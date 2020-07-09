Doğum sonrası kilo verme teknikleri ve egzersizleri! Doğum sonrası kilo vermek için ne yapılır?

Kadınlarda doğum sonrasındaki kilo verme hızı, aslında hamilelik süreci içerisinde alınan kilo ile ilişkilidir. Hamilelik sürecinde normal seviyelerde ( 9-12 ) kilo alındıysa kilo verme süreci de doğum sonrasında oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşebilmektedir. Özellikle emziren annelerin bu kiloları 6 ay içerisinde verebildikleri görülmüştür. Bu anlamda emzirme, sadece bebek için değil anne için de oldukça faydalıdır. Emziren anneler, ağır bir spor yapmış gibi kalori yakmaktadır ve bu da kilo verme sürecini hızlandıran etkilerden yalnızca biridir. Her anne sağlık veya psikolojik sebeplerden ötürü emzirme işlemini gerçekleştiremeyebilir. Bu durum oldukça normaldir. Ancak bu gibi durumlarda doğum sonrası kilo vermek zorlaşabilir ve bir takım egzersiz tekniklerinden veya sağlıklı diyetlerden destek alınabilir. Sezaryenle doğum sonrasın kilo verme süreci de zorlaşabilir ve çok fazla egzersiz yapılması tavsiye edilmez. Bu gibi durumlarda en sağlıklı yöntem düzenli yürüyüş yapıyor olmaktır. Doğum sonrası kilo vermede en önemli kriter ise genetik faktörlerdir. Normal doğum olmasına ve emzirmenin gerçekleşmesine rağmen kilo vermek bazı kadınlar için oldukça zordur. Bu sebeple, bu süreçte yapılması gerekenlerin herkes için farklı olduğunu unutmamak gerekir.
Doğum sonrası kilo verirken dikkat edilmesi gerekenler
Doğum sonrası örnek beslenme menüsü
Kahvaltı: tuzsuz peynir ( 30- 40 gr ), 2 ince dilim tam tahıllı ekmek, 1 bardak sür veya 1 adet haşlanmış yumurta, 3-4 adet ceviz içi
Ara öğün: 1 bardak şekersiz komposto veya 1 porsiyon meyve, 10 adet fındık
Öğle: 1 tabak sebze yemeği veya kuru baklagil yemeği, zeytinyağlı ve limonlu bol yeşil salata, 3 kaşık bulgur pilavı veya 1 dilim tam buğday ekmeği, 1 kase kadar yoğurt veya cacık
Ara öğün: 1 bardak ayran ve tam buğday ekmeğinden beyaz peynirli domatesli tost
Akşam: 1 kase sebze çorbası, 4 adet köfte ( et, tavuk veya balık tercih edebilirsiniz ), bol yeşil salata ( zeytinyağı ve limon ile ), 1 dilim tam buğday ekmeği veya 4 kaşık bulgur pilavı