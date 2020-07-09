Boyalı ve yıpranmış saçlar için maske önerileri: Boyalı saç bakımı nasıl yapılır?

İnsanda kafa üzerinde bulunan kıl kümesine saç denilmektedir. Saçlarımızı bazen mecburiyetten yaş almadan dolayı beyazladığı için, bazen de kendimizde değişiklik yapmak için boyamak isteriz. Ancak saçımızda yapmış olduğu bazı değişimler saçlarımızı yıpratabilmekte, eski canlılığını kaybedebilmektedir. Boyadan sertleşen saç nasıl açılır? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Evde boyalı saç bakımı işte detaylar.

BOYALI SAÇ BAKIMI NASIL YAPILIR?

Boyamış olduğumuz saçların bakımı için öncelikle; Kullandığınız saç kreminin içerisinde amonyak bulunmamasına özen gösteriniz. Saçlarınızın rengini koruyabilecek saç kremi kullanınız. Saçınızı en az 3 defa yıkayınız. Çok fazla saçınızı yıkarsanız eğer saç boyanız akabilir. Ayrıca kuru şampuan kullanabilirsiniz. Saçınızı yıkarken ılık ya da soğuk su ile yıkamaya özen gösteriniz. Her yıkamada saçı şampuanlamayınız. Kremlemeye de özen gösteriniz. Bu şekilde saçı yumuşatmış olursunuz. Boyalı saçlarınız için bakım yağı ve maske uygulayarak daha canlı bir görünüm sağlayabilirsiniz. Fön, maşa gibi ısı veren aletlerden saçınızı uzak tutunuz. Eğer ki kullanmakta kararlıysanız eğer ısıya karşı koruyucu kremlerden yararlanabilirsiniz. B ve C vitamini almaya özen gösteriniz. B ve C vitamini saçın ve saç derisinin sağlığı için etkili vitamindir. Saçlarınızı güneş ışığından koruyun. Bunun için güneş ışınlarından saçınızı koruyacak kremler kullanınız.

Evde yapabileceğiniz çok kolay saç maskesi tarifi

BOYALI SAÇLAR İÇİN ŞAMPUAN

Boyanmış olan saçlarınız için şampuan ve bakım kremini duşun ilk başında uygulayın. Ayrıca saç bakım kremini duş süresinde durulamayın. Bu uygulamayı haftada bir defa derinlemesine onarıcı saç maskesi de uygulayarak yapabilirsiniz.

Uyuyacağınız vakit gece yatarken durulanmayan bir bakım ürünü kullanınız. Bu bakım ürünü, boyama işleminden kaynaklanan hasarın bir kısmını gidermeye yardımcı olacaktır.

Ilık bir duş ile saçınızı yıkayınız. Köpüksüz şampuanlar kullanmaya özen gösterin.

BOYALI SAÇLAR İÇİN MASKE TARİFİ

İşlem görmüş, boyanmış saçlarınızın bakımı için evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemler ile saçlarınız besleyebilirsiniz. Bu yöntemler;

Aloe Vera Maskesi tarifi

Malzemeler:

İki aloe vera sapı

Bir çorba kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı:

Bir kaşık zeytinyağı ile aloe vera bitkisinin özünü iyice karıştırın. Daha sonra elde dilen bu karşımı saçınıza uygulayın ve 15 dakika boyunca saç kökünden ucuna kadar masaj yapın. Arkasından ılık bir suyla yıkayın. Bu maskeyi haftada 2-3 kez uygulayabilirsiniz.

Avokado Maskesi tarifi

Bir diğer maske avokado meyvesinden maske yapımıdır. Bunun için öncelikle olgun bir avokadoyu iyice ezin. Daha sonra bir çorba kaşığı buğday tohumu yağı ilave edin. Bu karşımı iyice karıştırın. Ardından elde edilen bu karşımı saçınıza uygulayarak bir saat kadar bekletin. Sonra saçınızı ılık bir suyla yıkayın.

BOYADAN SERTLEŞEN SAÇ NASIL AÇILIR?

Saçınıza yapmış olduğunuz boyadan dolayı sertleşen saçınızı yumuşatmak için öncelikle; Nem takviyesi yapmaktır. Saçınız neme ihtiyaç duyar. Dolayısıyla saç bakımın için kullanacağınız ürünlerin nem destekli olmasına özen gösterin. Her duşta saç kremi kullanınız. Böylelikle boyadan dolayı meydana gelen kuruluk gitmiş olacaktır.

Saçlarınızı fön ile şekillendirmeye bir süre ara veriniz.

Saç bakım yağı kullanmaya özen gösteriniz.

EVDE BOYALI SAÇ BAKIMI

Zeytinyağlı saç bakım maskesi:

Öncelikle 1 çay bardağı zeytinyağını hafif ısıtın. Daha sonra ısınan bu yağın içine yarım limon 2 tatlı kaşığı bal ilave edin. Ardından tüm saçınıza diplerinden başlayarak iyice yedirin. Bu uygulama 15 dakika olacak şekilde bekleyin. Daha sonra saçlarınızı ılık su ile durulayın. Böylelikle saçlarınız daha yumuşak ve daha sağlık bir görünüm elde eder. Bu uygulamayı haftada 2 defa yapabilirsiniz.

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