarınız besleyebilirsiniz. Bu yöntemler;
Aloe Vera Maskesi tarifi
Malzemeler:
Hazırlanışı:
Bir kaşık zeytinyağı ile aloe vera bitkisinin özünü iyice karıştırın. Daha sonra elde dilen bu karşımı saçınıza uygulayın ve 15 dakika boyunca saç kökünden ucuna kadar masaj yapın. Arkasından ılık bir suyla yıkayın. Bu maskeyi haftada 2-3 kez uygulayabilirsiniz.
Avokado Maskesi tarifi
Bir diğer maske avokado meyvesinden maske yapımıdır. Bunun için öncelikle olgun bir avokadoyu iyice ezin. Daha sonra bir çorba kaşığı buğday tohumu yağı ilave edin. Bu karşımı iyice karıştırın. Ardından elde edilen bu karşımı saçınıza uygulayarak bir saat kadar bekletin. Sonra saçınızı ılık bir suyla yıkayın.
BOYADAN SERTLEŞEN SAÇ NASIL AÇILIR?
EVDE BOYALI SAÇ BAKIMI
Zeytinyağlı saç bakım maskesi:
Öncelikle 1 çay bardağı zeytinyağını hafif ısıtın. Daha sonra ısınan bu yağın içine yarım limon 2 tatlı kaşığı bal ilave edin. Ardından tüm saçınıza diplerinden başlayarak iyice yedirin. Bu uygulama 15 dakika olacak şekilde bekleyin. Daha sonra saçlarınızı ılık su ile durulayın. Böylelikle saçlarınız daha yumuşak ve daha sağlık bir görünüm elde eder. Bu uygulamayı haftada 2 defa yapabilirsiniz.En iyi ve etkili sivilce maskesi tarifleri: Evde yağlı ciltler için doğal ve bitkisel sivilce maskesi tarif önerileri