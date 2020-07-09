Doğum sonrası kilo verme teknikleri ve egzersizleri! Doğum sonrası kilo vermek için ne yapılır?

Kadınlarda doğum sonrasındaki kilo verme hızı, aslında hamilelik süreci içerisinde alınan kilo ile ilişkilidir. Hamilelik sürecinde normal seviyelerde ( 9-12 ) kilo alındıysa kilo verme süreci de doğum sonrasında oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşebilmektedir. Özellikle emziren annelerin bu kiloları 6 ay içerisinde verebildikleri görülmüştür. Bu anlamda emzirme, sadece bebek için değil anne için de oldukça faydalıdır. Emziren anneler, ağır bir spor yapmış gibi kalori yakmaktadır ve bu da kilo verme sürecini hızlandıran etkilerden yalnızca biridir. Her anne sağlık veya psikolojik sebeplerden ötürü emzirme işlemini gerçekleştiremeyebilir. Bu durum oldukça normaldir. Ancak bu gibi durumlarda doğum sonrası kilo vermek zorlaşabilir ve bir takım egzersiz tekniklerinden veya sağlıklı diyetlerden destek alınabilir. Sezaryenle doğum sonrasın kilo verme süreci de zorlaşabilir ve çok fazla egzersiz yapılması tavsiye edilmez. Bu gibi durumlarda en sağlıklı yöntem düzenli yürüyüş yapıyor olmaktır. Doğum sonrası kilo vermede en önemli kriter ise genetik faktörlerdir. Normal doğum olmasına ve emzirmenin gerçekleşmesine rağmen kilo vermek bazı kadınlar için oldukça zordur. Bu sebeple, bu süreçte yapılması gerekenlerin herkes için farklı olduğunu unutmamak gerekir.

Doğum sonrası kilo verirken dikkat edilmesi gerekenler

Kilo verme sürecinde acele etmeniz sakıncalıdır. Hamilelik boyunca alınan kilolar 9 ay gibi bir süreç içerisinde alınmıştır ve verirken de uzun bir süreye ihtiyaç duyuyor olmanız normaldir. Hızla kilo vermek için düşük kalorili diyetlere başvurmanız tavsiye edilmemektedir.

Düşük kalorili diyetler anne sütünün verimini azaltır ve bazı vitamin ve minerallerin kaybına sebep olabilir. Çok düşük karbonhidratlı ve düşük proteinli diyetler yapmanız süt miktarının azalmasına da sebep olmaktadır.

Dengeli ve yeterli beslenmeniz önemlidir. Emziren anneler gün içerisinde yalnızca emzirmeye bağlı olarak yaklaşık 700 kalori yakmaktadır. Bu yüzden yeteri kadar besin almazsanız bağışıklığınız düşebilir.

Doğum sonrası yeteri kadar sıvı alıyor olmanız çok önemlidir. Bol bol su tüketmeye özen göstermelisiniz.

Günümüzde azalmış olsa da bazı inanışlar doğum sonrası kilo vermeyi zorlaştırmaktadır. Annenin ne kadar şekerli veya yağlı besin tüketirse o kadar çok sütü olacağı yanlış bir inanıştır ve bu inanış kilo vermeyi güçleştirmektedir. Annenin sütü tamamen genetik faktörlere ve sağlıklı beslenmeye bağlı olarak az veya çok olabilmektedir. Bu yüzden beslenme düzeninizi sütünüzün artması için yağlı ve şekerli besinler ile bozmamalısınız.

Yeterli miktarda protein alıyor olmanız önemlidir. Bunu hayvansal gıda tüketerek değil bol sebze ve bakliyat tüketerek de sağlamanız mümkündür.

Folik asit tüketimin genellikle sadece hamilelik sürecinde önemli olduğuna inanılır. Ancak doğum sonrasında da folik asidin önemi çoktur ve koyu yeşil yapraklı sebzeleri daha sık tüketerek bu ihtiyacınızı karşılamanız mümkündür.

Tüm değerlerinizin ve vitaminlerinizin yeterli seviyede olması kilo vermenizi kolaylaştıran en önemli etkenlerden biridir.

Doğum sonrası örnek beslenme menüsü

Kahvaltı: tuzsuz peynir ( 30- 40 gr ), 2 ince dilim tam tahıllı ekmek, 1 bardak sür veya 1 adet haşlanmış yumurta, 3-4 adet ceviz içi

Ara öğün: 1 bardak şekersiz komposto veya 1 porsiyon meyve, 10 adet fındık

Öğle: 1 tabak sebze yemeği veya kuru baklagil yemeği, zeytinyağlı ve limonlu bol yeşil salata, 3 kaşık bulgur pilavı veya 1 dilim tam buğday ekmeği, 1 kase kadar yoğurt veya cacık

Ara öğün: 1 bardak ayran ve tam buğday ekmeğinden beyaz peynirli domatesli tost

Akşam: 1 kase sebze çorbası, 4 adet köfte ( et, tavuk veya balık tercih edebilirsiniz ), bol yeşil salata ( zeytinyağı ve limon ile ), 1 dilim tam buğday ekmeği veya 4 kaşık bulgur pilavı

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